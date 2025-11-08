పాక్ CDFగా ఆసిం మునీర్- సైన్యంపై మరింత పట్టు!
భారత్ మాదిరిగా త్రివిధ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు పాక్ ప్రణాళికలు- రక్షణ వ్యవస్థ బలోపేతంపై దృష్టి సారించిన పాక్- రాజ్యాంగ సవరణ చేసి సీడీఎఫ్ అనే సరికొత్త పదవి
Published : November 8, 2025 at 7:28 PM IST
Pakistan Plans New Position CDF : భారత్ జరిపిన ఆపరేషన్ సిందూర్తో ఎదురుదెబ్బతిన్న పాకిస్థాన్ ఆ వైఫల్యాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటోంది. భారత్ మాదిరిగా త్రివిధ దళాలను ఏకీకృతం చేసేందుకు సిద్ధమైంది. పాక్ సైన్యం, వైమానిక దళం, నౌకదళం మధ్య సమన్వయం కోసం ఒక ఏకీకృత కమాండ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని పాక్ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు రాజ్యాంగ సవరణ చేసి కమాండర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్- సీడీఎఫ్ అనే సరికొత్త పదవిని తీసుకుచ్చేందుకు శనివారం రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకొచ్చింది. కొత్తగా ప్రతిపాదించిన సీడీఎఫ్ ఈ ఏకీకృత వ్యవస్థకు అధిపతిగా ఉంటారని పేర్కొన్నాయి.
ఇందుకోసం షెహబాజ్ షరీఫ్ ప్రభుత్వం శనివారం పాక్ పార్లమెంట్లో 27వ రాజ్యాంగ సవరణను ప్రవేశ పెట్టి ఆర్టికల్ 243కి సవరణలు ప్రతిపాదించింది. ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రతిపాదనను పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ ధ్రువీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్టికల్ 243 ప్రకారం ప్రభుత్వానికి సైన్యంపై నియంత్రణ అధికారం ఉంటుంది. దీనిని సవరిస్తే, సైన్యంపై ప్రభుత్వానికి ఉండే అధికారాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఈ 27వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రకారం, ప్రధాని సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి- ఆర్మీ చీఫ్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్(సీడీఎఫ్)ను నియమిస్తారు. చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్, చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ ప్రధానమంత్రితో సంప్రదించి నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్ అధిపతిని నియమిస్తారు. నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ కమాండ్ అధిపతి పాకిస్థాన్ ఆర్మీకి చెందినవారే ఉంటారు. అదే విధంగా పాక్ ప్రభుత్వం, సైన్యంలోని వ్యక్తులను ఫీల్డ్ మార్షల్, మార్షల్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఫోర్స్, అడ్మిరల్ ఆఫ్ ది ఫ్లీట్ ర్యాంకులకు ప్రమోట్ చేయగలదు. వీటిలో ఫీల్డ్ మార్షల్ ర్యాంక్, అధికారాలు జీవితాంతం ఉంటాయి.
మునీర్కు మరింత అధికారం
త్రివిధ దళాలను సమన్వయం చేయడంలో సీడీఎఫ్ కేంద్రీకృత పాత్రను పోషించే అవకాశాలున్నాయి. ఈ పదవిని పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిం మునీర్కు కట్టబెట్టి ఆయనకు విశిష్ట అధికారాలు కల్పించాలని షరీఫ్ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నవంబర్ 28న మునీర్ పదవీ విరమణ చేయనుండగా ఆయన్ను కొనసాగించడానికే కొత్త పదవి తీసుకొస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సవరణ జరిగితే మునీర్కు పాక్ సైన్యంపై మరింత పట్టు పెరగనుంది. మేలో భారత్తో జరిగిన ఘర్షణలో ఘోరంగా దెబ్బతిన్న పాకిస్థాన్ ఆ వైఫల్యాలే రక్షణ రంగంలో సంస్కరణలు అమలు చేయాలన్న ఆలోచనకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. 27వ రాజ్యాంగ సవరణను అధికార సంకీర్ణంలోని పాకిస్థాన్ పీపుల్స్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు సమాాచారం.
ఆపరేషన్ సిందూర్తో పాఠాలు నేర్చుకున్న పాక్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22న జరిగిన పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతిస్పందనగా, పాక్ నియంత్రణలో ఉన్న ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత్ దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడులు నాలుగు రోజులు పాటు తీవ్రమైన ఘర్షణకు దారితీశాయి. మే 10న సైనిక చర్యలను నిలిపివేయడంపై ఒక అవగాహనతో యుద్ధం ముగిసింది. అయితే ఈ వివాదం తర్వాత, పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ అసిమ్ మునీర్ను ఫీల్డ్ మార్షల్ హోదాకు పదోన్నతి కల్పించింది. దేశ చరిత్రలో ఈ పదవికి ఎదిగిన రెండో అత్యున్నత సైనిక అధికారిగా ఆయన నిలిచారు.
