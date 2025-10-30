ETV Bharat / international

చైనా కీలక నిర్ణయం- పాక్ వ్యోమగామిని స్పేస్​లోకి తీసుకెళ్లనున్న డ్రాగన్

పాక్​కు చైనా సాయం- పాక్ వ్యోమగామిని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లనున్న చైనా

Pakistani Astronaut Chinese Space Station
Pakistani Astronaut Chinese Space Station (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 30, 2025 at 9:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pakistani Astronaut China : పాకిస్థాన్ విషయంలో చైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చైనా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ పాకిస్థాన్​తో జట్టుకట్టాలని చూస్తోంది. ఈ క్రమంలో స్వల్పకాలిక మిషన్లలో భాగంగా పాకిస్థాన్ వ్యోమగామిని అంతరిక్షంలోని చైనా స్పేస్ స్టేషన్ వద్దకు త్వరలో తీసుకెళ్లనుంది. అందుకోసం చైనా వ్యోమగాములతో కలిసి పాకిస్థాన్ వ్యోమగామికి శిక్షణ ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు డ్రాగన్ ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా, చైనా తీసుకున్న నిర్ణయం అంతరిక్ష పరిశోధనలో చైనా దూకుడును, ఇతర దేశాలతో భాగస్వామ్యం కావడానికి డ్రాగన్ సంసిద్ధతను హైలైట్ చేస్తుంది.

TAGGED:

PAKISTANI ASTRONAUT CHINA
PAKISTANI ASTRONAUT IN SPACE
CHINA PAKISTAN ASTRONAUT
PAKISTAN CHINA RELATIONS 2025
PAKISTANI ASTRONAUT CHINESE SPACE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

వన భోజనాలకు వేళాయే - బంధుమిత్రులతో కలిసి ఈ ప్రదేశాలు ట్రై చేయండి

'పాలు పొంగకుండా' యంత్రం కనిపెట్టిన విద్యార్థి - ఎనిమిదో తరగతిలోనే అద్భుత ఆవిష్కరణ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.