పాక్ను అడ్డుకోవాల్సిందే 'విభజన అజెండా' కోసం ఐరాసను దుర్వినియోగం చేస్తోంది: భారత్
ఐరాస వేదికలన్నీ పాక్ దుర్వినియోగం చేస్తోంది- విభజన అజెండాతో విషం కక్కుతోంది- ఐరాసలో జమ్ముకశ్మీర్ గురించి మాట్లాడటం సరికాదు- భారత శాశ్వత మిషన్ కౌన్సెలర్ మ్యాథ్యూ పున్నూస్ వ్యాఖ్యలు
Published : January 16, 2026 at 10:55 AM IST
India Vs Pakistan UN : విభజన అజెండా కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి (ఐరాస) వేదికలను పాకిస్థాన్ దుర్వినియోగం చేస్తోందని భారత్ మండిపడింది. ఐరాస ఛార్టర్ ప్రకారం లభించిన స్వీయ నిర్ణయ హక్కును పాక్ దుర్వినియోగం చేయకుండా అడ్డుకోవాలని పిలుపునిచ్చింది. స్వీయ నిర్ణయ హక్కును వాడుకొని బహుళత్వం కలిగిన ప్రజాస్వామిక దేశాల్లో విభజనవాదాన్ని ప్రోత్సహించేలా మాట్లాడకుండా పాక్ను నిరోధించాలని కోరింది. ఈ మేరకు ఐరాసలోని భారత శాశ్వత మిషన్ కౌన్సెలర్ ఎల్డోస్ మ్యాథ్యూ పున్నూస్ తాజాగా పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
2025లో ఐరాస కార్యకలాపాలపై సెక్రెటరీ జనరల్ విడుదల చేసిన వార్షిక నివేదికపై అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉన్న ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీలో చర్చ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మ్యాథ్యూ పున్నూస్ ప్రసంగించారు. ప్రపంచ దేశాలన్నీ సంకుచిత ఆలోచనా దృక్పథం నుంచి బయటికొచ్చి మాట్లాడుతుంటే, పాక్ మాత్రమే విభజన అజెండాతో విషం కక్కుతోందని ఆయన మండిపడ్డారు. భారత్లో ఒక భాగమైన కేంద్రపాలిత ప్రాంతం జమ్మూకశ్మీరు గురించి మాట్లాడేందుకు ఐరాసను పాక్ వేదికగా చేసుకోవడం సరికాదన్నారు. పాక్ ప్రతినిధి ఆసిమ్ ఇఫ్తిఖార్ అహ్మద్ తాజాగా ఐరాసలో జమ్మూకశ్మీరు అంశాన్ని లేవనెత్తారు. దీనికి ఇప్పుడు మ్యాథ్యూ పున్నూస్ బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చారు.
పాక్కు అలవాటుగా మారిపోయింది
"విభజనవాద అజెండాను అన్ని వేదికల్లో ప్రమోట్ చేయడం పాకిస్థాన్కు అలవాటుగా మారిపోయింది. ఆ అలవాటునే ఇప్పుడు పాక్ కొనసాగిస్తోంది. మేం పాక్ వాదనకు కౌంటర్ ఇవ్వక తప్పదు. ఒకవేళ పాక్ నిరాధార ఆరోపణలు, అవాస్తవాలను మేం ఎప్పటికప్పుడు తిప్పి కొట్టకుంటే, అది వాస్తవ విరుద్ధ అంశాలను ఇలాగే చెబుతుంటుంది. మేం ఐరాసకు చెందిన అన్ని వేదికల్లో వాస్తవాలను తెలియజేస్తున్నాం. పాక్ను నిలువరించాల్సిన అవసరం ఉంది" అని మ్యాథ్యూ పున్నూస్ పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ శాంతిపై ఐరాస గళం విప్పాలి
"గ్లోబల్ సౌత్ దేశాల సెంటిమెంట్ను ఐరాస గౌరవించాలి. ఆ దిశగా నిర్దిష్ట చర్యలను చేపట్టాలి. దశాబ్దాల కిందటి సమీకరణాల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఐరాసలో ప్రపంచ దేశాలకు ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి మారాలి. తాజా సమీకరణాల ప్రకారం ప్రపంచ దేశాలకు ప్రాధాన్యతలు దక్కాలి. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బహుళ పక్ష సంస్థ ఐరాస ప్రస్తుత సందర్భానికి అనుగుణంగా మారాలి. ప్రస్తుతం చాలా సంక్లిష్టమైన దశను ఐరాస చవిచూస్తోంది. క్లిష్టమైన సవాళ్లను అది ఎదుర్కొంటోంది" అని తెలిపారు.
"శాంతి, భద్రత, వికాసం - మానవ హక్కులపై ఐరాస గళం విప్పాలని ప్రపంచ పౌరులు ఆశాభావంతో ఎదురు చూస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ సమాజానికి సంబంధించిన కీలకమైన విధులను నిర్వర్తించలేని స్థితికి ఐరాస చేరడం అనేది దాని ప్రభావశీలత, ధర్మబద్ధత, విశ్వసనీయతలను ప్రశ్నార్ధకంగా మార్చింది. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో సంక్షోభాలు చోటుచేసుకుంటున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఆయా చోట్ల మనుషుల బాధలను తొలగించేలా ఐరాస మాట్లాడుతుందని ప్రపంచం ఆశిస్తోంది" అని మ్యాథ్యూ పున్నూస్ వ్యాఖ్యానించారు.