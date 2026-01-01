ETV Bharat / international

ఢాకాలో జరిగిన సాధారణ హ్యాండ్‌షేక్‌ను అతిగా ప్రచారం చేసిన పాకిస్థాన్​- పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్‌–పాక్‌ సంబంధాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత- ఉగ్రవాదం ఉంటే చర్చలు లేవన్న వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేసిన భారత్‌

January 1, 2026

Jaishankar Ayaz Sadiq Hand Shake : భారత్​ విషయంలో ప్రతి అంశాన్ని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలనే ప్రయత్నించే ప్రతిసారి కంగుతినే పాకిస్థాన్​, ఇప్పుడు మరోసారి అంతర్జాతీయ వేదికపై చర్చనీయాంశమైంది. బుధవారం ఢాకాలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో భారత్‌ విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌, పాకిస్థాన్​ జాతీయ అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ అయాజ్‌ సాదిక్‌ మధ్య జరిగిన సాధారణ హ్యాండ్‌షేక్‌ను దాయాది దేశం అతిగా ప్రచారం చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. తమకు అనుకూలంగా మలచుకోవాలని యత్నించింది.

ప్రత్యేక సంకేతంగా చూపించేందుకు యత్నం
బంగ్లాదేశ్‌ మాజీ ప్రధాని ఖలీదా జియా అంత్యక్రియలకు హాజరైన సందర్భంగా ఓ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. అంత్యక్రియల వంటి సున్నితమైన సందర్భంలో వివిధ దేశాల ప్రతినిధులు పరస్పరం మర్యాదపూర్వకంగా పలకరించుకోవడం సహజమే. కానీ అదే అంశాన్ని పాకిస్థాన్​ అధికారికంగా ప్రెస్‌ రిలీజ్‌ రూపంలో విడుదల చేసి, భారత్‌తో దౌత్య సంబంధాల విషయంలో ప్రత్యేక సంకేతంగా చూపించేందుకు ప్రయత్నించింది.

డాన్‌ పత్రిక కథనం ప్రకారం, పాకిస్థాన్​ జాతీయ అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్‌ ఖలేదా జియా కార్యక్రమంలో విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్‌ స్వయంగా స్పీకర్‌ అయాజ్‌ సాదిక్‌ను సంప్రదించి హ్యాండ్‌షేక్‌ చేశారని పేర్కొంది. అంతేకాదు, పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత కూడా పాకిస్థాన్​ సంభాషణ, సంయమనం, సహకార చర్యలు కోరుతోందని తెలిపింది. శాంతి చర్చలు, సంయుక్త దర్యాప్తు వంటి ప్రతిపాదనలు ముందుకు తెచ్చిందని ఆ ప్రకటనలో చెప్పింది.

తీవ్రంగా దిగజారిన సంబంధాలు
ఈ నేపథ్యంలో భారత్​, పాకిస్థాన్​ సంబంధాల నేపథ్యం మరోసారి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. 2025 ప్రారంభంలో జమ్మకశ్మీర్‌లోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతం పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు మృతి చెందారు. ఈ దాడి వెనుక పాకిస్తాన్‌ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రసంఘాల పాత్ర ఉందని భారత్‌ స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దిగజారాయి.

భారత్‌ తన జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారిన పరిస్థితుల్లో దౌత్యపరమైన, వ్యూహాత్మకమైన చర్యలను క్రమబద్ధంగా అమలు చేసింది. ఉగ్రవాదం కొనసాగుతున్నంత కాలం సంభాషణలు ఉండవన్న తన దీర్ఘకాలిక విధానాన్ని మరోసారి పునరుద్ఘాటించింది. ఇందులో భాగంగా సింధూ జలాల ఒప్పంద (ఐడబ్ల్యూటీ)లో భాగస్వామ్యాన్ని నిలిపివేయడం వంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వంలో 1960లో కుదిరిన ఆ ఒప్పందం నిలిపివేత, పరిస్థితి తీవ్రతను చాటిచెప్పే చర్యగా నిలిచింది.

జవాబుదారీతనం తప్పనిసరి!
అలాగే సరిహద్దు దాటిన రాకపోకలపై పరిమితులు, ఇతర ద్వైపాక్షిక కార్యక్రమాలపై ఆంక్షలు విధిస్తూ, ఉగ్రవాదంపై స్పష్టమైన చర్యలు తీసుకున్న తర్వాతే ఎలాంటి సంప్రదింపులైనా ఉంటాయని భారత్‌ తేల్చిచెప్పింది. పౌరులపై దాడులకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు, జవాబుదారీతనం తప్పనిసరి అని న్యూదిల్లీ స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాల మధ్య మే 7న భారత్‌ ఆపరేషన్‌ సిందూర్​ను ప్రారంభించింది.

పహల్గాం దాడికి ప్రతిస్పందనగా పాకిస్థాన్​, పాక్​ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ఉగ్రశిబిరాలపై దాడులు చేపట్టింది. జైష్ ఇ మొహమ్మద్‌, లష్కర్‌ ఇ తయిబా వంటి ఉగ్రసంఘాలకు చెందిన శిబిరాలను భారత సాయుధ దళాలు ధ్వంసం చేశాయి. పాకిస్థాన్​ నుంచి వచ్చిన ప్రతిదాడులను కూడా భారత్‌ సమర్థంగా తిప్పికొట్టింది. అవసరమైన చోట పాకిస్తాన్‌ వైమానిక స్థావరాలపై కూడా దాడులు నిర్వహించింది.

ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే, ఢాకాలో జరిగిన ఒక సాధారణ మర్యాదపూర్వక హ్యాండ్‌షేక్‌ను పాకిస్తాన్‌ పెద్ద రాజకీయ సంకేతంగా చూపించేందుకు చేసిన ప్రయత్నం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే భారత్‌ వైపు నుంచి మాత్రం ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు లేకపోవడం గమనార్హం. న్యూదిల్లీ తన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేస్తూ, పరస్పర గౌరవం, నిర్ధరిత భద్రతా హామీలు, ఉగ్రవాదం లేని వాతావరణం ఉంటేనే పాకిస్థాన్‌తో ఎలాంటి సంభాషణలైనా సాధ్యమని చెబుతోంది. జాతీయ ప్రయోజనాలు, భద్రత విషయంలో రాజీపడే ప్రశ్నే లేదన్నది భారత్‌ స్పష్టమైన సందేశం.

