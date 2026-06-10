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పీవోకేలో కుప్పకూలిన పాక్​ ఆర్మీ హెలికాప్టర్- 21 మంది మృతి!

పాకిస్థాన్ ఆర్మీ ఏవియేషన్‌కు చెందిన ఎంఐ-17 హెలికాప్టర్​లో సాంకేతిక లోపం​- టేకాఫ్ సమయంలో ప్రమాదం- సైన్యం వెల్లడి

Repersentational Image
Repersentational Image (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 10, 2026 at 5:25 PM IST

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Pakistan Army Helicopter Crash : పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని ముజఫరాబాద్‌లో పాకిస్థాన్‌ ఆర్మీకి చెందిన MI-17 హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. ఈ ప్రమాదంలో హెలికాప్టర్‌లో ప్రయాణిస్తున్న మొత్తం 21 మంది సిబ్బంది మరణించారు. హెలికాప్టర్‌ టేకాఫ్‌ అవుతున్న సమయంలో సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న రెస్క్యూ టీమ్‌ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఈ ప్రమాదం ఎలా జరిగిందన్న దానిపై ఉన్నత స్థాయి విచారణకు పాక్‌ ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. హెలికాప్టర్ ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన పాక్‌ ఆర్మీ చీఫ్‌ అసీమ్ మునీర్ బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

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PAKISTAN ARMY HELICOPTER CRASH
PAKISTAN ARMY HELICOPTER CRASH

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