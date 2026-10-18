పాక్ గగనతలంలో భారత విమానాలపై నిషేధం పొడిగింపు
భారత్ విమానాలపై పాకిస్థాన్ తన గగనతల నిషేధాన్ని మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగించింది. నవంబర్ 24 వరకు ఈ నిషేధం అమల్లో ఉండనుంది.
Published : October 18, 2026 at 2:27 PM IST
India Pakistan Tensions : భారత్కు చెందిన విమానాలపై విధిస్తున్న గగనతల నిషేధాన్ని పాకిస్థాన్ మరో నెల రోజుల పాటు పొడిగించింది. ఈ ఆంక్షలు నవంబర్ 24 వరకు అమల్లో ఉంటాయని పాకిస్థాన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ (పీఏఏ) వెల్లడించింది. భారత్లో నమోదు చేసుకున్న వాణిజ్య విమానాలతో పాటు, ఆ దేశానికి చెందిన సంస్థలు లీజుకు తీసుకున్న లేదా నడుపుతున్న ప్రయాణికుల విమానాలు, అలాగే మిలిటరీ సైనిక విమానాలకు సైతం ఈ నిషేధం వర్తిస్తుందని పాకిస్థాన్ స్పష్టం చేసింది.
రెండు దేశాల మధ్య దెబ్బతిన్న దౌత్య, సైనిక సంబంధాల కారణంగా 2025 ఏప్రిల్ 23న పాకిస్థాన్ తొలిసారిగా ఈ గగనతల నిషేధాన్ని విధించింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్, పాకిస్థాన్ల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో వివాదం చెలరేగింది. ఈ దాడిలో పాకిస్థాన్ ప్రమేయం ఉందంటూ భారత్ ఆరోపించింది. పాకిస్థాన్ ఆ ఆరోపణలను ఖండించింది. ఈ ఘటన అనంతరం ఉద్రిక్తతలు గరిష్ఠ స్థాయికి చేరడంతో పాకిస్థాన్ తన గగనతలాన్ని భారత విమానాలకు మూసివేసింది. దీనికి ప్రతిస్పందనగా భారత్ కూడా 2025 ఏప్రిల్ 30 నుంచి పాకిస్థాన్ విమానాలు భారత గగనతలంలోకి ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించింది. నాటి నుంచి రెండు దేశాలూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఆంక్షలను పొడిగిస్తూ వస్తున్నాయి.
పాకిస్థాన్ గగనతలాన్ని ప్రధానంగా కరాచీ, లాహోర్ అనే రెండు 'ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీజియన్లు'గా విభజించారు. ఈ ఆంక్షలు ఈ రెండు ప్రాంతాలకూ వర్తిస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు. నవంబర్ 24 ఉదయం 4:59 గంటల వరకు అమల్లో ఉంటాయని వారు తెలిపారు. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం, పుల్వామా దాడి తర్వాత కూడా ఇరు దేశాల మధ్య గగనతలాన్ని భారత్, పాకిస్థాన్ మూసివేశాయి.
పాకిస్థాన్ నిరంతరంగా విధిస్తున్న ఆంక్షల వల్ల భారత విమానయాన సంస్థలు, అలాగే అంతర్జాతీయ సర్వీసులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. భారత్ నుంచి ఐరోపా, అమెరికా, పశ్చిమాసియా వైపు వెళ్లే విమానాలు పాకిస్థాన్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం లేకపోవడంతో, ప్రత్యామ్నాయంగా అరేబియా సముద్రం మీదుగా సుదూర మార్గాల్లో ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఈ దారి మళ్లింపు వల్ల ప్రయాణ సమయం సుమారు 1 నుంచి 2 గంటల వరకు పెరుగుతోంది. అంతేకాకుండా అదనపు ఇంధన వినియోగం కారణంగా ఎయిర్లైన్స్ కంపెనీలపై కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ భారాన్ని విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణికులపై మోపుతున్నాయి.
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