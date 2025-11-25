అఫ్గాన్పై పాక్ గగనతల దాడులు- పది మంది మృతి
సోమవారం అర్ధరాత్రి అఫ్గాన్పై గగనతల దాడులకు పాల్పడిన పాక్- తొమ్మిది మంది పిల్లలతో సహా ఓ మహిళ మృతి
Published : November 25, 2025 at 12:34 PM IST
Pakistani Strikes In Afghanistan : పాకిస్థాన్- అఫ్గానిస్థాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. సోమవారం అర్ధరాత్రి అఫ్గాన్పై పాక్ గగనతల దాడులకు పాల్పడింది. డ్రోన్లను ప్రయోగించడంతో ఖోస్ట్ ప్రావిన్స్లోని పలు నివాసాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ దాడిలో పది మంది మృతిచెందగా, అందులో తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ మేరకు అఫ్గానిస్థాన్ ప్రభుత్వం తెలిపింది.
"నిన్న రాత్రి 12 గంటల ప్రాంతంలో ఖోస్ట్ ప్రావిన్స్ గోర్బుజ్ జిల్లాలోని మొఘల్గై ప్రాంతంలో పాక్ దళాలు ఓ ఇంటిపై బాంబు దాడి చేశాయి. ఫలితంగా ఇంట్లో ఉన్న తొమ్మిది మంది పిల్లలు మరణించారు. మృతుల్లో ఐదుగురు అబ్బాయిలు, నలుగురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు." అని పేర్కొన్నారు. వారితో పాటు ఓ మహిళ కూడా మరణించిందని, ఆమె నివసిస్తున్న ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమైందని పేర్కొన్నారు. ఇదే కాకుండా కునార్, పాక్టికాలో ప్రాంతాల్లో కూడా వైమానిక దాడులు జరిగాయని ఆ దాడుల్లో నలుగురు పౌరులు గాయపడ్డారని ఎక్స్లో తెలిపారు.
Last night at around 12 o’clock in the Gorbuz district of Khost province, in the Mughalgai area, the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Waliat Khan, son of Qazi Mir. As a result, nine children (five boys and four girls)— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 25, 2025
యుద్ధం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు!
ఈ విషయంపై అఫ్గానిస్థాన్లో ఉన్న అమెరికా మాజీ రాయబారి జల్మయ్ ఖలీల్జాద్ దౌత్య పరిష్కారాన్ని కోరారు. దాడులను తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తుర్కియే ప్రతినిధి బృందం త్వరలో ఇస్లామాబాద్, కాబుల్లకు వెళ్లి రెండు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఖలీల్జాద్ ఎక్స్లో మరికొన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.
"సోమవారం రాత్రి అఫ్గానిస్థాన్లోని ఖోస్త్, కునార్, పక్టికా ప్రాంతాల్లో పాక్ పలు దాడులు జరిపినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అందులో పది మంది మరణించారని ప్రాథమిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి సంతాపం తెలియజేస్తున్నాను. పౌరులను చంపడం, యుద్ధాన్ని వల్ల సమస్యకు పరిష్కారం దొరకదు. ఓపికతో కూడిన దౌత్యమే మంచి మార్గం." అని రాసుకొచ్చారు.
There are reports of multiple attacks by Pakistan in Afghanistan's Khost, Kunar, and Paktika provinces tonight. According to Initial report in Khost's Mughulgai area 9 children and one woman were killed. In Kunar and Paktika initial reports allege 4 civilians were injured.— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) November 25, 2025
I…
ఇదిలా ఉండగా సరిహద్దు వెంబడి ఉగ్రవాద చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేసే లక్ష్యంతో పాకిస్థాన్-అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య కొనసాగుతోన్న చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన కొనసాగుతోంది. అంతకుముందు దాడులకు సంబంధించి ఓ సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అఫ్గాన్పై డ్రోన్ దాడుల వెనక విదేశీ శక్తి ఉందని పాక్ అంగీకరించినట్లు, అఫ్గాన్ మీడియాను ఉటంకిస్తూ దాయాది జాతీయ మీడియా కథనాన్ని ప్రచురించింది. అయితే ఆ విదేశం పేరు మాత్రం పాక్ బయటపెట్టలేదని తెలిపింది. దానికి ముందు అఫ్గాన్ రాజధాని కాబుల్లో సంభవించిన పేలుళ్లతో దాడులు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. పాకిస్థానీ తాలిబన్ ఫైటర్లకు ఆశ్రయం కల్పించేవారిపై తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయని పాక్ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ఈ పేలుళ్లు జరిగాయని కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఇటీవల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరినా అది నామమాత్రమే. పాక్-అఫ్గాన్ మధ్య దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందం కోసం వీరి మధ్య తుర్కియేలోని ఇస్తాంబుల్లో రెండోదశ చర్చలు ప్రారంభమైంది. అవి ఇంతవరకు ఒక కొలిక్కి రాలేదు.
