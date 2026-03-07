పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ పాక్, సౌదీ మధ్య చర్చలు - 'ఇస్లామిక్ నాటో'కు అడుగులు పడుతున్నాయా?
సౌదీ రక్షణ మంత్రితో పాకిస్థాన్ సీడీఎఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ భేటీ- ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో భద్రతా పరిస్థితులపై చర్చ- అవసరమైతే ఒకరికొకరు రక్షణ కల్పించాలనే ఒప్పందం
Pakistan Saudi Arabia Relations : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ వాతావరణం తీవ్రంగా మారుతున్న సమయంలో పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా మధ్య భద్రతా చర్చలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇరాన్తో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి (చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్) ఫీల్డ్ మార్షల్ సయ్యద్ ఆసిమ్ మునీర్ సౌదీ అరేబియాకు వెళ్లి అక్కడి రక్షణ మంత్రి ప్రిన్స్ ఖాలిద్ బిన్ సల్మాన్తో సమావేశంతో కావడంతో 'ఇస్లామిక్ నాటో' కూటమి ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయా? అన్న ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికా–ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడుల తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాపై డ్రోన్లు, క్షిపణి దాడులు చేసింది. ఈ పరిణామాలు పశ్చిమ ఆసియాలో కొత్త భద్రతా సమీకరణాలకు దారితీస్తున్నాయన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పాక్- సౌదీ నేతల భేటీ
సౌదీ రక్షణ మంత్రి ప్రిన్స్ ఖాలిద్ బిన్ సల్మాన్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో చేసిన ప్రకటనలో, మునీర్తో జరిగిన సమావేశంలో ప్రాంతీయ భద్రతా పరిస్థితులపై విస్తృతంగా చర్చించామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్ నుంచి జరుగుతున్న డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ప్రమాదకరమని పేర్కొన్నారు. ఆ దాడులను ఆపేందుకు రెండు దేశాలు కలిసి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవచ్చన్న అంశంపై చర్చించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ప్రాంతీయ భద్రతకు భంగం కలిగించే చర్యలను నివారించేందుకు ఇరాన్ వివేకంతో వ్యవహరించాలని ఆశిస్తున్నామని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. పాకిస్థాన్ సైన్యం విడుదల చేసిన ప్రకటనలో కూడా ఇదే విషయాన్ని ధ్రువీకరించింది. ఇరాన్ నుంచి వస్తున్న డ్రోన్, క్షిపణి దాడుల వల్ల ఏర్పడిన భద్రతా పరిస్థితులను ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు సమీక్షించినట్లు తెలిపింది.
పరస్పర రక్షణ ఒప్పందం ప్రాధాన్యం
పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా గత ఏడాది ఒక వ్యూహాత్మక పరస్పర రక్షణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం మూడో దేశం నుంచి దాడి జరిగితే అది రెండు దేశాలపై దాడిగా పరిగణించి ఒకరికొకరు రక్షణ కల్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఒప్పందం తొలి పరీక్షను ఎదుర్కొంటున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఒకవైపు సౌదీపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. మరోవైపు అదే సమయంలో అఫ్గానిస్థాన్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఈ రెండింటిలో ఏ రెండు దేశాల మధ్య పూర్తి స్థాయి యుద్ధం మొదలైనా పరస్పరం సైనిక మద్దతును ఇస్తాయా? అనే ప్రశ్నలు అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్నాయి.
పశ్చిమాసియాలో దాడులు
సౌదీ అరేబియా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దక్షిణ ప్రాంతంలోని ఎంప్టీ క్వార్టర్ ఎడారి ప్రాంతం వైపు వస్తున్న నాలుగు డ్రోన్లను సౌదీ రక్షణ దళాలు అడ్డుకుని ధ్వంసం చేశాయి. అవి షయ్బా ఆయిల్ ఫీల్డ్ వైపు దూసుకొస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇంకా ప్రిన్స్ సుల్తాన్ ఎయిర్ బేస్ వైపు ప్రయాణించిన ఒక బాలిస్టిక్ క్షిపణిని కూడా సౌదీ సైన్యం అడ్డుకుని పేల్చివేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ దాడులు ప్రాంతంలో భద్రతా ఆందోళనలను మరింత పెంచాయి.
పాక్ – ఇరాన్ – సౌదీ దౌత్య ప్రయత్నాలు
ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పటి నుంచి పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా నేతలు తరచుగా సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఇప్పటికే సౌదీ యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. అదే సమయంలో పాక్ ఉప ప్రధాని, విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కూడా సౌదీ నేతలతో పలుమార్లు చర్చలు జరిపారు. ఆయన ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రితో కూడా మాట్లాడి సౌదీ అరేబియాపై దాడులు చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ఇస్లామిక్ నాటో చర్చలు
ఈ పరిణామాల మధ్య పాక్- సౌదీ రక్షణ భాగస్వామ్యం భవిష్యత్తులో పెద్ద భద్రతా కూటమిగా మారుతుందా? అనే చర్చలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. కొందరు విశ్లేషకులు దీనిని ఇస్లామిక్ నాటోగా అభివర్ణిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు రెండు దేశాలు అధికారికంగా అలాంటి కూటమిపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అయినప్పటికీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాకిస్థాన్, సౌదీ అరేబియా మధ్య రక్షణ సహకారం ప్రాంతీయ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంతర్జాతీయ పరిశీలకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.