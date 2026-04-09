అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తొలి దశ చర్చలకు రంగం సిద్ధం- ఇరాన్ 10 అంశాల ప్రణాళిక ఆధారంగా
ఇస్లామాబాద్లో జరిగే భేటీలో శాశ్వత శాంతి దిశగా చర్చలు జరపనున్న ఇరుదేశాల నేతలు- అమెరికా ప్రతినిధుల బృందానికి నేతృత్వం వహిస్తున్న ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్
Published : April 9, 2026 at 9:50 PM IST
Pakistan Prepares For US Iran Talks : పాకిస్థాన్ వేదికగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తొలి దశ చర్చలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఇస్లామాబాద్లో జరిగే ఈ భేటీలో ఇరుదేశాల నేతలు శాశ్వత శాంతి దిశగా చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ భేటీలో పాల్గొనే అమెరికా ప్రతినిధుల బృందానికి ఆదేశ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వం వహించనున్నారు. ఈ చర్చలు ప్రధానంగా ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన 10 అంశాల ప్రణాళిక ఆధారంగా జరగనున్నాయి.
శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మార్చేందుకు చర్చలు
ఇరాన్పై ఆంక్షలు ఎత్తివేత, భవిష్యత్తులో ఇరాన్పై దాడులు జరగకుండా హామీ, హర్మూజ్ జలసంధిపై తమ నియంత్రణ కొనసాగాలన్న టెహ్రాన్ డిమాండ్, ఇరాన్ అణు, క్షిపణి కార్యక్రమాల భవిష్యత్తుపై ఈ భేటీలో సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణను శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మార్చేందుకు చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న పాక్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది.ఇందుకోసం పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్ మునీర్, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. శాంతి చర్చలకు మద్దతు కూడగట్టేందుకు ఇప్పటికే సౌదీ అరేబియా, కెనడా, కువైట్ విదేశాంగ మంత్రులతో సంప్రదింపులు జరిపారు.
హై అలర్ట్ ప్రకటించిన పాక్ ప్రభుత్వం
అయితే, భేటీ దృష్ట్యా ఇస్లామాబాద్ నగరమంతా పాక్ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు గురువారం, శుక్రవారం రెండ్రోజులు పాటు స్థానికంగా సెలవులు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే 30 మంది సభ్యులతో కూడిన అమెరికా భద్రతా బృందాలు ఇస్లామాబాద్కు చేరుకొని ఏర్పాట్లను సమీక్షించాయి. అటు ఈ భేటీ కోసం ప్రపంచదేశాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఈ చర్చలు సఫలమైతే పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొంటుంది.
అప్పటివరకు అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ సరిహద్దుల్లోనే ఉంటుంది!
అసలైన ఒప్పందం అమలు చేసే వరకూ అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ సరిహద్దుల్లోనే ఉంటుందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. అమెరికా నౌకలు, విమానాలు, సైనిక సిబ్బందితో పాటు అదనపు మందుగుండు సామగ్రి, ఆయుధాలను అందుబాటులో ఉంచుతామన్నారు. ఇప్పటికే గణనీయంగా బలహీనపడిన శత్రువును అవసరమైతే పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి ఏం చేసేందుకైనా సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించే అవకాశం చాలా తక్కువని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సమకూర్చుకునేందుకు ఒప్పుకునేదిలేదని స్పష్టంచేశారు. హర్మూజ్ను తెరవాల్సిందేనని ట్రంప్ స్పష్టంచేశారు.
హెజ్బొల్లాపై దాడులను ఆపాలి : ఇరాన్
అటు హెజ్బొల్లాపై దాడులను ఆపాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. వారిపై ఇజ్రాయెల్ దాడులు కొనసాగితే బలమైన ప్రతిస్పందనలు ఉంటాయని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్ హెచ్చరించారు. తాత్కాలిక ఒప్పందం లెబనాన్కు కూడా వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే దీనిని అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఖండిస్తున్నాయి. మరోవైపు, సీజ్ఫైర్ గురించి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్లు తనతో చర్చలు జరిపారని, ఇరాన్పై దాడులు నిలిపివేయాలని తనను కోరారని ట్రంప్ ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు.
హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేయడంపై మండిపడ్డ యూఏఈ
హర్మూజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంపై యూఏఈ మండిపడింది. అత్యంత కీలకమైన ఈ నౌకాయాన మార్గాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకోవడాన్ని ఏ రూపంలోనూ అంగీకరించబోమని యూఏఈ ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థ సీఈఓ సుల్తాన్ అల్-జాబర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ జలసంధిని ఇరాన్ తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకుంటోందని ఆరోపించారు. ప్రతి నౌక ఎటువంటి షరతులు లేకుండా ఈ మార్గంలో ప్రయాణించే హక్కును కలిగి ఉండాలన్నారు. ఎవరు వెళ్లాలి, ఏ నిబంధనలతో వెళ్లాలనే నిర్ణయించే చట్టబద్ధమైన హక్కు ఏ దేశానికీ లేదని పేర్కొన్నారు.