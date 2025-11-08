ETV Bharat / international

పాక్‌ CDFగా ఆసిం మునీర్‌- సైన్యంపై మరింత పట్టు!

భారత్‌ మాదిరిగా త్రివిధ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు పాక్‌ ప్రణాళికలు- రక్షణ వ్యవస్థ బలోపేతంపై దృష్టి సారించిన పాక్‌- రాజ్యాంగ సవరణ చేసి సీడీఎఫ్‌ అనే సరికొత్త పదవి

Pakistan Plans New Position CDF
Pakistan Plans New Position CDF (associated press)
Pakistan Plans New Position CDF : భారత్‌ జరిపిన ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌తో ఎదురుదెబ్బతిన్న పాకిస్థాన్‌ ఆ వైఫల్యాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటోంది. భారత్‌ మాదిరిగా త్రివిధ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు సిద్ధమైంది. పాక్‌ సైన్యం, వైమానిక దళం, నౌకదళం మధ్య సమన్వయం కోసం ఒక ఏకీకృత కమాండ్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని పాక్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాజ్యాంగ సవరణ చేసి కమాండర్‌ ఆఫ్‌ డిఫెన్స్‌ ఫోర్స్‌- సీడీఎఫ్​ అనే సరికొత్త పదవిని తీసుకుచ్చేందుకు శనివారం రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చింది. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన సీడీఎఫ్​ ఈ ఏకీకృత వ్యవస్థకు అధిపతిగా ఉంటారని పేర్కొన్నాయి.

ఇందుకోసం షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ ప్రభుత్వం శనివారం పాక్‌ పార్లమెంట్‌లో 27వ రాజ్యాంగ సవరణను ప్రవేశ పెట్టి ఆర్టికల్ 243కి సవరణలు ప్రతిపాదించింది. ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రతిపాదనను పాక్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ ధ్రువీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్టికల్‌ 243 ప్రకారం ప్రభుత్వానికి సైన్యంపై నియంత్రణ అధికారం ఉంటుంది. దీనిని సవరిస్తే, సైన్యంపై ప్రభుత్వానికి ఉండే అధికారాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ఈ 27వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రకారం, ప్రధాని సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి- ఆర్మీ చీఫ్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్‌(సీడీఎఫ్​)ను నియమిస్తారు. చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్​ ప్రధానమంత్రితో సంప్రదించి నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్ అధిపతిని నియమిస్తారు. నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్ అధిపతి పాకిస్థాన్ ఆర్మీకి చెందినవారే ఉంటారు. అదే విధంగా పాక్​ ప్రభుత్వం, సైన్యంలోని వ్యక్తులను ఫీల్డ్ మార్షల్, మార్షల్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్, అడ్మిరల్ ఆఫ్ ది ఫ్లీట్ ర్యాంకులకు ప్రమోట్ చేయగలదు. వీటిలో ఫీల్డ్ మార్షల్ ర్యాంక్, అధికారాలు జీవితాంతం ఉంటాయి.

మునీర్​కు మరింత అధికారం
త్రివిధ దళాలను సమన్వయం చేయడంలో సీడీఎఫ్​ కేంద్రీకృత పాత్రను పోషించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ పదవిని పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్‌కు కట్టబెట్టి ఆయనకు విశిష్ట అధికారాలు కల్పించాలని షరీఫ్‌ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నవంబర్‌ 28న మునీర్‌ పదవీ విరమణ చేయనుండగా ఆయన్ను కొనసాగించడానికే కొత్త పదవి తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సవరణ జరిగితే మునీర్‌కు పాక్‌ సైన్యంపై మరింత పట్టు పెరగనుంది. మేలో భారత్‌తో జరిగిన ఘర్షణలో ఘోరంగా దెబ్బతిన్న పాకిస్థాన్‌ ఆ వైఫల్యాలే రక్షణ రంగంలో సంస్కరణలు అమలు చేయాలన్న ఆలోచనకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 27వ రాజ్యాంగ సవరణను అధికార సంకీర్ణంలోని పాకిస్థాన్‌ పీపుల్స్‌ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సమాాచారం.

ఆపరేషన్​ సిందూర్​తో పాఠాలు నేర్చుకున్న పాక్​
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గామ్​ ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా, పాక్​ నియంత్రణలో ఉన్న ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత్​ దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడులు నాలుగు రోజులు పాటు తీవ్రమైన ఘర్షణకు దారితీశాయి. మే 10న సైనిక చర్యలను నిలిపివేయడంపై ఒక అవగాహనతో యుద్ధం ముగిసింది. అయితే ఈ వివాదం తర్వాత, పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిమ్ మునీర్‌ను ఫీల్డ్ మార్షల్ హోదాకు పదోన్నతి కల్పించింది. దేశ చరిత్రలో ఈ పదవికి ఎదిగిన రెండో అత్యున్నత సైనిక అధికారిగా ఆయన నిలిచారు.

