ఐరాస వేదికగా పాక్ ప్రధాని దుస్సాహసం- సింధు జలాల మళ్లింపు యుద్ధ చర్య అంటూ ప్రేలాపనలు
ఐరాస వేదికగా పాకిస్థాన్ ప్రధాని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు- సింధు నదీ జలాల నిలిపివేతపై భారత్పై అక్కసు- ఉగ్రవాదంపై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా జారుకున్న వైనం
Published : September 26, 2026 at 6:55 AM IST
Shehbaz Sharif Unga Address 2026 : ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశంలో పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ మరోసారి తన వక్రబుద్ధిని బయటపెట్టుకున్నారు. అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత్ మీద తన అక్కసును వెల్లగక్కారు. నిరాధార ఆరోపణలు గుప్పించారు. సింధు నదీ జలాల ఒప్పందంపై భారత్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను తప్పుబడుతూ, నీటి మళ్లింపును 'యుద్ధ చర్య'గా అభివర్ణించే దుస్సాహసానికి పాల్పడ్డారు. పాకిస్థాన్కు రావలసిన నీటిని మళ్లించడానికి ఏ చిన్న ప్రయత్నం జరిగినా దానిని తీవ్రమైన యుద్ధ చర్య పరిగణిస్తామని ప్రేలాపనలు చేశారు. శనివారం ఐరాస అసెంబ్లీలో షెహబాజ్ షరీఫ్ మాట్లాడారు.
సింధు నదీ వ్యవస్థ కేవలం పాకిస్థాన్ ప్రజలకు మాత్రమే కాకుండా, ఈ ప్రాంతం మొత్తానికి జీవనాడి లాంటిదని షెహబాజ్ షరీఫ్ అభివర్ణించారు. భారత్ ఏకపక్షంగా వ్యవహరించి ప్రస్తుత ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడం చట్టవిరుద్ధమని, దీనికి ఎలాంటి చట్టబద్ధత లేదన్నారు. భారత్ తీసుకున్న చర్యలను ఐక్యరాజ్యసమితి నిపుణులు, ఆర్బిట్రేషన్ కోర్టు తిరస్కరించాయని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ఇప్పటికీ చట్టబద్ధంగా పూర్తిగా అమలులో ఉందన్న తమ వాదన రుజువైందని చెప్పుకొచ్చారు.
"నీటిని ఎప్పుడూ ఆయుధంగా ఉపయోగించకూడదు. నదులు దేశాలను విడదీయకూడదు, పరస్పరం పోషించాలి. అందుకే, పాకిస్థాన్కు దక్కాల్సిన నీటి వాటాను నిలిపివేయడానికి లేదా మళ్లించడానికి చేసే ఏ ప్రయత్నమైనా యుద్ధంగానే భావిస్తాం. భారత్ ఈ విషయంలో ఎలాంటి పొరపాటు చేయొద్దు."
- షెహబాజ్ షరీఫ్, పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి
భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య సింధు నదీ జలాల వినియోగానికి సంబంధించి 1960 సెప్టెంబర్ 19న చారిత్రాత్మక 'సింధు జలాల ఒప్పందం' కుదిరింది. దశాబ్దాలుగా ఇరు దేశాల మధ్య సత్సంబంధాలకు ఈ ఒప్పందమే కీలకంగా ఉంటూ వస్తోంది. అయితే, పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్ ఈ ఒప్పందంపై పునఃసమీక్ష చేపట్టి నిలిపివేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని అణచివేయడంలో విఫలమైన పాకిస్థాన్కు సింధు జలాల ప్రయోజనాలు దక్కకుండా భారత్ కఠినమైన చర్యలు చేపడుతుండటంతో పాకిస్థాన్లో నీటి ఎద్దడి మొదలైంది.
ఉగ్రవాదాన్ని ఎప్పుడు ఆపుతారు? : భారత్ రిపోర్టర్ ప్రశ్నకు నీళ్లు నమిలిన పాక్ ప్రధాని
పాకిస్థాన్ ప్రధానికి మరో చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఐరాస ప్రధాన కార్యాలయం వెలుపల ఆయనకు మీడియా నుంచి ఊహించని, సూటి ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదానికి ఆశ్రయం కల్పించడం ఎప్పుడు మానుకుంటుంది? ముంబయి ఉగ్రరూప దాడుల సూత్రధారి హఫీజ్ సయీద్పై ఎప్పుడు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు? అంటూ ఓ భారతీయ రిపోర్టర్ సంధించిన ప్రశ్నలకు షరీఫ్ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. ఎలాంటి స్పందన ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ ప్రశ్నలకు బదులిచ్చే సాహసం చేయలేకపోయారు. అక్కడ ఉన్న మీడియా ప్రతినిధుల వైపు కేవలం చేతితో నామమాత్రంగా అభివాదం చేసి, అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయారు. గతంలో ఐరాస వేదికగా ప్రపంచ ఉగ్రవాదంపై పోరులో పాకిస్థాన్ అగ్రగామిగా ఉందంటూ ఆయన చేసిన కల్లబొల్లి ప్రకటనలను ఈ సందర్భంగా నిపుణులు గుర్తుచేస్తున్నారు.
మళ్లీ తెరపైకి హఫీజ్, మసూద్ వ్యవహారం
అంతర్జాతీయ సమాజం కళ్లలో మట్టికొట్టేలా పాకిస్థాన్ నటిస్తున్న తీరు మరోసారి బట్టబయలైంది. లష్కరే తోయిబా వ్యవస్థాపకుడు, భారత్లో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఉగ్రవాది అయిన హఫీజ్ సయీద్ ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్లో టెర్రర్ ఫండింగ్ కేసుల్లో నామమాత్రపు జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. భారత్లో జరిగిన పలు ఉగ్రదాడులతో పాటు, 2025 ఏప్రిల్ 22న జమ్మూకశ్మీర్లోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడికి సంబంధించి జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ దాఖలు చేసిన చార్జ్షీట్లో సయీద్ను నిందితుడిగా చేర్చిన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు, పాకిస్థాన్ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఇటీవల విడుదల చేసిన 2026 మోస్ట్ వాంటెడ్ 'రెడ్ బుక్'లో జైషే మహమ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజార్ రివార్డును పెంచినట్లు నాటకాలు ఆడింది. అయితే, 2008 ముంబయి ఉగ్రదాడికి సంబంధించిన కీలక ఉగ్రవాదుల ఫొటోలు, వారి సంస్థల వివరాలను ఆ జాబితా నుంచి తొలగించడం ద్వారా పాకిస్థాన్ ద్వంద్వ వైఖరి మరోసారి స్పష్టమైంది. మసూద్ పాకిస్థాన్లోనే తలదాచుకున్నప్పటికీ, ఆయన అఫ్గానిస్థాన్కు పారిపోయాడంటూ ఇస్లామాబాద్ అబద్ధపు ప్రచారాలు చేస్తూనే ఉంది.
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