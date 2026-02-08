ఉగ్రవాద సంస్థలకు భారత్ నిధులు అందిస్తోంది : పాక్ మంత్రి తీవ్ర ఆరోపణలు

ETV Bharat / international

Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 8, 2026 at 7:44 AM IST

Pakistan Minister Naqvi On India : పాకిస్థాన్ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మోసిన్ నఖ్వీ మరోసారి భారత్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. పాకిస్థాన్‌లో పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థలకు భారత్ నిధులు అందిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలకు ఎలాంటి ఆధారాలు ఇవ్వలేదు. ఇస్లామాబాద్‌ పేలుడు ఘటనలో

దాడిలో ఐసిస్‌, తాలిబాన్ పేర్లు బయటకు వస్తున్నాయని నఖ్వీ చెప్పారు. కానీ వారికి నిధులు, లక్ష్యాలు భారత్ నుంచే వస్తున్నాయని ఆరోపించారు. వారికి మొత్తం నిధులు భారత్​ నుంచే వస్తున్నాయని తను స్పష్టంగా చెబుతున్నా అని అన్నారు. కానీ వాదనలకు మద్దతుగా ఎలాంటి ఆధారాలు ఇవ్వకుండానే ఆరోపించారు. అయితే ఏదీ ఉచితంగా జరగడం లేదని అన్నారు. మొదట్లో ఉగ్రవాదులకు 500 డాలర్ల వచ్చేవి, ఇప్పుడు 1,500 డాలర్లు వస్తున్నాయని అన్నారు. ఎవరో వారి బడ్జెట్ పెంచుతున్నారని నఖ్వీ ఆరోపించారు

ఇస్లామాబాద్ దాడిలో ప్రధాన సూత్రధారి అఫ్గాన్​ పౌరుడును అరెస్ట్ చేసినట్లు నఖ్వీ చెప్పారు. అయితే అతడికి ఐసిస్​తో సంబంధం ఉందని చెప్పారు. దాడి ప్రణాళిక, శిక్షణ డాయిష్ అఫ్గానిస్థాన్ నిర్వహించిందని ఆయన చెప్పారు. అఫ్గానిస్థాన్​లో 21కిపైగా ఉగ్ర సంస్థలు క్రియాశీలంగా ఉన్నాయి నక్వీ అన్నారు. పాకిస్థాన్ ఈ యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తుందని, అయితే ఇది ప్రాంతీయ ముప్పుగా మారుతోందని ప్రపంచం గ్రహించాలని ఆయన అన్నారు.

