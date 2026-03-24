అమెరికా, ఇరాన్ చర్చల మధ్యవర్తిత్వానికి మేం రెడీ: పాక్ ప్రధాని
అమెరికా, ఇరాన్ అంగీకరిస్తే పాక్ మధ్యవర్తిత్వం- శాంతి చర్చలు నిర్వహించే అవకాశాన్ని గౌరవంగా భావిస్తాం- పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్
Published : March 24, 2026 at 9:16 PM IST
Pak Ready To Host US Iran Talks : అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అర్ధవంతమైన, వాస్తవికమైన చర్చలను నిర్వహించేందుకు తాము సిద్ధమని పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రకటించారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని ఆపే ఈ సంప్రదింపులను నిర్వహించే అవకాశం లభిస్తే, దాన్నొక గౌరవంగా భావిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. అమెరికా, ఇరాన్ల వైపు నుంచి ఉమ్మడి అంగీకారం లభిస్తే చర్చలకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించేందుకు పాక్ సిద్ధంగా ఉంటుందన్నారు. ఈ యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు, పశ్చిమాసియాలో శాంతి, సుస్థిరతల పరిరక్షణకు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అన్ని ప్రయత్నాలను పాకిస్థాన్ స్వాగతిస్తుందని షెహబాజ్ షరీఫ్ పేర్కొన్నారు. ఈమేరకు మంగళవారం ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు.
మధ్యవర్తులుగా పాక్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్
రహస్యంగా జరుగుతున్న అమెరికా, ఇరాన్ శాంతి చర్చలకు పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్ మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అంటూ ఇటీవలే మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు పాక్ ప్రధాని చేసిన ప్రకటన, ఆ కథనాలకు బలం చేకూర్చేలా ఉందని అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల పరిశీలకులు అంటున్నారు.
శాంతి చర్చలకు వేదికగా పాకిస్థాన్
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చలకు వేదికగా పాకిస్థాన్ను ఎంపిక చేస్తారంటూ పలు అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు కథనాలను ప్రచురించాయి. అయితే ఈ ఊహాగానాలను నమ్మొద్దని, అధికారిక ప్రకటనలు వెలువడే వరకు వేచి చూడాలని మీడియాకు పాకిస్థాన్ విదేశాంగ శాఖ సూచించింది. దౌత్యం, చర్చల ద్వారానే పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణను ఆపగలుగుతామని పేర్కొంది.
ఈ వారంలో ఫ్రాన్స్కు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి - జీ7 దేశాలతో కీలక చర్చలు
అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో మార్చి 27న (శుక్రవారం) ఫ్రాన్స్లో పర్యటించనున్నారు. ఆ రోజున ఫ్రాన్స్లోని వర్సయిల్స్ సమీపంలో జరగనున్న జీ7 దేశాల విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటారు. ప్రస్తుత ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం నేపథ్యంలో జీ7 దేశాల ఉమ్మడి భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు, పరస్పర సహకార భావనపై మార్కో రూబియో చర్చించనున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో ముడిపడిన అమెరికా వ్యూహాన్ని జీ7లోని మిత్రదేశాలకు ఆయన వివరిస్తారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం అంశం కూడా ప్రస్తావనకు రానుంది. ఈమేరకు వివరాలతో అమెరికా విదేశాంగ శాఖ మంగళవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు మొదలయ్యాయా? లేదా? అనే సందిగ్ధం నేపథ్యంలో వెలువడిన ఈ ప్రకటన ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది. జీ7 కూటమిలో అమెరికా, బ్రిటన్, కెనడా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్ ఉన్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు సాగించే నౌకలకు సెక్యూరిటీ కల్పించే అమెరికా సైనిక మిషన్కు చేయూత ఇవ్వాలని ఇటీవలే ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. కానీ అందుకు జీ7 దేశాలన్నీ నో చెప్పాయి. దీనిపై ఘాటుగా స్పందించిన ట్రంప్, నాటో మిత్రదేశాలను పిరికిపందలుగా అభివర్ణించారు.
ఇరాన్ సృష్టించిన వ్యవస్థలన్నీ తొలగిస్తాం : భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి
ఇజ్రాయెల్ ఉనికికి ముప్పు తెచ్చేలా ఇరాన్ పాలకులు సృష్టించిన వ్యవస్థలన్నీ కూకటివేళ్లతో తొలగిస్తామని భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి ర్యూవెన్ అజర్ వెల్లడించారు. ఇక ఇదే సమయంలో దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకునే అవకాశాన్ని ఇరాన్ ప్రజలకు ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఇరాన్ అణుకార్యక్రమం, బాలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రోగ్రాం, ఇరాన్ సమర్ధిత మిలిటెంట్ గ్రూప్లు ఇజ్రాయెల్ ఉనికికి ముప్పుగా మారాయని ర్యూవెన్ అజర్ చెప్పారు. తాజాగా ఓ భారతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుందో తాము చెప్పలేమని, ఇప్పటికైతే ఇజ్రాయెల్పై దాడులు చేసే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేశామన్నారు. గత 47 ఏళ్లుగా ఇజ్రాయెల్పైకి ఇరాన్ కాలు దువ్వుతూనే ఉందని ర్యూవెన్ అజర్ మండిపడ్డారు. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఏదైనా శాంతి ఒప్పందం కుదిరినా, అది దీర్ఘకాలం పాటు ఇజ్రాయెల్ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేలా ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. తమ సైనిక లక్ష్యాలన్నీ పూర్తయ్యే దాకా ఇరాన్పై ఆపరేషన్ను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇజ్రాయెల్ రక్షణ కోసం తాము ఏదైనా చేస్తామని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్లోని ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులను ఆపామని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ప్రకటించినంత మాత్రాన, అక్కడి సైనిక లక్ష్యాలను వదిలేశామని భావించకూడదన్నారు. ఇరాన్ అణు కార్యక్రమం, మిస్సైల్ ప్రోగ్రాం విషయంలో తాము అస్సలు రాజీపడేది లేదని ర్యూవెన్ అజర్ తెలిపారు. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడి వల్లే ఇప్పుడు ఇరాన్ చర్చల గురించి ఆలోచిస్తోందని, ఈ గండం నుంచి గట్టెక్కాలని ఇరాన్ భావిస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్తో అమెరికా చర్చలు ఏ దేశంలో జరిగినా అభ్యంతరం లేదని, చర్చల ఫలితాలు, దేశ ప్రయోజనాలే తమకు ముఖ్యమైనవని పేర్కొన్నారు.