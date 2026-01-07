ETV Bharat / international

కాల్పుల విరమణ తర్వాత ఉక్రెయిన్‌కు అమెరికా భద్రతా హామీలు – పారిస్ భేటీలో కీలక నిర్ణయాలు

పారిస్‌లో జరిగిన 'కోలిషన్ ఆఫ్ విల్లింగ్' సమావేశం- ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి ప్రక్రియపై అమెరికా, ఐరోపా దేశాల కీలక నిర్ణయాలు

Russia Ukraine Peace Talks
Russia Ukraine Peace Talks (Zelensky X post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 7, 2026 at 7:33 AM IST

Russia Ukraine Peace Talks : రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు యూరప్‌తో పాటు అమెరికా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంది. ఉక్రెయిన్‌లో సుస్థిరమైన శాంతిని నెలకొల్పేందుకు ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్ వేదికగా 'కోలిషన్ ఆఫ్ విల్లింగ్' కూటమి దేశాలు, ఉక్రెయిన్, అమెరికా ప్రతినిధులు కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన వెంటనే ఉక్రెయిన్‌కు పటిష్టమైన భద్రతా గ్యారెంటీలు కల్పిస్తామని ఈ సందర్భంగా అమెరికా, మిత్రదేశాలు హామీ ఇచ్చాయి. ఈ భేటీలో ఉక్రెయిన్‌కు భద్రతా హామీలు కల్పించడంపై భాగస్వామ్య దేశాల మధ్య గణనీయమైన ఏకాభిప్రాయం ఏర్పడినట్లు యూరోపియన్ కమిషన్ ప్రకటించింది.

"పారిస్‌లో జరిగిన 'కోలిషన్ ఆఫ్ విల్లింగ్' దేశాల నేతల సమావేశంలో ఐరోపా సమాఖ్య సభ్యదేశాలు, నాటో మిత్రదేశాలు కలిసి ఉక్రెయిన్ విషయంలో తమ ఐక్యతను చాటిచెప్పాయి. మేమంతా సమష్టిగా ఉక్రెయిన్‌కు అండగా ఉంటాం. ఉక్రెయిన్‌కు అత్యంత సురక్షితమైన భవిష్యత్ ఉంది" అని యూరోపియన్​ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ ఉర్సులా వాన్​డెర్​ లెయన్​ అన్నారు. సమావేశం అనంతరం ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్​ ఉక్రెయిన్ భద్రత విషయంలో మిత్రదేశాల మధ్య గతంలో ఎన్నడూ లేనంతటి అపూర్వమైన ఐక్యత కనిపించిందని పేర్కొన్నారు. కేవలం యుద్ధం ఆపడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో శాంతిని నిలబెట్టేందుకు అవసరమైన 'సెక్యూరిటీ గ్యారెంటీ'లపై అందరూ ఒకే తాటిపైకి వచ్చారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

భేటీలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు
రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ తర్వాత అనుసరించాల్సిన విధానాలపై పారిస్ సమావేశంలో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. భాగస్వామ్య దేశాలు పలు రాజకీయ, చట్టపరంగా బలమైన భద్రతా హామీలకు కట్టుబడాలని నిర్ణయించాయి. కాల్పుల విరమణ అమలులోకి వచ్చిన వెంటనే ఈ హామీలు కార్యరూపం దాల్చనున్నాయని యూరోపియన్ కమిషన్ తెలిపింది.

  • అమెరికా నేతృత్వంలో ఒక ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఎవరూ ఉల్లంఘించకుండా ఈ యంత్రాంగం నిశితంగా గమనిస్తుంది
  • ఉక్రెయిన్ సైన్యాన్ని పునర్నిర్మించడానికి, భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి వచ్చే ముప్పులను అడ్డుకోవడానికి మిత్రదేశాలతో కూడిన ఒక బహుళజాతి రక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం
  • ఆయుధాల కొనుగోలుకు నిధులు, అత్యాధునిక రక్షణ ప్యాకేజీలు, ఉమ్మడి ఆయుధ తయారీ వంటి అంశాల్లో ఉక్రెయిన్‌కు దీర్ఘకాలిక మద్దతు
  • అమెరికా, ఉక్రెయిన్, కూటమి దేశాల మధ్య నిరంతర సంభాషణ కోసం పారిస్‌లోని కార్యాలయంలో ఒక ప్రత్యేక 'కోఆర్డినేషన్ సెల్'ను ఏర్పాటు
  • అమెరికా ప్రాస్పరిటీ ప్లాన్: యుద్ధం వల్ల ఛిన్నాభిన్నమైన ఉక్రెయిన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి గాడిలో పెట్టేందుకు అమెరికా ప్రతినిధి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ 'ప్రాస్పరిటీ ప్లాన్'ను ప్రస్తావించారు. ఉక్రెయిన్ రక్షణతో పాటు ఆ దేశ పునర్నిర్మాణంలో భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టనుంది

"ఉక్రెయిన్‌లో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సిద్ధం చేసిన ప్రణాళికను ముందుకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో ఈరోజు పారిస్‌లో 'కోలిషన్ ఆఫ్ విల్లింగ్' సభ్యదేశాలతో పాటు ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధి బృందంతో అమెరికా సభ్యులు సమావేశమయ్యారు. అమెరికా ప్రతినిధి బృందంలో ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్, జనరల్ అలెక్స్ గ్రింకెవిచ్, అంబాసిడర్ చార్లెస్ కుష్నర్, వైట్ హౌస్ సలహాదారు జోష్ గ్రుయెన్‌బామ్ ఉన్నారు.

"మేము ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మాక్రాన్‌తో సహా ఐరోపా ప్రతినిధులు, అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో సహా ఉక్రెయిన్ ప్రతినిధులతో పలు సమావేశాలు నిర్వహించాం. అందరి మధ్య నెలకొన్న సహకారం మాకు సంతృప్తినిచ్చింది. మా ద్వైపాక్షిక భద్రతా హామీలు, అభివృద్ధి ప్రణాళిక వంటి కీలక అంశాలపై ఈ భేటీలో పురోగతి సాధించాం. ఉక్రెయిన్‌లో శాశ్వత శాంతి నెలకొనాలంటే పటిష్టమైన భద్రతా హామీలు, బలమైన ఆర్థికాభివృద్ధి వాగ్దానాలు అత్యావశ్యకమని మేము కూడా నమ్ముతున్నాం. ఈ దిశగా మేమంతా కలిసి పని చేస్తాం. సమీప భవిష్యత్తులో మరిన్ని సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం" అని అమెరికా -ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్ తెలిపారు.

జెలెన్‌స్కీ హర్షం
'కోలిషన్ ఆఫ్ విల్లింగ్' కూటమి దేశాలు, ఉక్రెయిన్, అమెరికా దేశాల ప్రతినిధుల పారిస్ సమావేశంపై అధ్యక్షుడు వోలోడిమిర్ జెలెన్‌స్కీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ సైనిక అధికారులతో కలిసి రక్షణ దళాల మోహరింపు, అవసరమైన అత్యాధునిక ఆయుధాల సంఖ్య వంటి సాంకేతిక అంశాలపై లోతుగా చర్చించినట్లు తెలిపారు. రష్యా మళ్ళీ దురాక్రమణకు పాల్పడకుండా అడ్డుకునే ఆయుధాలు తమకు అవసరని, దానికి అమెరికా కూడా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.

