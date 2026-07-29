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పీవోకేలో మళ్లీ పాకిస్థాన్​ నరమేధం- నిరసనకారులు భారత్‌ లాంటి శత్రువులేనని పాక్‌ మంత్రి ప్రేలాపనలు

పీవోకేలో సైన్యం హింసాకాండ, రెండ్రోజుల్లో 32 మంది పౌరులు మృతి- పీవోకేలో నిరసనల అణచివేతను సమర్థించుకున్న పాక్‌ రక్షణమంత్రి- కాల్పుల ఘటనపై స్వతంత్ర విచారణ జరిపించాలని పాక్‌ను అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ డిమాండ్

POK Protest Against Pakistan
khawaja asif on pok protest (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 5:22 PM IST

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POK Protest Against Pakistan : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో రక్తపాతం ఏరులై పారుతోంది. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న పీవోకే ప్రజలపైనే పాకిస్థాన్ సైన్యం నరమేధానికి తెగబడుతోంది. పీవోకే ప్రాంతీయ ఎన్నికల వేళ చోటుచేసుకుంటున్న హింసాత్మక ఘటనలు అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపుతున్నాయి. గత రెండ్రోజుల్లో రావల్‌కోట్, మీర్‌పూర్ ప్రాంతాల్లో పాక్ సైన్యం జరిపిన విచక్షణారహిత కాల్పుల్లో 32 మంది నిరసనకారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. జూన్ 5 నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ ఘర్షణలలో మృతుల సంఖ్య ఏకంగా 90 దాటిపోవడం అక్కడి భయానక పరిస్థితికి అద్దంపడుతోంది.

నిషేధిత అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి చెందిన యువ కార్యకర్తలే లక్ష్యంగా దాడులు
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన, నిర్బంధాలకు వ్యతిరేకంగా జాయింట్ అవామీ యాక్షన్‌ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ప్రజలు వేలాదిగా వీధుల్లోకి వచ్చి శాంతియుత నిరసన తెలుపుతున్నారు. అయితే ఈ ప్రజాఉద్యమాన్ని అణచివేసేందుకు పాక్ సైన్యం క్రూరత్వానికి తెగబడుతోంది. టియర్ గ్యాస్ షెల్స్‌, తుపాకులతో విరుచుకుపడుతోంది. మృతదేహాలు, ధ్వంసమైన వాహనాలు వీధులనిండా పడి ఉన్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. మృతదేహాలను సైనిక వాహనాల్లో తరలిస్తూ పాక్ దళాలు తమ రాక్షసత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. నిషేధిత అవామీ యాక్షన్ కమిటీకి చెందిన యువ కార్యకర్తలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరుగుతున్నాయి.

భారతీయుల మాదిరిగానే పీవోకేలోని నిరసనకారులు మా శత్రువులు : ఖావాజా
మరోవైపు పీవోకేలోని నిరసనకారులపై పాక్‌ సైన్యం నరమేథాన్ని ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి ఖావాజా అసీఫ్ సమర్థించుకున్నారు. పీవోకేలోని నిరసనకారులు కూడా భారతీయుల మాదిరిగానే తమకు శత్రువులని, వారిని అణచివేయడం సరైన పనే అంటూ వ్యాఖ్యనించారు. సరిహద్దుల్లో భారత సైనికులు దాడులు చేసినట్లే, పీవోకేలో నిరసనకారులు తమ భద్రతాదళాలపై దాడి చేస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తూ, భద్రతా సిబ్బందిపై దాడులు చేస్తున్నవారిని పౌరులుగా చూడలేమన్నారు. "పీఓకేలో నిరసన చేస్తున్నవారికి, భారత్‌కు మధ్య ఎలాంటి తేడా లేదు. నిరసనకారులతో ఎలాంటి చర్చలకు అవకాశం లేదు. వారు పాకిస్థాన్ శత్రువులు" అని స్థానిక టెలివిజన్‌లో ఆసిఫ్‌ మాట్లాడారు.

రావల్‌కోట్‌ కాల్పుల ఘటనపై అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
జూలై 27న రావల్‌కోట్‌లో సైన్యం జరిపిన కాల్పులపై అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఆందోళన వ్యక్తంచేసింది. దశాబ్దాలుగా ఆ ప్రాంతంలో పాకిస్థాన్ సాగిస్తున్న చట్టవిరుద్ధమైన ప్రాణాంతక బలప్రయోగానికి ఈ ఘటన అద్దం పడుతోందని అమ్నెస్టీ దక్షిణాసియా ప్రాంతీయ డైరెక్టర్ ఇసాబెల్లె లాస్సీ అన్నారు. ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టాలను ఆయుధంగా మలచుకుని JAAC నాయకులను అక్రమంగా నిర్బంధించడం ఆపాలని ఆమ్నెస్టీ కోరింది. జూన్ 5 నుంచి ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిపివేసి సమాచారాన్ని తొక్కిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, తక్షణమే ఇంటర్నెట్‌ను పునరుద్ధరించి మీడియా, స్వతంత్ర పరిశీలకులను అనుమతించాలని డిమాండ్ చేసింది.

పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో ప్రారంభమైన శాసనసభ ఎన్నికల ప్రక్రియ
ఇదిలా ఉండగా, పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో సోమవారం ప్రారంభమైన శాసనసభ ఎన్నికల ప్రక్రియ వచ్చే నెల 10 వరకూ కొనసాగనుంది. మొత్తం 45 సీట్లకు మూడు దశల్లో ఎన్నికలను నిర్వహిస్తున్నారు. జులై 27న తొలి విడతలో భాగంగా 13 స్థానాలకు పోలింగ్‌ జరిగింది. ఇందులో పాకిస్థాన్‌ ముస్లిం లీగ్‌-నవాజ్‌ తొమ్మిది చోట్ల విజయం సాధించగా మరో నాలుగు చోట్ల పాకిస్థాన్‌ పీపుల్స్‌ పార్టీ (PPP) గెలుపొందినట్లు అక్కడి ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.

పాక్‌ ఆక్రమణలో ప్రాంతాలు ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం
అయితే, ఈ ఎన్నికలపై భారత్ ఇప్పటికే స్పందించింది. ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు చేస్తున్న కపట ప్రయత్నాల్లో అవి భాగమని విమర్శించింది. పాక్‌ ఆక్రమణలో ప్రాంతాలు ఎప్పటికీ భారత్‌లో అంతర్భాగమేనని తేల్చిచెప్పింది.

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