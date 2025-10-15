ETV Bharat / international

పాక్Xఅప్గాన్- సరిహద్దులో యుద్ధ వాతావరణం- 40మందికిపైగా మృతి

పాకిస్థాన్‌-అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య మరోసారి చెలరేగిన ఉద్రిక్తతలు- ఘర్షణలను పరిష్కరించేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామన్న జమైత్ ఉలేమా ఈ ఇస్లాం ఫ్లజ్‌

Pakistan Afghanistan Border Clash
Pakistan Afghanistan Border Clash (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 15, 2025 at 4:58 PM IST

Pakistan Afghanistan Border Clash : పాకిస్థాన్‌– అఫ్గానిస్థాన్‌ సరిహద్దుల్లో మరోసారి యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. అక్టోబర్‌ 11న అఫ్గాన్‌ బలగాలు పాక్‌పై చేసిన దాడులతో ప్రారంభమైన ఉద్రిక్తతలు, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్‌ జోక్యంతో తాత్కాలికంగా ఆగినప్పటికీ, తాజా కాల్పులతో మళ్లీ భగ్గమన్నాయి. ఎలాంటి కవ్వింపు చర్యలు లేకుండానే అఫ్గాన్‌ సైన్యం తమపై దాడి చేసిందని పాకిస్థాన్‌ సైన్యం ఆరోపిస్తోంది.

పౌర నివాసాలపై దాడులకు తెగబడింది: పాక్
అయితే అఫ్గాన్‌ సైన్యం, తెహ్రీక్‌–ఇ–తాలిబాన్‌ (TTP) ఉగ్రవాదులు కలిసి పాకిస్థాన్‌ భూభాగంలోని సైనిక పోస్టులపై కాల్పులు జరిపారని పాక్‌ సైనిక వర్గాలు వెల్లడించాయి. బలూచిస్థాన్‌ ప్రావిన్స్‌లోని నాలుగు ప్రాంతాలపై అఫ్గాన్‌ బలగాలు దాడులు చేసినట్లు పాక్‌ పేర్కొంది. తమ సైన్యం వీటన్నింటినీ విజయవంతంగా తిప్పికొట్టిందని తెలిపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా అఫ్గాన్‌ తాలిబన్‌, TTP ఉగ్రవాదులు పౌర నివాసాలపై దాడులకు తెగబడినట్లు వెల్లడించింది.

స్నేహ ద్వారం కూడా ధ్వంసం
ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న పాక్‌–అఫ్గాన్‌ స్నేహ ద్వారాన్ని కూడా తాలిబన్లు ధ్వంసం చేశారని ఆరోపించింది. దాడులకు తమ దళాలు సమర్థవంతంగా ప్రతిస్పందించాయని, తాలిబన్‌ బలగాల ట్యాంకులు, సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేశామని పాక్‌ సైన్యం ప్రకటించింది. ఖైబర్‌ పఖ్తున్‌ఖ్వా ప్రావిన్స్‌లోని కుర్రం ప్రాంతంలో కూడా కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయని పాక్‌ తెలిపింది. ఈ దాడుల్లో కనీసం ఎనిమిది మంది పాక్‌ భద్రతా సిబ్బంది మృతి చెందగా, మరో పది మందికి పైగా పౌరులు గాయపడ్డారు.

TTP శిక్షణ కేంద్రాన్ని పేల్చివేశాం: పాక్
తమ ప్రతీకార దాడుల్లో అఫ్గాన్‌ బలగాలకు భారీ నష్టం కలిగించామని పాక్‌ సైన్యం పేర్కొంది. తాలిబన్‌ ట్యాంకులు ఆరు, సైనిక పోస్టులు ఎనిమిది ధ్వంసమయ్యాయని, దాదాపు 40 మందికి పైగా తాలిబన్‌, TTP ఫైటర్లు మృతి చెందారని వివరించింది. TTP శిక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా తామే లక్ష్యంగా చేసుకుని పేల్చివేశామని తెలిపింది. ప్రస్తుతానికి సరిహద్దు ప్రాంతాలను హై అలర్ట్‌లో ఉంచినట్లు వెల్లడించింది. తమ భూభాగంపై ఎటువంటి దురాక్రమణ చర్యలు జరిగితే తగిన రీతిలో ప్రతిస్పందిస్తామని పాక్‌ హెచ్చరించింది.

పాక్‌ సైనిక పోస్టులు ధ్వంసమయ్యాయి: అఫ్గాన్
ఇక అఫ్గానిస్థాన్‌ కూడా ఈ ఘర్షణలను ధ్రువీకరించింది. పాక్‌ సైన్యం కాందహార్‌ ప్రావిన్స్‌లోని స్పిన్‌ బొల్దాక్‌ ప్రాంతంపై భారీ దాడులు జరిపిందని తాలిబన్‌ ప్రతినిధి జబిహుల్లా ముజాహిద్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ ఘర్షణల్లో 12 మంది పౌరులు మృతి చెందగా, వందమందికి పైగా గాయపడ్డారని తెలిపారు. తమ దాడుల్లో పాక్‌ సైనిక పోస్టులు ధ్వంసమయ్యాయని, పాక్‌ దళాలకు చెందిన ఆయుధాలు, ట్యాంకులు స్వాధీనం చేసుకున్నామని ముజాహిద్‌ పేర్కొన్నారు.

మధ్యవర్తిత్వానికి సిద్ధం!
అయితే ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను నివారించేందుకు మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు సిద్ధమని జమైత్‌ ఉలేమా–ఇ–ఇస్లాం (ఫజ్ల్‌) పార్టీ ప్రకటించింది. గతంలో పాక్‌–అఫ్గాన్‌ వివాదాలను సద్దుమణగడానికి తాము సహకరించామని, మళ్లీ ఇరుపక్షాలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు JUI–F చీఫ్‌ మౌలానా ఫజ్లుర్‌ రెహమాన్‌ తెలిపారు. ఇరుదేశాలు సంయమనం పాటించాలని ఆయన సూచించారు.

PAKISTAN AFGHANISTAN WAR
PAKISTAN AFGHANISTAN CONFLICT
PAKISTAN AFGHANISTAN ISSUES
PAKISTAN AFGHANISTAN CLASHES
PAKISTAN AFGHANISTAN BORDER CLASH

