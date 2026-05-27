ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్నందుకు పాక్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాలి- ఐరాస వేదికగా భారత్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
India Slams Pakistan At UNCS (ANI)
Published : May 27, 2026 at 9:54 AM IST
India Slams Pakistan At UNCS : తమ దేశంపై పాకిస్థాన్ కొనసాగిస్తున్న సరిహద్దు దురాక్రమణ చర్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్నందుకు ఇస్లామాబాద్ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. పాకిస్థాన్ నిరంతరాయంగా టెర్రరిజం, సీమాంతర ఉగ్రవాదం, హింసాత్మక తీవ్రవాదం వంటి దుష్ట శక్తులను భారత్పై ఉసిగొల్పుతోందని ఆరోపించింది. సీమాంతర ఉగ్రవాదం నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవడానికి భారత్కు పూర్తి హక్కు ఉందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఐరాస భద్రతా మండలి సమావేశంలో ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత శాశ్వత రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ వ్యాఖ్యానించారు.