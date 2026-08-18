'ఆపరేషన్ సిందూర్' డాక్యుమెంటరీపై పాకిస్థాన్ విమర్శలు
ఈ డాక్యుమెంటరీ ఆ ఘటనను భారతదేశానికి ఇష్టమైన రీతిలో అత్యంత నాటకీయంగా చిత్రీకరించిందని ఆరోపణ
Published : August 18, 2026 at 4:31 PM IST
Pakistan on Operation Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్పై భారత్ రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీని పాకిస్థాన్ సైన్యం మంగళవారం ఖండించింది. ఆ డాక్యుమెంటరీ ఆపరేషన్ సిందూర్లోని క్షేత్రస్థాయి వాస్తవాలను విస్మరించిందని, ఏకపక్ష కథనాన్ని మాత్రమే అందించిందని ఆరోపించింది. ఈ డాక్యుమెంటరీ ఆ ఘటనను భారతదేశానికి ఇష్టమైన రీతిలో అత్యంత నాటకీయంగా చిత్రీకరించిందని పేర్కొంది. డిస్కవరీ సంస్థ చిత్రీకరించిన "డీక్లాసిఫైడ్: ఆపరేషన్ సిందూర్" డాక్యుసిరీస్కు ప్రతిస్పందనగా సైన్యం మీడియా విభాగమైన ఇంటర్-సర్వీసెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ (ఐఎస్పిఆర్) ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. 88 గంటల పాటు జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ ఘటనలను భారత సీనియర్ రాజకీయ, సైనిక నాయకత్వం వివరిస్తున్న ఈ డాక్యుసిరీస్లో, ఆపరేషన్ను ఒక సైనిక విజయంగా భారత్ అభివర్ణించడాన్ని ఐఎస్పీఆర్ వ్యతిరేకించింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్కు సంబంధించిన చారిత్రాత్మక సైనిక వ్యూహాలు, నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న అసలు కథను ఈ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ద్వారా వివరించారు. రెండు భాగాలుగా వచ్చిన డాక్యుసిరీస్లో మాట్లాడిన జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్, భారత్ ఎల్లప్పుడూ శాంతిని కోరుకుంటుందని, కానీ దాన్ని ఎవరైనా చేతగానితనంగా భావిస్తే సహించేది లేదన్నారు. ఈ సైనిక చర్య లక్ష్యం శత్రు శిబిరాలను, ముఖ్యంగా 26 మంది మరణించిన పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి బాధ్యులైన వారిని నాశనం చేయడమేనని అన్నారు. దాదాపు 88 గంటల పాటు సాగిన పోరాటంలో భారత సైనికులు శుత్రు మూకలను మట్టికరిపించిందని తెలిపారు.
కాగా, గతేడాది ఏప్రిల్ 22న పహల్గాంలో పర్యాటకులపై జరిగిన ఘోర ఉగ్రదాడికి భారత్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. మే 7వ తేదీ తెల్లవారుజామున 'ఆపరేషన్ సిందూర్' పేరిట పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ (పీఓకే) లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై భారత సైన్యం మెరుపు దాడులు చేసింది. ఇరు దేశాల మధ్య దాదాపు 88 గంటల పాటు కొనసాగిన ఈ సైనిక ఉద్రిక్తత, మే 10 సాయంత్రం ఒక అవగాహనకు రావడంతో ముగిసింది.
అమిత్ షా వ్యాఖ్యలను ఖండించిన పాకిస్థాన్
మరోవైపు భద్రతా చర్యల్లో అరెస్టు అయిన ఉగ్రవాద నెట్వర్క్తో తమ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐకి సంబంధం ఉందంటూ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలను పాకిస్థాన్ ఖండించింది. దేశంలో నెలకొన్న భద్రతా సవాళ్ల నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకు భారత్ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ కార్యాలయ ప్రతినిధి తాహిర్ అంద్రాబీ సోమవారం రాత్రి ఒక ప్రకటనను విడుదల చేశారు. అమిత్ షా వ్యాఖ్యలను నిరాధారమైనవిగా అభివర్ణించారు. తన దేశీయ భద్రతా సవాళ్ల నుంచి దృష్టి మళ్లించడానికి పాకిస్థాన్కు సంబంధించిన ఆరోపణలను వాడుకుంటోందని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇదిలా ఉండగా, స్వాతంత్య్ర దినోత్సవానికి ముందు ఉగ్రవాద కుట్రలను భగ్నం చేసినట్లు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సోమవారం వెల్లడించారు. పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ISI మద్దతు ఉన్న 'షెహజాద్ భట్టి నెట్వర్క్కు చెందిన 200 మందికి పైగా కార్యకర్తలను దేశవ్యాప్తంగా అరెస్ట్ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. 14 రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భద్రతా బలగాలు సమన్వయంతో సోదాలు నిర్వహించి ఈ నెట్వర్క్ను ఛేదించాయని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ ఆర్డెన్స్ ఫ్యాక్టరీ మార్కింగ్తో ఉన్న IEDలు, గ్రెనేడ్లు, పిస్టల్స్, తూటాలు, నిఘా కోసం ఉపయోగించిన సీసీటీవీ కెమెరాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈనెల 12న రాష్ట్ర పోలీసుల సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో 62 మంది, హరియాణాలో 52, దిల్లీలో 51, పంజాబ్లో 44, రాజస్థాన్లో 15, మహారాష్ట్రలో 8, ఉత్తరాఖండ్లో 5, కర్ణాటక, గుజరాత్, బిహార్లో ముగ్గురేసి, తెలంగాణ, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్, కేరళలలో ఇద్దరు చొప్పున అరెస్టు చేశారని హోంమంత్రి వెల్లడించారు.
పంజాబ్, హరియాణాలో ఇటీవల జరిగిన పలు పేలుళ్లు, గ్రెనేడ్ దాడులు, లక్షిత హత్యల వెనుక ఈ షెహజాద్ భట్టి నెట్వర్క్ ప్రమేయం ఉన్నట్లు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది. ఉగ్రవాదంపై భారత్ అనుసరిస్తున్న 'జీరో టాలరెన్స్' విధానానికి ఈ చర్య నిదర్శనమని, దేశవ్యాప్తంగా ఈ నెట్వర్క్ మూలాలు లేకుండా చేయడానికి కఠిన చర్యలు కొనసాగుతాయని భద్రతా సంస్థలు స్పష్టం చేశాయి. పోలీస్, రక్షణ, మతపరమైన ప్రదేశాలను గస్తీ కాయడానికి, గూఢచర్యం కోసం సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా స్థానిక ఏజెంట్లకు డబ్బు చెల్లిస్తోందని పేర్కొన్నాయి.
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