అడుక్కుతినే స్థితిలో మా దేశం- అప్పుల కోసం తిరుగుతుంటే నాకు, మునీర్​కు​ సిగ్గేస్తోంది: పాక్ ప్రధాని

పాకిస్థాన్ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Pakistan PM On Financial Aid
Pakistan PM Shehbaz Sharif (IANS File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 10:58 AM IST

1 Min Read
Pakistan PM On Financial Aid : పాకిస్థాన్ అడుక్కు తినే స్థితికి చేరిందనే విషయాన్ని స్వయంగా ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ ఒప్పుకున్నారు. పాక్‌కు ఆర్థిక సాయాన్ని కోరేందుకు ప్రపంచ దేశాల్లో పర్యటిస్తుంటే తనకు, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్‌కు సిగ్గేస్తోందని తెలిపారు. విదేశీ రుణాలపై ఆధారపడి పాక్ నడిచే పరిస్థితి వచ్చినందుకు బాధగా ఉందన్నారు. దేశ ఆత్మగౌరవాన్ని పక్కన పెట్టి, ఆర్థిక సాయం కోసం ప్రపంచ దేశాలను ప్రాధేయపడాల్సి వచ్చినందుకు ఆవేదన కలుగుతోందని ఆయన తెలిపారు. పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన ప్రముఖ ఎగుమతిదారులు, వ్యాపారవేత్తల సదస్సులో షెహబాజ్ షరీఫ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

