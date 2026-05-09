సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందంపై ఐక్యరాజ్యసమితిలో పాక్ తంటాలు
సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం నిలిపివేతపై పాక్ నాటకం- పఠాన్కోట్లో బుల్డోజర్ యాక్షన్లా భారత్ స్పందించాలి- అవసరమైతే ఆ ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేయాలి- మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి కేబీఎస్ సిద్ధు విశ్లేషణ
Published : May 9, 2026 at 5:16 PM IST
Pakistans Drama In The Security Council : సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అమలును భారత్ నిలిపివేసిన అంశంపై పాకిస్థాన్ అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తోంది. దీనిపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి అధ్యక్షుడికి ఏప్రిల్ 23న పాకిస్థాన్ ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పాకిస్థాన్ వాస్తవిక ఫలితం కంటే అంతర్జాతీయ అభిప్రాయాన్ని ప్రభావితం చేయడానికే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని తేటతెల్లమైంది. ఈ మేరకు విశ్లేషణతో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి కేబీఎస్ సిద్ధు 'సేవియర్స్' మేగజైన్కు ఓ వ్యాసాన్ని రాశారు.
భారత్ భద్రతాపరమైన ఆందోళనలకు పరిష్కారమేది?
"2025 ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి నిరసనగా సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అమలును భారత్ నిలిపివేసింది. భారత్ నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చి సరిగ్గా ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా, దీనిపై 2026 ఏప్రిల్ 23న ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి అధ్యక్షుడికి పాక్ లేఖ రాసింది. సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అనేది ఒక ద్వైపాక్షిక భద్రత, జలసంబంధ సమస్య. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రపంచ మానవతా సంక్షోభంగా చిత్రీకరించడానికి పాక్ ప్రయత్నిస్తోంది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది భారత పౌరులు మరణించారు. ఈ ఘాతుకానికి పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులే కారణమని ఆరోపిస్తూ సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అమలును భారత్ ఆపేసింది. ఈ అంశాన్నీ అంతర్జాతీయ సమాజం గుర్తించాలి. సింధూ నదికి సంబంధించి ఎగువ పరీవాహక దేశంగా భారతదేశ స్థానాన్ని అనేక అంతర్జాతీయ విశ్లేషణలు విస్మరిస్తున్నాయి. భారతదేశ భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను తగినంతగా పరిష్కరించడంలో విఫలమవుతున్నాయి. సింధూ నదీ జలాలకు సంబంధించి భారత్ తీసుకున్న చర్యలను కేవలం పాకిస్థాన్ దౌత్య ఎత్తుగడకు ప్రతిస్పందనగానే చిత్రీకరించేలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కథనాలు వస్తుండటం ఆందోళనకరం" అని కేబీఎస్ సిద్ధు విశ్లేషించారు.
ఆ సిద్ధాంతంతో భారత్ వాదనకు బలం
"భారత్ భౌగోళికంగా ఎగువ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పటికీ, సింధూ నదీ వ్యవస్థలోని దాదాపు 80 శాతం జలాలను పాకిస్థాన్కు అప్పగించింది. అందుకే మొదటి నుంచీ సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అనేది ఒక అసమాన బేరసారంగా నిలిచింది. ఈ ఒప్పందానికి 2023, 2024 సంవత్సరాల్లో భారత్ పలు సవరణలను ప్రతిపాదించింది. అయితే వాటిపై చర్చలకు పాక్ నిరాకరించింది. అంతటితో ఆగకుండా సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందంలోని సాంకేతిక నిబంధనలను పదేపదే ఉపయోగించుకొని బాగ్లిహార్, కిషన్గంగా వంటి భారత జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు అడ్డుతగిలింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఒప్పందం అమలును నిలిపివేయాలనే భారత్ వాదనకు 'ఎక్సెప్షియో నాన్ అడింప్లెటీ కాంట్రాక్టస్' అనే సిద్ధాంతం చట్టపరమైన బలాన్ని ఇస్తోంది. ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఒక పక్షం (పాకిస్థాన్) మరొక పక్షానికి (భారత్కు) నష్టాన్ని కలిగిస్తూ, సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒప్పందాన్ని నెరవేర్చాలని వారిని (భారత్ను) డిమాండ్ చేయకూడదు" అని కేబీఎస్ సిద్ధు పేర్కొన్నారు.
చాకచక్యమైన దౌత్య నాటకం
"ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందం అంశాన్ని పాక్ లేవనెత్తడం అనేది చాకచక్యమైన దౌత్య నాటకం. అంతర్జాతీయ ప్రపంచ వాణిజ్యం అనేది దాని సొంత వివాద పరిష్కార యంత్రాంగాలను కలిగి ఉన్నందున, ఈ ఒప్పందంపై భద్రతా మండలికి అధికార పరిధి లేదు. ఇలాంటి చర్యల ద్వారా పాకిస్థాన్ క్రియాత్మక చట్టపరమైన ఫలితం కంటే, ఆ అంశాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించడానికే అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని స్పష్టమవుతోంది" అని కేబీఎస్ సిద్ధు తెలిపారు.
పఠాన్కోట్లో బుల్డోజర్ యాక్షన్లా స్పందించాలి!
"పాకిస్థాన్ వైపు నుంచి సీమాంతర ఉగ్రవాదం కొనసాగితే, సింధూ నదీజలాల ఒప్పందం తాత్కాలిక నిలుపుదలకు మించిన నిర్ణయాన్ని భారత్ తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఆ ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా అధికారికంగా రద్దు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలి. ఈ ఒప్పందంపై పాక్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాద్ధాంతం చేస్తున్నందుకు భారత్ ప్రతిస్పందన అనేది ఐక్యరాజ్యసమితిలో దౌత్యపరమైన తిరస్కరణగానే కాకుండా, పఠాన్కోట్లో బుల్డోజర్ యాక్షన్లా ఉండాలి" అని కేబీఎస్ సిద్ధు అభిప్రాయపడ్డారు.
జల విధానంలో వ్యూహాత్మక మార్పు అవసరం
"నదీ జలాలను నిల్వ చేసేందుకు, వాటిని అవసరమైన ప్రాంతాలకు మళ్లించేందుకు భారత్ వద్ద తగినన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, జల ప్రాజెక్టులు లేవు. దీనివల్ల దేశ తూర్పు భాగంలోని నదుల నుంచి బిలియన్ల క్యూబిక్ మీటర్ల నదీ జలాలు పాకిస్థాన్లోకి ప్రవహిస్తున్నాయి. పంజాబ్, జమ్ము కశ్మీర్ సరిహద్దులోని షాపుర్ కంది డ్యామ్, జమ్ము కశ్మీర్లోని ఉజ్ బహుళార్ధ సాధక ప్రాజెక్టు వంటి జల ప్రాజెక్టుల పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు వాటి పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, భారతదేశ జల విధానంలో దీర్ఘకాలిక వ్యూహాత్మక మార్పు జరగాల్సిన అవసరం ఉంది" అని కేబీఎస్ సిద్ధు విశ్లేషించారు.
