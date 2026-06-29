అఫ్గాన్ సరిహద్దులో పాక్ దాడులు- 29 మంది ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు ప్రకటన
పాకిస్థాన్-అఫ్గానిస్థాన్ సరిహద్దులో భూ దాడులు, వైమానిక దాడులు నిర్వహించిన పాక్ సైన్యం- 29 మంది ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వ ప్రకటన- పాక్ తాలిబాన్ స్థావరాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ఇస్లామాబాద్ వెల్లడి
Published : June 29, 2026 at 7:58 AM IST
Pakistan Strikes Afghanistan : పాకిస్థాన్-అఫ్గానిస్థాన్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో పాక్ భద్రతా దళాలు ఆదివారం భారీ సైనిక చర్య చేపట్టాయి. భూ ఆపరేషన్తో పాటు ఉగ్రవాదుల స్థావరాలు, సురక్షిత కేంద్రాలపై లక్ష్యిత దాడులు నిర్వహించగా 29 మంది ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన వరుస ఉగ్రదాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ దాడులపై అఫ్గానిస్థాన్ ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. తాజా చర్యతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో పాకిస్థాన్లో పోలీసు, భద్రతా దళాలపై ఉగ్రదాడులు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఈ దాడుల వెనుక తెహ్రీక్-ఇ-తాలిబన్ పాకిస్థాన్ (టీటీపీ), దాని అనుబంధ ఉగ్రవాద సంస్థలు ఉన్నాయని పాకిస్థాన్ ఆరోపిస్తోంది. తాజా ఆపరేషన్కు ఒక రోజు ముందు కరాచీలోని పారా మిలటరీ రేంజర్స్ ప్రాంతీయ ప్రధాన కార్యాలయంపై తుపాకులు, పేలుడు పదార్థాలతో దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సైనికులు మరణించారు. ప్రతిగా భద్రతా బలగాలు ముగ్గురు దుండగులను హతమార్చి, మరో వ్యక్తిని గాయపడిన స్థితిలో అరెస్టు చేశాయి. అతడు అఫ్గాన్ పౌరుడని పాకిస్థాన్ సైన్యం వెల్లడించింది. ఈ దాడికి టీటీపీ నుంచి విడిపోయిన జమాత్-ఉల్-అహ్రార్ అనే ఉగ్రవాద సంస్థ బాధ్యత వహించినట్లు ప్రకటించింది.
పాక్ తాలిబాన్ స్థావరాలే లక్ష్యం
దాడి అనంతరం ప్రత్యేక భద్రతా దళాలు, ఉగ్రవాద వ్యతిరేక బృందాలు, రేంజర్స్ సిబ్బంది ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఉగ్రవాదులు ఎవరైనా ఇంకా దాక్కుని ఉన్నారేమోనన్న అనుమానంతో 'మాపింగ్-అప్' ఆపరేషన్ కొనసాగించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అఫ్గాన్ సరిహద్దులో జరిగిన తాజా సైనిక చర్య పాకిస్థాన్ తాలిబాన్కు చెందిన స్థావరాలు, ఆశ్రయ కేంద్రాలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని చేపట్టినట్లు సమాచార శాఖ మంత్రి మంత్రి అత్తౌల్లా తరార్ తెలిపారు.
తాజా దాడులకు మూడు వారాల క్రితం కూడా పాకిస్థాన్ సైన్యం అఫ్గానిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద స్థావరాలపై వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ఆ దాడుల తర్వాత నెల రోజులపాటు పరిస్థితి కొంత ప్రశాంతంగా కనిపించినప్పటికీ, తాజా సైనిక చర్యలతో రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య భద్రతా పరిస్థితులు మరింత సంక్లిష్టంగా మారే అవకాశం ఉంది.
పాకిస్థాన్ తాలిబాన్, అఫ్గాన్ తాలిబాన్ రెండు వేర్వేరు సంస్థలైనా, పరస్పరం మిత్రబంధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాయి. 2021లో అఫ్గాన్ తాలిబాన్ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇస్లామాబాద్-కాబూల్ మధ్య సంబంధాలు మరింత సంక్లిష్టంగా మారాయి. గతేడాది నుంచి పాకిస్థాన్ అనేకసార్లు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో, అఫ్గాన్ భూభాగంలో ఉగ్రవాదులపై దాడులు నిర్వహిస్తోంది. పాకిస్థాన్లో దాడులు చేస్తున్న టీటీపీ ఉగ్రవాదులకు అఫ్గాన్ ప్రభుత్వం ఆశ్రయం కల్పిస్తోందని ఇస్లామాబాద్ ఆరోపిస్తోంది.
ఫిబ్రవరి నుంచి ఇరు దేశాల మధ్య జరిగిన ఎదురుదాడుల్లో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులకు ప్రతిగా అఫ్గానిస్థాన్ కూడా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దాడులు చేపట్టింది. ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ కోసం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలుమార్లు శాంతి చర్చలు జరిగినప్పటికీ శాశ్వత పరిష్కారం దొరకలేదు. ఏప్రిల్లో చైనా మధ్యవర్తిత్వంతో కూడా చర్చలు జరిగాయి. ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచకుండా పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించాలని ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని అప్పట్లో బీజింగ్ ప్రకటించింది.
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