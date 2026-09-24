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అఫ్గానిస్థాన్‌పై పాక్‌ మరోసారి వైమానిక దాడుల- 10 స్థావరాల లక్ష్యంగా బాంబుల వర్షం

తాలిబన్ల డ్రోన్ దాడులకు ప్రతీకార చర్యలు చేపట్టినట్లు పాక్‌ వెల్లడి- పాక్‌- అఫ్గాన్‌ సరిహద్దుల్లో మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారిన పరిస్థితులు

Pakistan Airstrikes On Afghanistan
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 10:48 AM IST

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Pakistan Airstrikes On Afghanistan : పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తీవ్రరూపం దాల్చాయి. అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి తమ భూభాగంలోకి డ్రోన్లు ప్రవేశించాయని ఆరోపించిన పాకిస్థాన్‌, తాజాగా ఆ దేశంలోని 10 ప్రాంతాలపై వైమానిక, డ్రోన్‌ దాడులు నిర్వహించినట్లు ప్రకటించింది. గురువారం తెల్లవారుజామున ఈ దాడులు చేపట్టినట్లు పాక్‌ సమాచార మంత్రి అత్తావుల్లా తారార్‌ వెల్లడించారు.

డ్రోన్ల దాడికి ప్రతీకారంగానే
పాకిస్థాన్‌ ప్రకారం, బుధవారం అఫ్గాన్ భూభాగం నుంచి డ్రోన్లు తమ గగనతలంలోకి ప్రవేశించాయి. దీనికి ప్రతిస్పందనగా అఫ్గానిస్థాన్​లో డ్రోన్లను ప్రయోగించేందుకు, వాటిని నిల్వ చేసేందుకు ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఆరోపిస్తున్న 10 ప్రాంతాలపై దాడులు చేపట్టారు.పాకిస్థాన్‌ సమాచార మంత్రి అత్తావుల్లా తారార్‌ ఈ దాడులను తమ దేశానికి ఉన్న స్వీయ రక్షణ హక్కులో భాగంగా అభివర్ణించారు. లక్ష్యాలు పూర్తిగా సైనికపరమైనవేనని, ఇటీవల తమపై జరిగిన డ్రోన్‌ దాడులతో నేరుగా సంబంధం ఉన్న ప్రాంతాలనే ఎంచుకున్నామని చెప్పారు. దాడులు పరిమితంగా, కచ్చితత్వంతో నిర్వహించినట్లు పాక్‌ వాదిస్తోంది.

8 డ్రోన్లను కూల్చివేశామన్న పాక్‌
తాజా వైమానిక దాడులకు ముందు, అఫ్గానిస్థాన్ నుంచి వచ్చిన ఎనిమిది డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు పాకిస్థాన్‌ భద్రతా వర్గాలు తెలిపాయి. వీటిలో నాలుగు టోర్‌ఖమ్‌ సరిహద్దు ప్రాంతంలో, మరో నాలుగు కోహట్‌ సమీపంలో కూల్చినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఆ డ్రోన్లు పౌర ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగమని పాక్‌ భద్రతా వర్గాలు ఆరోపించాయి. అయితే అఫ్గాన్ అధికారులు ఈ ఆరోపణలను అంగీకరించలేదు. ఇంతవరకు కాబుల్ నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు. ఈ పరస్పర ఆరోపణల నేపథ్యంలో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో దాడులు, ప్రతిదాడులు పెరుగుతున్నాయి.

కొద్ది రోజుల క్రితమే దాడులు
తాజా దాడులకు కొద్ది రోజుల ముందే, సెప్టెంబర్‌ 21న పాకిస్థాన్‌ అఫ్గానిస్థాన్​లో పక్తికా, కునార్‌ ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. పాకిస్థాన్‌ ప్రకారం, ఈ దాడుల్లో 28 మంది ఉగ్రవాదులు, ఆత్మాహుతి దాడులకు పాల్పడే వ్యక్తులు హతమయ్యారు. అయితే అఫ్గాన్ తాలిబన్‌ అధికారులు, ఐరాస మాత్రం ఈ దాడుల్లో ముగ్గురు పౌరులు మరణించినట్లు ధ్రువీకరించాయి. అఫ్గాన్ ప్రభుత్వం పాకిస్థాన్‌ చర్యను తీవ్రంగా ఖండించింది. కునార్‌లో ఓ మహిళ, ఇద్దరు పురుషులు మరణించగా.. మరో నలుగురు గాయపడ్డారని ఆఫ్ఘన్‌ ప్రతినిధి జబీహుల్లా ముజాహిద్‌ తెలిపారు. పక్తికాలో ఓ ఇల్లు, స్థానిక దుకాణం దెబ్బతిన్నాయని ఆరోపించారు.

సరిహద్దు ఘర్షణలపై ఐరాస ఆందోళన
పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్ సరిహద్దు ఘర్షణల్లో పౌరులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఐక్యరాజ్యసమితి గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. 2026 ఏప్రిల్‌ నుంచి జూన్‌ మధ్య అఫ్గానిస్థాన్లో సరిహద్దు సంబంధిత సాయుధ హింస కారణంగా 399 మంది పౌరులు మృతి లేదా గాయాలకు గురైనట్లు యూఎన్​ఏఎంఏ నమోదు చేసింది. వీరిలో 57 మంది మరణించగా, 342 మంది గాయపడ్డారు. బాధితుల్లో 40 మంది మహిళలు, 112 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. ఈ కాలంలో పౌరులకు జరిగిన నష్టానికి వైమానిక దాడులు, భూతల ఘర్షణలే ప్రధాన కారణాలని యూఎన్​ఏఎంఏ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా పక్తికా, కునార్‌, పక్తియా ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడుల కారణంగా పౌర నష్టం నమోదైనట్లు తెలిపింది. అంతకుముందు జూన్‌ 28న పక్తియా, పక్తికా, కునార్‌ ప్రావిన్సుల్లో జరిగిన వైమానిక దాడుల్లో కనీసం 28 మంది పౌరులు మరణించగా, మరో 49 మంది గాయపడ్డారని తెలిపింది. మృతులు, గాయపడిన వారిలో మహిళలు, చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని పేర్కొంది. ఆ దాడులను పాకిస్థాన్‌ భద్రతా బలగాలే నిర్వహించినట్లు పాక్‌ సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ ధ్రువీకరించినట్లు ఐరాస వెల్లడించింది.

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