ETV Bharat / international

'అవన్నీ తూచ్- ఇమ్రాన్​ ఖాన్ క్షేమమే'- జైలు అధికారుల ప్రకటన

పాక్​ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్​ క్షేమంగా ఉన్నారని వెల్లడించిన రావల్పిండి జైలు అధికారులు

Imran Khan
Imran Khan (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Imran Khan Is Safe : పాకిస్థాన్​ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్​ ఖాన్​ జైలులో మృతి చెందారన్న వార్తలను రావల్పిండి జైలు అధికారులు ఖండించారు. ఆయన క్షేమంగా ఉన్నారని ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇమ్రాన్​ పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, భోజనం కూడా అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఆయన మృతి చెందారన్న వార్తలు నిరాధారమైనవని చెప్పారు. ఈ మేరకు రావల్పిండి జైలు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

అదే విధంగా అడియాలా జైలు నుంచి ఇమ్రాన్​ను తరలించారంటూ వస్తున్న వార్తల్లో ఏ మాత్రం నిజం లేదని జైలు అధికారులు తెలిపారు. ఇమ్రాన్​కు వైద్య సహాయం అందుతుందని, ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని చెప్పారు. మరోవైపు పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజ్​ ఆసిఫ్​ కూడా ఈ విషయంపై స్పష్టతనిచ్చారు. ఇమ్రాన్​ ఖాన్​ను జైలులో విలాసవంతమైన సౌకర్యాలను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. బయటి కంటే జైల్లోనే ఆయన సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారని, ఫైవ్​స్టార్​ హోటళ్లలో కూడా లభించని మంచి ఆహారాన్ని ఆయన పొందుతున్నారని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండగా ఇమ్రాన్​ మరణవార్తలపై బలూచిస్థాన్​ విదేశాంగ శాఖ ఎక్స్​లో పెట్టిన పోస్టు ఊహాగానాలను మరింత పెంచింది. పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్​ అసీమ్​ మునీర్, నిఘా విభాగం ఐఎస్​ఐ కలిసి ఇమ్రాన్​ను హతమార్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయని పోస్ట్​లో పేర్కొంది. అంతేకాకుండా పలు మీడియా సంస్థల్లో కూడా వార్తలు రావడంతో ఇమ్రాన్​ మద్దతుదారులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టారు. అయితే జైలు అధికారులు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో ఆయన మరణ వార్తలు మరింత ఊపందుకున్నాయి.

గతంలో ఏం జరిగింది? ఇమ్రాన్​ ఎందుకు జైలుకు వెళ్లారు?
కాగా, పాక్​ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్​ ఖాన్​ 2023 ఆగస్టు నుంచి అడియాలా జైలులో ఉన్నారు. అల్‌ ఖాదిర్ కేసులో ఇమ్రాన్, ఆయన సతీమణి బుష్రా బీబీ దోషులుగా తేలడంతో, ఆయనకు 14 ఏళ్ల జైలు శిక్ష పడగా ఆమెకు ఏడేళ్ల జైలు శిక్షను విధిస్తూ న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. ఇమ్రాన్‌, బుష్రాలకు 10 లక్షలు, 5 లక్షల పాకిస్థానీ రూపాయల జరిమానా విధించారు. అయితే ఇమ్రాన్ దంపతులతో పాటు మరో ఆరుగురిపైనా నేషనల్ అకౌంటబులిటీ బ్యూరో(NAB) 2023లో ఈ కేసు నమోదు చేసింది. లండన్‌లో ఉంటున్న పాక్‌ స్థిరాస్తి వ్యాపారి మాలిక్‌ రియాజ్‌ హుసేన్‌ నుంచి వసూలుచేసిన 19 కోట్ల పౌండ్లను బ్రిటన్‌ పాక్‌కు పంపగా, ఆ సొమ్మును ఇమ్రాన్‌ దంపతులు గోల్‌మాల్‌ చేశారని ఆరోపణ. దీన్ని అల్‌ఖాదిర్‌ ట్రస్టు కేసుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

ఇమ్రాన్‌ ప్రధానిగా ఉన్నప్పుడు బ్రిటన్‌ నుంచి అందిన ఆ 19 కోట్ల పౌండ్లను జాతీయ ఖజానాలో జమ చేయకుండా, సుప్రీంకోర్టు గతంలో రియాజ్‌హుసేన్‌కు విధించిన జరిమానాలో కొంత మొత్తాన్ని ఆ నగదులో నుంచి కట్టడానికి అనుమతించారని అభియోగం. అయితే దీనికి బదులుగా ఇమ్రాన్‌ దంపతుల ట్రస్టు నెలకొల్పదలచిన అల్‌ఖాదిర్‌ విశ్వవిద్యాలయానికి హుసేన్‌ 57 ఎకరాలను బహుమానంగా ఇచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. మరోవైపు జైలు జీవితం గడుపుతున్న ఇమ్రాన్ ఖాన్​పై సుమారు 200కు పైగా కేసులు నమోదయ్యాయి. అవన్నీ రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవేనని, తనను అధికారానికి దూరంగా ఉంచేందుకు చేస్తోన్న కుట్ర అని మాజీ ప్రధాని తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

ఆసిం​ మునీర్ తీరుతో పాక్​ వ్యవస్థలు సర్వనాశనం - ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ ఘాటు విమర్శలు

ఇమ్రాన్‌ ఖాన్​ మరణించారంటూ వార్తలు- ఆందోళన చేపట్టిన మద్దతుదారులు- ఇంతకీ ఆ న్యూస్​ నిజమేనా?

TAGGED:

IMRAN IMRAN KHAN DEATH CLARITY
IMRAN KHAN PAKISTAN
IMRAN KHAN DEATH RUMOURS
IMRAN KHAN HEALTH UPDATE
IMRAN KHAN IS SAFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.