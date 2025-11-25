ETV Bharat / international

అఫ్గాన్‌పై పాక్‌ గగనతల దాడులు- పది మంది మృతి

సోమవారం అర్ధరాత్రి అఫ్గాన్‌పై గగనతల దాడులకు పాల్పడిన పాక్‌- తొమ్మిది మంది పిల్లలతో సహా ఓ మహిళ మృతి

Pakistan Air Strikes In Afghanistan
Pakistan Air Strikes In Afghanistan (ANI (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 25, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistani Strikes In Afghanistan : పాకిస్థాన్​- అఫ్గానిస్థాన్​ల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. సోమవారం అర్ధరాత్రి అఫ్గాన్‌పై పాక్‌ గగనతల దాడులకు పాల్పడింది. డ్రోన్లను ప్రయోగించడంతో ఖోస్ట్ ప్రావిన్స్‌లోని పలు నివాసాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ దాడిలో పది మంది మృతిచెందగా, అందులో తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ మేరకు అఫ్గానిస్థాన్​ ప్రభుత్వం తెలిపింది.

"నిన్న రాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో ఖోస్ట్ ప్రావిన్స్​ గోర్బుజ్​ జిల్లాలోని మొఘల్​గై ప్రాంతంలో పాక్​ దళాలు ఓ ఇంటిపై బాంబు దాడి చేశాయి. ఫలితంగా ఇంట్లో ఉన్న తొమ్మిది మంది పిల్లలు మరణించారు. మృతుల్లో ఐదుగురు అబ్బాయిలు, నలుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు." అని పేర్కొన్నారు. వారితో పాటు ఓ మహిళ కూడా మరణించిందని, ఆమె నివసిస్తున్న ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైందని పేర్కొన్నారు. ఇదే కాకుండా కునార్​, పాక్టికాలో ప్రాంతాల్లో కూడా వైమానిక దాడులు జరిగాయని ఆ దాడుల్లో నలుగురు పౌరులు గాయపడ్డారని ఎక్స్​లో తెలిపారు.

యుద్ధం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు!
ఈ విషయంపై అఫ్గానిస్థాన్​లో ఉన్న అమెరికా మాజీ రాయబారి జల్మయ్ ఖలీల్జాద్ దౌత్య పరిష్కారాన్ని కోరారు. దాడులను తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తుర్కియే ప్రతినిధి బృందం త్వరలో ఇస్లామాబాద్, కాబుల్‌లకు వెళ్లి రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఖలీల్జాద్ ఎక్స్​లో మరికొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.

"సోమవారం రాత్రి అఫ్గానిస్థాన్‌లోని ఖోస్త్, కునార్, పక్టికా ప్రాంతాల్లో పాక్​ పలు దాడులు జరిపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అందులో పది మంది మరణించారని ప్రాథమిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. పౌరులను చంపడం, యుద్ధాన్ని వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు. ఓపికతో కూడిన దౌత్యమే మంచి మార్గం." అని రాసుకొచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా సరిహద్దు వెంబడి ఉగ్రవాద చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేసే లక్ష్యంతో పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య కొనసాగుతోన్న చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు దాడులకు సంబంధించి ఓ సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అఫ్గాన్‌పై డ్రోన్‌ దాడుల వెనక విదేశీ శక్తి ఉందని పాక్‌ అంగీకరించినట్లు, అఫ్గాన్ మీడియాను ఉటంకిస్తూ దాయాది జాతీయ మీడియా కథనాన్ని ప్రచురించింది. అయితే ఆ విదేశం పేరు మాత్రం పాక్ బయటపెట్టలేదని తెలిపింది. దానికి ముందు అఫ్గాన్ రాజధాని కాబుల్‌లో సంభవించిన పేలుళ్లతో దాడులు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. పాకిస్థానీ తాలిబన్ ఫైటర్లకు ఆశ్రయం కల్పించేవారిపై తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయని పాక్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఈ పేలుళ్లు జరిగాయని కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఇటీవల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా అది నామమాత్రమే. పాక్‌-అఫ్గాన్‌ మధ్య దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందం కోసం వీరి మధ్య తుర్కియేలోని ఇస్తాంబుల్‌లో రెండోదశ చర్చలు ప్రారంభమైంది. అవి ఇంతవరకు ఒక కొలిక్కి రాలేదు.

350% సుంకాలతో భారత్​, పాక్​ను బెదిరించా- మోదీ థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పారు: ట్రంప్

చైనా అవకాశవాదం- 'ఆపరేషన్ సిందూర్​'లో పాక్ ద్వారా ఆధునిక ఆయుధాల పరీక్ష : అమెరికా ​

TAGGED:

PAKISTANI BOMBING IN AFGHANISTAN
PAKISTAN AFGHAN WAR
PAKISTAN AFGHAN CONFLICT
PAKISTAN AFGHAN CLASH
PAKISTANI STRIKES IN AFGHANISTAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.