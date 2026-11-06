భారత్పై పాక్ మంత్రి ఖవాజా అక్కసు- సింధు జలాల ఒప్పందం విషయంలో ప్రగల్భాలు
Pak Minister Khawaja On India : ఇండియాపై పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కారు. సింధు జలాల విషయంలో తన దుర్బుద్ధిని మరోసారి బయటపెట్టారు.
Published : November 6, 2026 at 12:23 PM IST
ఉగ్రవాదానికి మద్దతు ఇస్తున్నంత కాలం సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని కొనసాగించేది లేదని భారత్ స్పష్టం చేసి, చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన చర్యలతో గట్టిగా నిలబడటంతో పాకిస్థాన్కు ఏం చేయాలో పాలుపోవడం లేదు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కారు. దిల్లీకి వ్యతిరేకంగా తాము సరికొత్త వ్యూహాత్మక చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని తన దుర్బుద్ధిని బయటపెట్టారు. ఇస్లామాబాద్ తనకున్న ప్రత్యామ్నాయాలను పరిశీలిస్తోందంటూ ప్రగల్భాలు పలికారు. అయితే అంతర్గతంగా తీవ్ర నీటి సంక్షోభం, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పాక్ అంతర్జాతీయ వేదికలపై మద్దతు లభించక, క్షేత్రస్థాయిలో భారత్ తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలను తట్టుకోలేకనే ఇలాంటి ఆధారాలు లేని హెచ్చరికలు చేస్తోందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.