'ఏ దేశంపై దాడి చేసినా మూడింటిపై జరిగినట్లుగానే పరిగణించాలి'- పాకిస్థాన్, సౌదీ, తుర్కియే మధ్య కీలక ఒప్పందం
చారిత్రక రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న పాకిస్థాన్, సౌదీ, తుర్కియే- 'మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్' పేరుతో త్రైపాక్షిక ఒప్పందం- ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు, రక్షణ దళాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ
Published : August 7, 2026 at 6:06 PM IST
Pakistan Turkey Saudi Deal : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం నడుమ ఒక సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. భద్రతాపరమైన ఆందోళనలను సమష్టిగా ఎదుర్కొనేందుకు మూడు ఇస్లామిక్ అగ్ర దేశాలు చేతులు కలిపాయి. అణ్వాయుధ సామర్థ్యం ఉన్న పాకిస్థాన్, చమురు సంపన్న దేశం సౌదీ అరేబియా, నాటోలో అత్యంత బలమైన సైన్యం ఉన్న తుర్కియేలు ఒక చారిత్రక రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 'మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్' పేరుతో కుదిరిన ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్క దేశంపై దాడి జరిగినా దాన్ని మూడింటిపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణిస్తారు.
సౌదీ అరేబియా, పాకిస్థాన్, తుర్కియే రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఒక బలమైన కూటమిగా ఏర్పడ్డాయి. శుక్రవారం సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఒక అత్యున్నత స్థాయి సమావేశంలో సౌదీ క్రౌన్ ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్, తుర్కియే అధ్యక్షుడు ఎర్డోగాన్, పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్పై సంతకాలు చేశారు. ఈ మూడు దేశాల్లో ఏ ఒక్కరిపై సాయుధ దాడికి పాల్పడినా, అది తమ అందరిపై జరిగిన దాడిగానే భావించి ఉమ్మడిగా స్పందిస్తామని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు, రక్షణ దళాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ, సాంకేతిక బదిలీ, అలాగే ఇంటెలిజెన్స్ సమాచార మార్పిడికి మార్గం సుగమం కానుంది.
🔈 PR No. 2️⃣0️⃣4️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 7, 2026
Makkah Al-Mukarramah Summit for Joint Defence
🔗⬇️ pic.twitter.com/mIzASADmau
"'మక్కా సంయుక్త రక్షణ ఒప్పందం' ప్రకారం ఏ విధమైన దురాక్రమణ చర్యకైనా వ్యతిరేకంగా సామూహిక నిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ మూడు దేశాల్లో దేనిపైనైనా జరిగే సాయుధ దాడిని వాటన్నింటిపై జరిగిన దాడిగా పరిగణించాలని ఇది నిర్దేశిస్తుంది. ఇది మూడు దేశాల మధ్య రక్షణ సహకారానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను పెంపొందించడానికి కూడా వీలు కల్పిస్తుంది. సురక్షితమైన, సుసంపన్నమైన భవిష్యత్తును సాధించే క్రమంలో తమ సామూహిక భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయడానికి కృషి చేస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో, వెలుపల కూడా శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మూడు దేశాల ఉమ్మడి నిబద్ధతను ఈ ఒప్పందం ప్రతిబింబిస్తుంది." అని ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
సౌదీ అరేబియా ఈ రక్షణ కూటమికి ఎందుకు మొగ్గుచూపిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇటీవల కాలంలో ఇరాన్, హూతీ రెబల్స్, ఇరాకీ మిలిటెంట్ల నుంచి సౌదీలోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలు, చమురు క్షేత్రాలపై డ్రోన్లు, క్షిపణి దాడులు తీవ్రమయ్యాయి. ఈ దాడుల నుంచి రక్షణ పొందేందుకు తన రక్షణ భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవాలని సౌదీ నిర్ణయించుకుంది. నాటోలో రెండో అతిపెద్ద సైన్యం, వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రక్షణ పరిశ్రమ ఉన్న తుర్కియే, అలాగే అణ్వాయుధ సామర్థ్యం ఉన్న పాకిస్థాన్ తోడవ్వడం సౌదీ అరేబియాకు కొండంత అండగా మారనుంది.
శుక్రవారం జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో మూడు పక్షాలు తమ సంబంధాలను సమీక్షించుకుని, పరస్పర ఆసక్తి ఉన్న పలు అంశాలపై చర్చించాయి. అటు శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందు గురువారం మూడు రోజుల అధికారిక పర్యటన నిమిత్తం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రధానమంత్రి షరీఫ్, రక్షణ దళాల అధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్, సౌదీ యువరాజును కలిశారని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం తెలిపింది. షరీఫ్తో పాటు ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్, రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ తదితరులు కూడా ఉన్నారని అది పేర్కొంది.
మరోవైపు, పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియాలు గత సెప్టెంబర్ నెలలోనే ఒక వ్యూహాత్మక రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. దాదాపు 25 లక్షల మందికి పైగా పాకిస్థానీయులు సౌదీలో నివసిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. పతనమవుతున్న పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆదుకోవడంలో సౌదీ అరేబియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పుడు తుర్కియే సైతం ఈ రెండు దేశాలతో జతకట్టింది.
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