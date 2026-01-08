4రోజుల్లోనే చేతులెత్తేసిన పాక్తో బంగ్లాదేశ్తో 'రక్షణ' డీల్?- 'జేఎఫ్-17' యుద్ధ విమానాల విక్రయం
ఇస్లామాబాద్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్ వాయుసేన సారథి హసన్ మహమూద్ ఖాన్, పాక్ వాయుసేన సారథి మార్షల్ జహీర్ అహ్మద్ బాబర్ సిధు భేటీ
Published : January 8, 2026 at 11:19 AM IST
Pakistan Bangladesh Defence Pact : భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' ధాటికి నాలుగు రోజుల్లోనే చేతులెత్తేసిన పాక్, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ను రక్షిస్తానంటూ ప్రగల్భాలు పలుకుతోంది. పాకిస్థాన్ తనను తానే రక్షించుకోలేని స్థితిలో ఉందని తెలిసినా, దానితో రక్షణ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడానికి బంగ్లాదేశ్ రెడీ అవుతోంది. కేవలం భారత్పై ఉన్న అక్కసుతో పాక్, బంగ్లాదేశ్ సైన్యాలు చేతులు కలుపుతున్నాయి. దొందూదొందే అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తూ తమ నిజస్వరూపాన్ని బయట పెట్టుకుంటున్నాయి. మంగళవారం (జనవరి 6న) పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా బంగ్లాదేశ్ వాయుసేన సారథి హసన్ మహమూద్ ఖాన్, పాక్ వాయుసేన సారథి మార్షల్ జహీర్ అహ్మద్ బాబర్ సిధు సమావేశమయ్యారు. పాక్ నుంచి 'జేఎఫ్-17 ఠండర్' యుద్ధ విమానాలను కొంటామనే ఆసక్తిని బంగ్లాదేశ్ వాయుసేన చీఫ్ వ్యక్తం చేశారు. వాటిని అందించేందుకు తాము సిద్ధమేనని పాక్ వాయుసేన చీఫ్ చెప్పారు. అయితే ఆ డీల్ విలువ ఎంత? ఎన్ని 'జేఎఫ్-17 ఠండర్' యుద్ధ విమానాలను బంగ్లాదేశ్కు పాక్ అందించబోతోంది? అనే సమాచారం తెలియరాలేదు.
తొలుత శరవేగంగా సూపర్ ముష్షాక్ ట్రైనర్ యుద్ధ విమానాల్ని బంగ్లాదేశ్కు అందిస్తామని పాక్ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విమానాలను నడపడం, సాంకేతికంగా నిర్వహించడంపై దీర్ఘకాలం పాటు ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తామని పాక్ తెలిపినట్లు సమాచారం. జేఎఫ్-17 యుద్ధ విమానాల విషయానికొస్తే, వీటిని పాక్, చైనా సంయుక్తంగా తయారు చేస్తున్నాయి. వీటి తయారీ యూనిట్లు ఇరుదేశాల్లోనూ ఉన్నాయి. ఇది తేలికపాటి యుద్ధ విమానం. గగనతలంతో శత్రుదేశపు యుద్ధ విమానాలను ఎదుర్కోవడానికి, వైమానిక దాడుల కోసం ఈ విమానం ఉపయోగపడుతుంది.