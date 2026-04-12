అమెరికా- ఇరాన్ చర్చలకు ఇకపైనా ఆతిథ్యమిస్తాం : పాక్ ఉప ప్రధానమంత్రి
పాక్ మధ్యవర్తిత్వంతో గత 24 గంటల్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పలు దఫాల్లో నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగాయని వెల్లడి
Published : April 12, 2026 at 12:58 PM IST
US Iran talks in Pakistan : అమెరికా - ఇరాన్ చర్చలకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడాన్ని ఇకపైనా తాము కొనసాగిస్తామని పాకిస్థాన్ ఉప ప్రధానమంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాఖ్ దర్ ప్రకటించారు. పాక్ మధ్యవర్తిత్వంతో గత 24 గంటల్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పలు దఫాల్లో నిర్మాణాత్మక చర్చలు జరిగాయని ఆయన వెల్లడించారు. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండాలని ఇరుపక్షాలను ఇషాఖ్ దర్ కోరారు. ఈమేరకు ఆదివారం రోజు ఆయన మీడియాకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. గత 24 గంటల వ్యవధిలో అమెరికా - ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య చర్చలకు తాను, పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ సహాయ సహకారాలను అందించామని ఇషాఖ్ దర్ చెప్పారు. ఆదివారం ఉదయమే చర్చల ప్రక్రియ ముగిసిందన్నారు. ఈ చర్చల ప్రక్రియలో పురోగతి జరుగుతుందనే ఆశాభావాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. శాంతి, ప్రాంతీయ సుస్థిరతల సాధన కోసం అమెరికా, ఇరాన్ సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. కాల్పుల విరమణ కోసం పాక్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన ప్రతిపాదనకు, పాక్ మధ్యవర్తిత్వ పాత్రకు అంగీకారాన్ని తెలిపినందుకు ఇరుపక్షాలకు ఇషాఖ్ దర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.