అమెరికాతో దోస్తీ- ఇరాన్ విమానాలకు ఆశ్రయం? పాక్ ద్వంద్వ వైఖరి బట్టబయలు!

ఇరాన్ యుద్ధ విమానాలకు పాక్ ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఆశ్రయం ఇచ్చిందన్న CBS నివేదిక- అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తూనే ద్వంద్వ వైఖరి ఆరోపణలు- పాకిస్థాన్ పాత్రపై పునఃసమీక్ష అవసరమని అమెరికా సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహం వ్యాఖ్యలు

Representational image
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
US Iran War Pakistan Role : అంతర్జాతీయ వేదికపై పాకిస్థాన్ మరోసారి తన ద్వంద్వ వైఖరిని బయటపెట్టిందన్న చర్చ జోరందుకుంది. ఒకవైపు అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటూనే మరోవైపు ఇరాన్‌కు సైనికంగా సహకరించిందన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది. తాజాగా అమెరికాకు చెందిన CBS న్యూస్ వెలువరించిన కథనం ఈ అంశాన్ని మరింత హాట్ టాపిక్‌గా మార్చింది.

అమెరికా అధికారులను ఉటంకిస్తూ CBS తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇటీవల అమెరికా దాడుల భయంతో ఇరాన్ తన కొన్ని సైనిక విమానాలను పాకిస్థాన్‌లోని ఎయిర్‌బేస్‌లకు తరలించిందట. ముఖ్యంగా ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన కాల్పుల విరమణ తర్వాత ఇరాన్‌కు చెందిన పలువురు విమానాలు పాకిస్థాన్‌లోని నూర్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌కు చేరుకున్నట్లు అమెరికా అధికారులు పేర్కొన్నారని కథనంలో వెల్లడించారు.

ఆ విమానాల్లో ఇరాన్ వైమానిక దళానికి చెందిన ఆర్‌సీ-130 విమానం కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇది గూఢచర్యం, నిఘా సమాచార సేకరణ కోసం ఉపయోగించే ప్రత్యేక సైనిక విమానం. అమెరికా వైమానిక దాడుల నుంచి ఈ విమానాలను రక్షించేందుకే పాకిస్థాన్ తన ఎయిర్‌ఫీల్డ్‌లను వినియోగించుకునేందుకు అనుమతిచ్చిందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

అలాంటి అవసరం కూడా ఇరాన్‌కు ఉందా?
అదే సమయంలో ఇరాన్ కొన్ని పౌర విమానాలను అఫ్గానిస్థాన్‌లో కూడా నిలిపి ఉంచినట్లు CBS పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మహాన్ ఎయిర్‌కు చెందిన ఒక విమానం యుద్ధం ప్రారంభానికి కొద్దిసేపటి ముందే కాబూల్‌లో ల్యాండ్ అయినట్లు అఫ్గాన్ సివిల్ ఏవియేషన్ అధికారి వెల్లడించినట్లు కథనంలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ ఆరోపణలను తాలిబన్ ప్రభుత్వం ఖండించింది. "ఇరాన్ విమానాలు ఇక్కడ లేవు. అలాంటి అవసరం కూడా ఇరాన్‌కు లేదు" అని తాలిబన్ ప్రధాన ప్రతినిధి జబిహుల్లా ముజాహిద్ స్పష్టం చేశారు.

ఇక పాకిస్థాన్ అధికారులు కూడా ఈ ఆరోపణలను తిరస్కరించారు. తమ ఎయిర్‌బేస్‌లలో ఇరాన్ సైనిక విమానాలకు ఆశ్రయం ఇచ్చినట్లు వస్తున్న వార్తల్లో నిజం లేదని ఒక సీనియర్ పాక్ అధికారి పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ అమెరికా వర్గాల్లో అనుమానాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. ఈ పరిణామాలపై అమెరికా రిపబ్లికన్ సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహమ్ తీవ్రంగా స్పందించారు. "ఈ వార్తలు నిజమైతే అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ పాత్రను పూర్తిగా పునఃపరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.

గతంలో ఇజ్రాయెల్‌పై పాక్ రక్షణ అధికారుల వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ, "ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుని ఉంటే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు" అని ఆయన అన్నారు. పాకిస్థాన్ వ్యవహారశైలిపై ఇప్పటికే పాశ్చాత్య దేశాల్లో అనుమానాలు ఉన్న నేపథ్యంలో తాజా కథనం మరింత చర్చకు దారితీసింది. ముఖ్యంగా అమెరికాకు మిత్రదేశంగా వ్యవహరిస్తూనే చైనా, ఇరాన్‌లకు దగ్గరవుతున్న పాక్ ధోరణిపై విశ్లేషకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చైనా పాత్ర ఏంటి?
ఇక చైనా పాత్రపైనా చర్చ సాగుతోంది. పాకిస్థాన్ రక్షణ రంగం భారీగా చైనాపైనే ఆధారపడుతోంది. దాదాపు 80 శాతం సైనిక సామగ్రి, యుద్ధ వ్యవస్థలు చైనా నుంచే వస్తున్నాయని రక్షణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్‌కు పరోక్ష మద్దతు ఇస్తున్న చైనా ఒత్తిడితోనే పాకిస్థాన్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండొచ్చన్న అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ మాత్రం అమెరికాతో చర్చల విషయంలో తన వైఖరిని కఠినతరం చేసింది. ఇరాన్ అణుశక్తి సంస్థ అధిపతి మొహమ్మద్ ఎస్లామీ మాట్లాడుతూ, అణు సాంకేతికత, యురేనియం శుద్ధీకరణ అంశాలు అమెరికాతో జరగబోయే చర్చల్లో ఉండబోవని స్పష్టం చేశారు. ప్రాంతీయ యుద్ధ పరిస్థితులను ముగించడం మాత్రమే చర్చల లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.

ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయ్ కూడా యుద్ధం ముగింపుకు తమ ప్రతిపాదన సహేతుకంగానే ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం ఇరాన్ ప్రతిపాదనలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ఓవల్ ఆఫీస్‌లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "వాళ్లు పంపిన ప్రతిపాదన చెత్త కాగితం లాంటిది. పూర్తిగా చదవాలనిపించలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ బలహీన స్థితిలో ఉందని, కాల్పుల విరమణ కూడా చాలా సున్నిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా పాకిస్థాన్ నిజంగా ఇరాన్‌కు రహస్య సహకారం అందించిందా? లేక ఇది కేవలం వ్యూహాత్మక ప్రచారమా? అన్నది ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలక చర్చగా మారింది. అమెరికా అధికారికంగా స్పందిస్తే ఈ అంశం మరింత పెద్ద దౌత్య వివాదంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

