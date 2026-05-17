'శాంతియుతంగా 'సహజీవనం' చేయడం నేర్చుకోవాలి'- భారత ఆర్మీ చీఫ్ వ్యాఖ్యలపై పాకిస్థాన్
బాధ్యతాయుతమైన అణ్వస్త్ర దేశాలు సంయమనం, వ్యూహాత్మక వివేకంతో వ్యవహరించాలన్న పాకిస్థాన్ సైన్యం
Published : May 17, 2026 at 1:13 PM IST
Pakistan Response to Indian Army Chief : భారత సైన్యాధిపతి జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై పాకిస్థాన్ సైన్యం ఆదివారం స్పందించింది. శాంతియుతంగా 'సహజీవనం' చేయడం నేర్చుకోవాలంటూ భారత్ను కోరింది. జనరల్ ద్వివేది వ్యాఖ్యలను రెచ్చగొట్టేవిగా అభివర్ణించింది. బాధ్యతాయుతమైన అణ్వస్త్ర దేశాలు సంయమనం, వ్యూహాత్మక వివేకంతో వ్యవహరించాలని పాకిస్థాన్ సైన్యం పేర్కొంది.
"సార్వభౌమధికార అణ్వస్త్ర పొరుగు దేశాన్ని భౌగోళిక పటం నుంచి తుడిచిపెడతామంటూ బెదిరించడం వ్యూహాత్మక సంకేతం కాదు. పాకిస్థాన్ ప్రాముఖ్యాన్ని అంగీకరించి దానితో శాంతియుతంగా సహజీవనం చేయడం భారత్ నేర్చుకోవాలి. పాకిస్థాన్ను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఏ ప్రయత్నమైనా, భౌగోళికంగా, వ్యూహాత్మకంగా లేదా రాజకీయంగా చేస్తే దాని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. దక్షిణాసియాను మరో సంక్షోభం లేదా యుద్ధం వైపు నెట్టే ప్రయత్నాలు చేయకపోవడం భారత నాయకత్వానికి శ్రేయస్కరం. దాని పర్యవసానాలు మొత్తం ప్రాంతంతో పాటు మిగిలిన వారికి కూడా వినాశకరంగా ఉంటాయి" అని పాకిస్థాన్ సైన్యం తెలిపింది.