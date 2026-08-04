మధ్యవర్తులుగా పాక్, ఖతార్ రాజీపడ్డాయి- ఇరాన్కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి: అమెరికా మాజీ సైనికాధికారి
ఇరాన్తో దౌత్య చర్చల్లో పాక్, ఖతార్ పాత్రపై విమర్శలు చేసిన జాక్ కీన్- ఇరాన్కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ అమెరికాను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆరోపణ- సౌదీ కూడా ఇరాన్పై కఠిన చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వలేందంటూ వ్యాఖ్య
Published : August 4, 2026 at 2:24 PM IST
General Jack Keane On Pakistan : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి అంతర్జాతీయ చర్చకు దారి తీస్తున్న వేళ, టెహ్రాన్తో జరుగుతున్న దౌత్య ప్రయత్నాల్లో పాకిస్థాన్, ఖతార్ పాత్రపై మాజీ అమెరికా సైనికాధికారి తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ రెండు దేశాలు తటస్థ మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించడం కష్టమని, చారిత్రకంగా ఇరాన్కు అనుకూల ధోరణి ప్రదర్శిస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై ప్రతిపాదించిన భారీ సైనిక దాడిని నిలిపివేసి, మరోసారి చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో కీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పాకిస్థాన్, ఖతార్ ఇరాన్కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్న విషయం పశ్చిమాసియా దేశాలకు, అమెరికా నిఘా సంస్థలకు చాలాకాలంగా తెలుసునని జాక్ కీన్ అన్నారు. అలాంటి దేశాలు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య చర్చల్లో మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించడం సహజంగానే అనుమానాలకు తావిస్తుందని అన్నారు. అమెరికా ప్రయోజనాల కంటే ఇరాన్ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరాన్ ఉద్దేశాలపై అమెరికాకు సరైన అవగాహన కల్పించడంలో ఈ దేశాల ప్రభావం ప్రతికూలంగా పనిచేసి ఉండవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఇది కొత్త విషయం కాదని, చారిత్రకంగా కొనసాగుతున్న పరిణామమేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సౌదీ అరేబియా వైఖరిపైనా విమర్శలు
పాకిస్థాన్, ఖతార్తో పాటు సౌదీ అరేబియా విధానంపైనా జాక్ కీన్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్పై సైనిక చర్య చేపట్టే విషయంలో రియాద్ ఎప్పటినుంచో అమెరికాను నిరుత్సాహపరుస్తోందని ఆరోపించారు. సాధ్యమైన సైనిక చర్యలపై చర్చలు జరిగిన సమయంలో అమెరికా తన గగనతలం, వైమానిక స్థావరాలను ఉపయోగించుకునేందుకు సౌదీ అరేబియా ఆసక్తి చూపలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ దూకుడును అడ్డుకునేందుకు అవసరమైన త్యాగాలు చేయడానికి సౌదీ అరేబియా సిద్ధంగా లేదని ఆరోపించారు. అయితే అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ మాత్రం ఆ భారం మోయాలని ఆశిస్తోందని విమర్శించారు. తమ దేశ మౌలిక వసతులు, చమురు క్షేత్రాలకు నష్టం కలగకూడదనే ఆలోచనతో సౌదీ వ్యవహరిస్తోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. గల్ఫ్ యుద్ధం సమయంలో సౌదీ అరేబియాకు అమెరికా రక్షణ కల్పించిందని గుర్తు చేశారు. జర్నిలిస్ట్ జమాల్ ఖషోగ్గీ హత్య వంటి ఉద్రిక్తతలు వచ్చినప్పటికీ రెండు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక సంబంధాలు కొనసాగాయని తెలిపారు. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రాంతీయ భద్రత కోసం అమెరికా అధ్యక్షుడికి బహిరంగంగా మద్దతు ఇవ్వడంలో సౌదీ అరేబియా విఫలమైందని విమర్శించారు.
ఇరాన్పై భారీ సైనిక చర్యకు సిద్ధమైనప్పటికీ, చివరి నిమిషంలో చర్చలకు అవకాశం ఇవ్వాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయించారు. ఇరాన్ నాయకత్వానికి చివరి అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో దాడిని నిలిపివేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. సమస్యను దౌత్యపరంగానే పరిష్కరించాలన్న ప్రయత్నం కొనసాగుతోందని సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకే చర్చలు జరుగుతున్నాయని, తొలి దశలో హర్మూజ్ జలసంధిని పూర్తిగా తెరవడంపై చర్చిస్తున్నామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అనంతరం అణు నిరాయుధీకరణ అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతాయని, ఇరాన్కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాలు ఉండనివ్వబోమని స్పష్టం చేశారు.
అయితే ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ ఖండించింది. అమెరికాతో నేరుగా ఎలాంటి చర్చలు జరగడం లేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయన్న ప్రచారంలో ఎలాంటి నిజం లేదని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఒమన్తో మాత్రమే సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా హర్మూజ్కు సంబంధించిన అంశాలపైనే చర్చలు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది
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