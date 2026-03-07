ETV Bharat / international

అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ హత్యకు కుట్ర- దోషిగా ఇరాన్‌తో సంబంధాలున్న పాకిస్థానీ

ట్రంప్‌తో పాటు మరికొంత మంది అమెరికా నేతలను హత్య చేయాలని కుట్ర- ఇరాన్ ఆదేశాలతో అమెరికాకు వచ్చాడని ఆరోపణ

Pakistan Man Convict
FILE - This image provided by the Justice Department, contained in the complaint supporting the arrest warrant, shows Asif Merchant ((AP))
Pakistan Man Convict : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ను హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నిన కేసులో పాకిస్థాన్​కు చెందిన వ్యక్తిని అమెరికా కోర్టు దోషిగా తేల్చింది. ఇరాన్‌తో సంబంధాలున్న పాకిస్థానీ వ్యక్తి ఆసిఫ్ రజా మర్చంట్ (48) అమెరికా నేతలను హత్య చేయాలని ప్రయత్నించినట్లు కోర్టు నిర్ధారించింది. న్యూయార్క్‌లోని బ్రూక్లిన్ ఫెడరల్ కోర్టులో జ్యూరీ విచారణ అనంతరం ఈ తీర్పు వెలువడింది.

అమెరికా న్యాయశాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆసిఫ్ రజా మర్చంట్ ఇరాన్‌కు చెందిన IRGC అనే సాయుధ విభాగంతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నాడు. అమెరికా చర్యలకు ప్రతీకారం తీర్చుకునే ఉద్దేశంతో అమెరికా నాయకులను హత్య చేయాలని అతనికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. 2020లో అమెరికా దాడిలో మరణించిన ఇరాన్ కుద్స్ ఫోర్స్ కమాండర్ కస్సేమ్ సోలైమని (Qassem Soleimani) హత్యకు ప్రతీకారంగా ఈ కుట్ర పన్నినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఆపరేషన్‌కు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

అమెరికాకు వచ్చి కుట్ర పన్నిన నిందితుడు
కోర్టులో సమర్పించిన ఆధారాల ప్రకారం ఆసిఫ్ రజా మర్చంట్ 2024 ఏప్రిల్‌లో అమెరికాకు వచ్చాడు. అతనికి అప్పట్లో ఒక ప్రత్యేక మిషన్ అప్పగించబడింది. అమెరికాలోని రాజకీయ నాయకులను హత్య చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్లను నియమించడం అతడి బాధ్యతగా ఇచ్చారు. విచారణలో మర్చంట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మొదటగా హత్య చేయాల్సిన వ్యక్తి పేరును స్పష్టంగా చెప్పలేదని తెలిపాడు. అయితే తరువాత మూడు పేర్లు చెప్పారని పేర్కొన్నాడు. ఆ జాబితాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, మాజీ అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ఐక్యరాజ్యసమితిలో అమెరికా మాజీ రాయబారి నిక్కీ హెలీ పేర్లు ఉన్నట్లు కోర్టులో వెల్లడించాడు.

