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జైషే చీఫ్ మసూద్ అజర్‌పై రివార్డు భారీగా పెంపు- పాకిస్థాన్ కొత్త నాటకం- FATF గ్రే లిస్ట్ నుంచి తప్పించుకునేందుకే!

2026 మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టుల జాబితాలో మసూద్ అజర్ పేరు చేర్చిన పాకిస్థాన్- అజర్‌పై రివార్డు కూడా భారీగా పెంపు- 26/11 నిందితుల జాబితాలో లష్కరే లింకులను తొలగించిన పాక్ ఎఫ్ఐఏ

Pakistan FATF Grey List
పాకిస్థాన్ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ 'రెడ్ బుక్‌'లో మసూద్ అజర్ పేరు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 4:44 PM IST

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Pakistan Masood Azhar FATF Grey List : ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) నెక్ట్స్ ప్లీనరీ సమావేశానికి ముందు పాకిస్థాన్ మరోసారి కొత్త నాటకానికి తెరలేపిందా? అంతర్జాతీయ సమాజం దృష్టిని మరల్చే ప్రయత్నం చేస్తుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వినిపిస్తోంది. జైషే మహ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజర్ సహా పలువురు ఉగ్రవాదుల పేర్లను పాకిస్థాన్ ఇప్పుడు 2026 మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టుల జాబితాలో చేర్చడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్టోబరులో జరగనున్న ఎఫ్ఏటీఎఫ్ సమీక్షకు (రివ్యూ) ముందు పాకిస్థాన్ కొత్త కుట్ర చేస్తోందని భారత వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. గతంలో ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధుల సరఫరాను అడ్డుకోవడంలో, అరికట్టడంలో పాకిస్థాన్ విఫలం కావడంతో ఆ దేశం 2018-2022 మధ్య FATF గ్రే లిస్టులోనే ఉంది. ఇప్పుడు మరోసారి అదే గతి పడుతుందన్న భయంతోనే ఇలా చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

పాకిస్థాన్ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (FIA) ఇటీవల విడుదల చేసిన 'రెడ్ బుక్‌'లో మసూద్ అజర్ పేరును చేర్చింది. ఈ సందర్భంగా అతడిపై గతంలో ప్రకటించిన రివార్డును కూడా పాకిస్థాన్ కరెన్సీలో రూ. 50 లక్షల నుంచి ఇప్పుడు రూ. 70 లక్షలకు పెంచింది. అయితే ఇది ఉగ్రవాదాన్ని తుదముట్టించేందుకు పాకిస్థాన్ తీసుకున్న నిజమైన చర్య కాదని, ఇది తప్పుదోవ పట్టించేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నమేనని విశ్వసనీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇంకా ఈ రెడ్‌బుక్ ప్రకారం పాకిస్థాన్‌లో అధికారికంగానే టెర్రరిస్టుల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. 2021 రెడ్‌బుక్ కింద 1330 మంది మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టుల పేర్లు ఉండగా, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 35 శాతం పెరిగి 1804 కు చేరింది.

అసలు అజర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు?
మసూద్ అజర్ 2021 నుంచే పాకిస్థాన్‌లో లేడని, అఫ్గానిస్థాన్ పారిపోయాడని వాదిస్తూ వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే గత 6 నెలల్లో భారత నిఘా సంస్థలు విశ్లేషించిన దాని ప్రకారం చూస్తే అజర్ పాకిస్థాన్ సింధ్ ప్రావిన్స్‌లోని నవాబ్‌షా నగరంలోనే దాక్కున్నట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. ఇక భారత్‌లో జరిగిన ఎన్నో ఉగ్రదాడుల వెనుక మసూద్ అజర్ మాస్టర్‌మైండ్‌గా (కీలక సూత్రధారి) ఉన్నాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2019 ఫిబ్రవరి 14న పుల్వామాలో జరిగిన ఉగ్రదాడితో అతని సంస్థకు సంబంధం ఉన్నట్లు భారత్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది.

ఇదే సమయంలో FIA లేటెస్ట్ రెడ్‌బుక్‌లో 2008 ముంబయి 26/11 ఉగ్రదాడులకు సహకరించిన లేదా ఆర్థికంగా మద్దతు అందించిన సుమారు 19 మంది ఉగ్రవాదుల పేర్లు ఉన్నట్లు తెలిసింది. వారిలో 17 మంది ఫొటోలు, 26/11 దాడిలో వారి పాత్ర, లష్కరే తోయిబాతో (LET) సంబంధాలు వంటి వివరాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ మరో ఇద్దరి విషయంలో మాత్రం పాకిస్థాన్ కీలక వివరాల్ని తొలగించిందని ఈ వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. గతంలో తుర్బత్‌కు చెందిన మొహమ్మద్ ఖాన్ అల్ హుస్సైనీ దాడి చేసిన వారికి పడవను అందించిన వ్యక్తిగా పేర్కొనగా, ఇప్పుడు జాబితాలో అతడి పేరు మాత్రమే ఉంచి కీలక వివరాల్ని ముఖ్యంగా లష్కరే తోయిబాతో సంబంధం, దాడిలో అతడి పాత్ర వివరాల్ని తొలగించినట్లు సమాచారం. ఇంకా బహవాల్‌నగర్‌కు చెందిన అబ్దుల్ రెహ్మాన్ ఫొటో సహా ఎల్‌ఈటీతో సంబంధాన్ని కూడా తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది. 2021 జాబితాలో మాత్రం ఈ వివరాలన్నీ ఉన్నట్లుగా సదరు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

అజర్ మా దగ్గర లేడు- తాలిబన్ సర్కార్
ఇక జైషే మహ్మద్ చీఫ్ అజర్ అఫ్గానిస్థాన్‌లోనే ఉన్నాడని పాకిస్థాన్ తరుచుగా చేస్తున్న వాదనకు అక్కడి తాలిబన్ ప్రభుత్వం తెరదించింది. అజర్ అఫ్గానిస్థాన్‌లో లేడని అక్కడి విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. దీంతో అజర్ పాకిస్థాన్‌లోనే దాక్కున్నాడన్న భారత్ వాదనకు మరింత బలం చేకూర్చినట్లు అయింది. కొంత కాలంగా ఉగ్రవాద సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలని అంతర్జాతీయ సమాజం నుంచి పాకిస్థాన్‌పై ఒత్తిడి పెరిగింది. FATF నుంచి ఇబ్బందులు ఎదురవుతుండగా దీని నుంచి తప్పించుకునేందుకు పాకిస్థాన్ ఇటీవల తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే మసూద్ అజర్ గతంలోనే అఫ్గానిస్థాన్‌కు పారిపోయాడని ప్రచారం చేస్తూ వచ్చింది. ఇప్పుడు తాలిబన్ ప్రకటన నేపథ్యంలో మసూద్ అజర్‌ను మోస్ట్ వాంటెడ్ జాబితాలో చేర్చడం, పాకిస్థాన్‌పై FATF ఒత్తిడి పెరుగుతున్న క్రమంలో తాము చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని నమ్మించే ప్రయత్నమేనన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

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