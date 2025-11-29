ETV Bharat / international

గాజాలో 70,000 మంది మృతి- ఇంకా ఆగని మారణహోమం!

ఇజ్రాయెల్‌-హమాస్‌ యుద్ధం- 70 వేలు దాటిన మరణాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Palestinian Death Toll : ఇజ్రాయెల్‌ - హమాస్‌ యుద్ధం మొదలైనప్పటి నుంచి మరణించినవారి సంఖ్య 70,000 దాటిందని గాజా ఆరోగ్యశాఖ వెల్లడించింది. ఇజ్రాయెల్‌ తాజాగా జరిపిన దాడుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు ఆసుప్రతి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. వాస్తవానికి అక్టోబర్‌ 10న కాల్పుల విరమణ అమల్లోకి వచ్చింది. కానీ మరణాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుండడం గమనార్హం.

ఒప్పందం ఉల్లంఘిస్తున్నారనే ఆరోపిస్తూ గాజాపై ఇజ్రాయెల్‌ దాడులు చేస్తూనే ఉంది. మరోవైపు గతంలో చేసిన దాడుల వల్ల శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన మృతదేహాలు బయటకు తీస్తుండడంతో మరణించినవారి సంఖ్య మరింత పెరుగుతోంది. ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో ఇప్పటి వరకు 70,100 మంది పాలస్తీనీయన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత నుంచి లెక్కవేస్తే మొత్తం 352 మంది మరణించినట్లు గాజా ఆరోగ్యశాఖ తెలిపింది.

యుద్ధం అలా మొదలైంది!
2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్​ నేతృత్వంలోని ఉగ్రవాదులు దాదాపు 1200 మంది ఇజ్రాయెల్ పౌరులను చంపేశారు. తరువాత 251 మందిని అపహరించారు. కాల్పుల విరమణ సహా ఇతర ఒప్పందాల ద్వారా కొంత మంది బందీలను విడుదల చేశారు. కానీ ఇంకా వారి దగ్గర అధికారికంగా 50 మంది ఉండిపోయారు. వీరిని ఇజ్రాయెల్ విడిపించుకోవడం కోసం భీకరదాడులు చేయడం ప్రారంభించింది.

హమాస్​ను అంతం చేయడమే లక్ష్యం!
హమాస్‌ను అంతం చేసేందుకు గాజాను పూర్తి స్వాధీనం చేసుకుంటామని గతంలో ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని నెతన్యాహు చెప్పారు. గాజా సిటీని స్వాధీనం చేసుకున్నాక దాని అధికార పగ్గాలు స్నేహపూర్వక అరబ్‌ దళాలకు అప్పగించనున్నట్లు చెప్పారు. వాస్తవానికి ఇజ్రాయెల్‌ ఇప్పటికే గాజా సిటీలోని మూడొంతుల భూభాగాన్ని ఆధీనంలోకి తీసుకుంది.

ట్రంప్ చొరవతో
ఇజ్రాయెల్​-హమాస్ మధ్య గాజా స్ట్రిప్​లో సుదీర్ఘకాలంగా యుద్ధం జరిగింది. దీనిని ఆపేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 21 సూత్రాలతో ఒక శాంతి సూత్రాన్ని రూపొందించారు. దీనిని భారత్​, చైనా, రష్యాల సహా పలు ముస్లిం దేశాలు సమర్థించాయి. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా హమాస్​, తన చెరలోని బందీలు విడుదల చేయాలని, ఇజ్రాయెల్​లో ఉన్న 2వేలకు పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను విడుదల చేయాలని ట్రంప్ సూచించారు. అంతేకాదు నెతన్యాహూను ఈ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా చేశారు. మరోవైపు, హమాస్​కు కూడా డెడ్లీ వార్నింగ్​ ఇచ్చారు. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని అంగీకరించకపోతే, హమాస్​కు నరకం చూపిస్తానని దిమ్మదిరిగేలా బెదిరించారు. దీనితో హమాస్ దిగివచ్చి, శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపింది.

అక్టోబర్​ 9న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌తోపాటు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయంపై ట్రంప్‌నకు అభినందనలు తెలిపారు. బందీల విడుదల, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సహాయంపై ఒప్పందాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు నెతన్యాహుకు చెప్పారు.

