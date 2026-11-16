పాక్ చేతికి త్వరలో లక్ష ఎఫ్పీవీ డ్రోన్లు- తుర్కియేతో మూడేళ్లకు డీల్!
Pakistan Arms Deal with Turkey : పాకిస్థాన్ మిత్రదేశమైన తుర్కియే నుంచి ఏకంగా లక్ష మెర్కుట్ ఎఫ్పీవీ డ్రోన్ల కొనుగోలుకు మూడేళ్ల ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది.
Published : November 16, 2026 at 12:35 PM IST
ఆపరేషన్ సిందూర్లో భారత్ క్షిపణి, ఎయిర్ డిఫెన్స్ సామర్థ్యాల దెబ్బకు కుదేలైపోయిన పాకిస్థాన్ ఇప్పుడు తన ఆయుధ సంపత్తిని పెంచుకుంటోంది. దాని మిత్రదేశమైన తుర్కియే నుంచి ఏకంగా లక్ష మెర్కుట్ ఎఫ్పీవీ డ్రోన్ల కొనుగోలుకు మూడేళ్ల ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది. దీంతో పలు మానవరహిత మిలిటరీ వ్యవస్థలను పాకిస్థాన్ కొనుగోలు చేయనుందని డిఫెన్స్ బ్లాగ్లు పేర్కొన్నాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం పది ఆల్పైన్ మానవ రహిత హెలికాప్టర్లు, 25మినీ హెలికాప్టర్లు, 500 డీఎల్ఈ లాయిటరింగ్ మ్యూనిషన్, 250 కోర్గాన్ గ్రౌండ్ వ్యవస్థలు పాకిస్థాన్ చేరనున్నాయి. ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్థాన్లో వీటి తయారీ ఫ్యాక్టరీలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పాక్ కొనుగోలు చేయనున్న మెర్కుట్ ఎఫ్పీవీ డ్రోన్ల రేంజి 8 కిలోమీటర్లు. ఇవి గాల్లో 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రయాణించగలవు. దీనిలో అమర్చిన వార్ హెడ్లో విరజిమ్మేందుకు వీలుగా 1,000 వరకు 3 ఎంఎం స్టీల్ బాల్స్ ఉంటాయి. డ్రోన్ పేలిన తర్వాత 20 మీటర్ల రేడియస్లో విధ్వంసం సృష్టిస్తాయి. ఇక అల్పైన్ మానవ రహిత హెలికాప్టర్లు దాదాపు 200 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను దాడులకు తీసుకెళ్లగలవు. ఇప్పటికే పాక్-తుర్కియే కలిసి 5వ తరం ఫైటర్ జెట్లు తయారు చేయాలని నిర్ణయించాయి.