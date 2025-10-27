సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఘర్షణలు- 25మంది ఉగ్రవాదులను కాల్చి చంపిన పాక్ సైన్యం
పాకిస్థాన్- అఫ్గానిస్థాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఘర్షణలు
Published : October 27, 2025 at 7:02 AM IST
Pakistan Afghanistan Clashes : పాకిస్థాన్-అఫ్గనిస్థాన్ సరిహద్దులో ఘర్షణలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా సమీపంలో జరిగిన ఘర్షణల్లో ఐదుగురు పాకిస్థాన్ సైనికులు మరణించినట్లు తెలిసింది. అఫ్గాన్ వైపు 25 మంది ఉగ్రవాదులు చనిపోయారని పాక్ సైన్యం తెలిపింది. అయితే చనిపోయింది ఉగ్రవాదులా తాలిబన్ దళాలా తెలియాల్సి ఉంది.
కుర్రం, ఉత్తర వజీరిస్తాన్ జిల్లాల్లో సరిహద్దులను దాటి ఉగ్రవాదులు పాక్లోకి ప్రవేశిస్తుండగా దాడులు చేసినట్లు సైన్యం వివరించింది. నలుగురు ఆత్మాహుతి బాంబర్ల సహా 25మంది ఉగ్రవాదులను పాకిస్థాన్ భద్రతా దళాలు కాల్చి చంపినట్లు సైన్యం వివరించింది. ఉగ్రవాదులతో జరిగిన ఘర్షణల్లో ఐదుగురు భద్రతా సిబ్బంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పయినట్లు తెలిపింది. ఈ చొరబాటు ప్రయత్నాలు ఉగ్ర సమస్యను పరిష్కరించాలన్న అఫ్గాన్ ప్రభుత్వ ప్రకటనలను సందేహాస్పదంగా మార్చాయని పాక్ ఆరోపించింది. శుక్రవారం రాత్రి ఉత్తర వజీరిస్తాన్, కుర్రం జిల్లాల్లో నిర్వహించి సెర్చ్ ఆపరేషన్లో అఫ్గాన్ సరిహద్దుల నుంచి భారీగా పెద్ద మొత్తంలో ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ దాడులపై అఫ్గానిస్థాన్ ఇంకా స్పందించలేదు.
ఖతార్, తుర్కియే మధ్యవర్తిత్వంతో దోహా వేదికగా ఇటీవల జరిగిన చర్చల్లో పాక్- అఫ్గాన్లు తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. కానీ కొలిక్కి రాలేదు. ఈ క్రమంలోనే శనివారం ఇస్తాంబుల్లో ఇరు దేశాల మధ్య రెండో విడత చర్చలు జరుగుతన్నాయి. చర్చలు జరుగుతుండానే ఈ ఘర్షణ జరిగాయి. శాంతి చర్చలపై అంగీకారానికి రాకుంటే అఫ్గాన్తో పూర్తిస్థాయి యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తామని పాక్ రక్షణమంత్రి ఖావాజా అసీఫ్ మరోసారి హెచ్చరించారు. మరోవైపు పాక్-అఫ్గాన్ ఘర్షణల్ని చాలా త్వరగా పరిష్కరిస్తానని మలేసియా పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్లు గొప్ప వ్యక్తులు అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
తెహ్రీక్ ఏ తాలిబాన్ (టీటీపీ -TTP) ఉగ్రవాద సంస్థ పాకిస్థాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో పెద్దఎత్తున ఉగ్రదాడులకు పాల్పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో టీటీపీ ఉగ్రవాద స్థావరాలన్నీ ఆఫ్గనిస్థాన్లోనే ఉన్నాయని పాక్ ఆరోపించింది. ఇటీవలే కాబూల్ నగరంపై పాక్ సైన్యం వైమానిక దాడులు చేసింది. ఈ ఘటన తర్వాత అక్టోబరు 11న పాక్, ఆఫ్గన్ బార్డర్లో సైనిక ఘర్షణ పెరిగింది. తాలిబన్ల దాడుల్లో పెద్దసంఖ్యలో పాక్ సైనికులు చనిపోయారు. గత మూడు నెలల్లో మాత్రమే 50 మందికి పైగా మృతి చెందారు. ఈ క్రమంలో అక్టోబర్ 11 నుంచి సరిహద్దులను మూసివేశారు. దీంతో ఇరుదేశాల ప్రజలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. పాకిస్థాన్ బోర్డర్ మూసివేయడంతో అఫ్గాన్ వ్యాపారులు ప్రతి రోజు తీవ్ర నష్టాలను చవిచూస్తున్నారు. రవాణా వ్యవస్థ ఎక్కడికక్కడే స్తంభించడంతో సరకును సరఫరా చేసేందుకు కష్టతరమవుతోంది. దీని ప్రభావంతో రెండు దేశాల్లో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్నంటాయి. ఘర్షణలకు ముందుతో పోలిస్తే పాక్లో టమాటా ధరలు ఐదు రెట్లు పెరిగినట్లు స్థానిక మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం కిలో టమాటాల ధర 600 పాకిస్థానీ రూపాయలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అఫ్గాన్ నుంచి అధికంగా దిగుమతి చేసుకునే ఆపిల్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగినట్లు సమాచారం.