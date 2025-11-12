ETV Bharat / international

స్వదేశానికి తిరిగి రావాలంటే ఒక షరతు : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా

బంగ్లాదేశ్​కు తిరిగి వెళ్లడంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన షేక్​ హసీనా

Sheikh Hasina on Bangladesh Return
File photo of Former Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sheikh Hasina on Bangladesh Return : స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి బంగ్లాదేశ్​కు ఒక షరుతును విధించారు భారత్​లో ఆశ్రయం పొందుతున్న ఆ దేశ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా. అది బంగ్లాదేశ్​లో భాగస్వామ్య ప్రజాస్వామ్యం పునరుద్ధరణే జరిగితేనే తిరిగి వస్తానని తేల్చి చెప్పారు. అంతేకాకుండా బంగ్లాలో అవామీ లీగ్‌ పార్టీపై నిషేధం ఎత్తివేత, స్వేచ్ఛాయుతమైన, న్యాయమైన ఎన్నికల నిర్వహరణపై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రముఖ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఈ మెయిల్‌ ఇంటర్వ్యూలో షేక్ హసీనా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న తాత్కాలిక ప్రభుత్వం, బంగ్లాదేశ్​కు భారత్​తో ఉన్న సంబంధాలను ప్రమాదంలో పడేస్తోందని అన్నారు.

'మా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న సమయంలో భారత్‌తో బలమైన సంబంధాలు కొనసాగించాం. యూనస్‌ తన మూర్ఖత్వంతో వాటిని బలహీనపరుస్తున్నారు. కష్ట సమయంలో నాకు ఆశ్రయం కల్పించినందుకు మోదీ ప్రభుత్వానికి, భారత ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు. నేను అధికారంలో ఉన్న సమయంలో విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలను పరిష్కరించడంలో మా ప్రభుత్వం విఫలమయ్యింది. అటువంటి భయంకరమైన ఘటనల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకున్నా. కానీ ఆ సమయంలో విద్యార్థి నాయకులు కూడా బాధ్యత తీసుకొని ఉండాల్సింది' అని షేక్ హసీనా తెలిపారు.

'విచారణకు సిద్ధంగా ఉన్నా'
ఇక యూనస్‌ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం తనపై చేసిన ఆరోపణలను హసీనా ఖండించారు. 'అవన్నీ రాజకీయంగా నన్ను బలహీనపరచడానికే చేసిన కుట్రలు. వచ్చే ఫిబ్రవరిలో జరగబోయే ఎన్నికలను బహిష్కరించమని నేను పిలుపు ఇవ్వలేదు. అవామీ లీగ్‌ను మినహాయించి ఏ ఎన్నిక జరిగినా దానికి చట్టబద్ధత ఉండదు. కోట్లాది మంది మాకు మద్దతు ఇస్తున్నారు. దేశానికి ప్రజల అనుమతి ఆధారంగా నడిచే ప్రభుత్వం అవసరం. ఈ నిషేధాన్ని తొలగిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నా. నాకు, అవామీ లీగ్‌కు వ్యతిరేకంగా యూనస్ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోంది. ప్రజాస్వామ్యానికి గౌరవం లేకుండా, మరణదండన బెదిరింపులతో ప్రతిపక్షాన్ని అణగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు పర్యవేక్షణలో విచారణకు సిద్ధంగా ఉన్నా. యూనస్ నిజంగా నా మీద ఆధారాలు ఉన్నాయని భావిస్తే, ఐసీసీలో కేసు వేయాలి. కానీ ఐసీసీ నన్ను నిర్దోషిగా విడుదుల చేస్తుందని యూనస్​కు తెలుసు. అందుకే ఆయన ఈ అందుకే ఆయన ఈ సవాలును స్వీకరించడంలేదు' అని షేక్​ హసీనా ఆరోపించారు.

భారత్​ ఎల్లప్పుడూ మిత్రదేశమే : షేక్ హసీనా
భారత్ ఎల్లప్పుడూ బంగ్లాదేశ్‌కు అత్యంత ముఖ్యమైన అంతర్జాతీయ మిత్రదేశమని షేక్ హసీనా తెలిపారు. కానీ యూనస్​ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం భారత్​తో ఉన్న సంబంధాలను ప్రమాదంలోకి నెడుతోందని అన్నారు. భారత్​ పట్ల యూనస్‌కు ఉన్న శత్రుత్వం అవివేకం అనేది తీవ్రవాదుల మద్దతుపై ఆధారపడిన బలహీనమైన వ్యక్తిగా చూపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. యూనస్ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుడు విదేశాంగ చర్యలు తాత్కాలికమేనని తెలిపారు. భారత్ ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రజలు ఇప్పటికీ భారత్​ను అత్యంత స్నేహపూర్వకంగా చూస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.

విద్యార్థుల ఆందోళనలతో అనూహ్యరీతిన ప్రధాని పీఠం నుంచి దిగిపోయిన షేక్‌ హసీనా 2025 ఆగస్టు 5న బంగ్లాదేశ్‌ను వీడి భారత్‌కు వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆమె దిల్లీలోని ఓ రహస్య ప్రదేశంలో నివసిస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పలు జాతీయ మీడియాలకు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు.

TAGGED:

SHEIKH HASINA INTERVIEW
SHEIKH HASINA IN INDIA
SHEIKH HASINA ON YUNUS GOVERNMENT
SHEIKH HASINA ON BANGLADESH POLLS
SHEIKH HASINA ON BANGLADESH RETURN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.