మళ్లీ పాకిస్థాన్- అఫ్గాన్ మధ్య ఘర్షణలు- సరిహద్దుల్లో హై అలర్ట్
Published : October 15, 2025 at 10:32 AM IST
Pakistan Afghanistan Clashes : పాకిస్థాన్-అఫ్గానిస్థాన్ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఘర్షణలు మొదలయ్యాయి. ఎలాంటి కవ్వింపు చర్యలు లేకుండానే అఫ్గాన్ సైన్యం దాడులకు పాల్పడిందని పాక్ ఆరోపించింది. అఫ్గాన్ దాడులకు కుర్రంలోని పాకిస్తాన్ దళాలు బలంగా ప్రతిస్పందించాయని, తాలిబన్ల ట్యాంకులను, సైనిక పోస్ట్లను ధ్వంసం చేశాయని పాక్ భద్రతాధికారులు పేర్కొన్నారు.
అఫ్గాన్ దళాలు, తెహ్రీక్-ఇ-తాలిబన్ ఉగ్రవాదులతో కలిసి తమ భూభాగంలోని సైనిక పోస్ట్లపై కాల్పులు జరిపాయని పాక్ అధికారులు వివరించారు. తమ ప్రతీకార దాడుల్లో TTP శిక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా నాశనం చేశామని తెలిపింది. ప్రస్తుతం అఫ్గాన్ సరిహద్దుల్లో హై అలర్ట్లో ఉన్నట్లు పాకిస్తాన్ సైన్యం వివరించింది. అఫ్గానిస్థాన్ కూడా ఈ ఘర్షణలను ధ్రువీకరించింది.
మరోవైపు పాక్ అఫ్గాన్ సరిహద్దుల్లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలను పరిష్కరించేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని జమైత్ ఉలేమా ఈ ఇస్లాం ఫ్లజ్-JUI-F ప్రకటించింది. గతంలో పాక్-అఫ్గాన్ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో తాము కీలక పాత్ర పోషించామని JUI-F చీఫ్ మౌలానా ఫజ్లుర్ రెహమాన్ తెలిపారు