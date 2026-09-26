ఐరాస వేదికగా పాక్ దిగజారుడు ప్రసంగం- భారత్పై విషం చిమ్మిన షెహబాజ్- కశ్మీర్పై కల్లిబొల్లి మాటలు
ఐరాస వేదికగా పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ దిగజారుడు ప్రసంగం- కశ్మీర్ పేరుపై ఇష్టారీతిన మాట్లాడిన వైనం
Published : September 26, 2026 at 7:24 AM IST
Pakistan PM UNGA Speech : ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ మరోసారి తన వక్రబుద్ధిని బయటపెట్టుకున్నారు. ప్రపంచ దేశాలు ఆర్థికాభివృద్ధి, శాంతి భద్రతలు, సాంకేతికత గురించి చర్చిస్తుంటే పాక్ ప్రధాని మాత్రం పాత కశ్మీర్ రాగాన్ని మళ్లీ అందుకుంది. అంతర్జాతీయ వేదికను అడ్డంపెట్టుకుని భారత్పై నిరాధార ఆరోపణలు చేయడమే పనిగా పెట్టుకున్న పాకిస్థాన్ ద్వంద్వనీతి భయపెట్టుకుంది. శనివారం పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ఐరాస వేదికగా కశ్మీర్ విషయంలో కల్లిబొల్లి మాటలు చెప్పారు. కశ్మీర్లో మానవ హక్కులు ఉల్లంఘన జరుగుతోందని, జనాభా లెక్కలను మార్చేస్తున్నారని పాత పాటే పాడారు.
కశ్మీర్లో ఐరాస ఆధ్వర్యంలో నిష్పాక్షపాతమైన ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ నిర్వహించాలన్న ఐరాస తొలి నాటి ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చాలని అక్కడి ప్రజలు ఎనిమిది దశాబ్దాలుగా కోరుకుంటున్నారని షెహబాజ్ షరీఫ్ చెప్పారు. ఈ చిరకాల వివాదానికి అంతర్జాతీయ సమాజం ఒక న్యాయమైన, సముచితమైన పరిష్కారం చూపాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. తరతరాలుగా కశ్మీరీ ప్రజలు నిర్బంధాలు, ఎన్కౌంటర్లు, బలవంతపు అదృశ్యాలు, లైంగిక వేధింపులు వంటి తీవ్రమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారంటూ భారత్పై విషం గక్కారు.
సరిహద్దు ప్రాంతంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల కారణంగా అక్కడి తల్లిదండ్రులు తమ ప్రియమైన వారి కోసం కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారని షరీఫ్ ముసలికన్నీరు కార్చారు. వారి ఇళ్లు కర్ఫ్యూ నీడలో మగ్గిపోతున్నాయని, చాలా మందికి తమ వారి ఆచూకీ దొరక్క జీవితాలను గడుపుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. కశ్మీర్ ప్రజలకు వారి స్వీయ నిర్ణయాధికారం లభించే వరకు పాకిస్థాన్ తన పూర్తి స్థాయి దౌత్యపరమైన, రాజకీయ, నైతిక మద్దతును నిరంతరం అందిస్తూనే ఉంటుందని షరీఫ్ స్పష్టం చేశారు. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కశ్మీర్పై తమ వైఖరి మారబోదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. 'కశ్మీర్ ఎప్పటికీ పాకిస్థాన్ జీవనాడి' లాంటిదని మరోసారి తన వక్రబుద్ధిని బయటపెట్టారు.
#WATCH | New York | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Pakistan PM Shehbaz Sharif says, "A year ago, Pakistan faced external aggression from India under a false pretext. Pakistan exercised its inherent right of self-defense under Article 51 of the United… pic.twitter.com/X0SjbLD2n9— ANI (@ANI) September 26, 2026
ట్రంప్ జోక్యంతోనే పెను విధ్వంసం తప్పింది: భారత్- పాక్ ఘర్షణపై షరీఫ్
ఐరాస వేదికగా భారత్- పాక్ మధ్య జరిగిన సైనిక ఘర్షణ అంశాన్ని కూడా షరీఫ్ ప్రస్తావించారు. గత ఏడాది మే నెలలో భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' అనంతరం తలెత్తిన ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై ఆయన మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమయానుకూలంగా జోక్యం చేసుకోవడం వల్లే రెండు దేశాల మధ్య పెను విధ్వంసం తప్పిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఐరాస చార్టర్ ఆర్టికల్ 51 ప్రకారం పాకిస్థాన్ తన సహజసిద్ధమైన ఆత్మరక్షణ హక్కును ఉపయోగించుకుందని షరీఫ్ తెలిపారు. ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ నేతృత్వంలో పాక్ సైన్యం అత్యంత కచ్చితత్వంతో భారత్ దాడిని తిప్పికొట్టిందన్నారు. రెండు అణ్వాయుధ దేశాలు పూర్తి స్థాయి యుద్ధానికి అంచున నిలిచిన తరుణంలో ట్రంప్ జోక్యం చేసుకున్నారని కొనియాడారు. ఆయన చొరవ లేకపోతే ఎంతటి భారీ వినాశనం జరిగేదో ఊహించలేమని వ్యాఖ్యానించిన షరీఫ్ దక్షిణ ఆసియా మరోసారి అలాంటి ప్రమాదకర పరిస్థితికి వెళ్లకుండా చూడాలని అన్నారు.
మే 2025లో భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం పూర్తిగా ఇరు దేశాల సైనిక, దౌత్య స్థాయిల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల ద్వారానే సాధ్యమైందని భారత్ మొదటి నుంచి స్పష్టం చేస్తూ వస్తోంది. ఇందులో ఎలాంటి మూడో దేశం లేదా మూడో పక్షం ప్రమేయం లేదని భారత్ చెబుతోంది. అయితే, ట్రంప్ మాత్రం తన సుంకాల హెచ్చరికల ద్వారానే ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని నివారించానని పదేపదే ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు.
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