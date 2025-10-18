ETV Bharat / international

'ఇండియా మాపై దాడికి దిగితే గట్టిగా బదులిస్తాం'- భారత్​పై పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అక్కసు

భారత్​పై రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసిన పాక్ ఆర్మీ చీఫ్- పాక్​ను అస్థిరపరిచేందుకు ఇండియా ఉగ్రవాదాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపణ

Pakistan Army Chief Asim Munir
Pakistan Army Chief Asim Munir (Associated Press)
Published : October 18, 2025 at 5:03 PM IST

Pakistan Army Chief Warns India : భారత్​పై పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ అసీం మునీర్ మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కారు. పాకిస్థాన్- అఫ్గానిస్థాన్​ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ ఇండియాపై రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్ ఏదైనా రెచ్చగొట్టే చర్యకు పాల్పడితే తమ నుంచి నిర్ణయాత్మక ప్రతిస్పందన ఉంటుందని హెచ్చరించారు. అణు వాతావరణంలో యుద్ధానికి తావులేదన్నారు. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వాలోని అబోటాబాద్‌ లోని ప్రీమియర్ పాకిస్థాన్ మిలిటరీ అకాడమీలో జరిగిన ఆర్మీ క్యాడెట్ల పాసింగ్ అవుట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకలో మునీర్ ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో భారత్​ను రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యానించారు.

"అణు వాతావరణంలో యుద్ధానికి తావులేదని భారత సైన్యానికి సలహా ఇస్తున్నాను. అలాగే గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నాను. మేము ఎవరీ బెదిరింపులకు భయపడము. రెచ్చగొట్టే చర్యలకు కూడా ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నిర్ణయాత్మకంగా స్పందిస్తాం. ఇటీవలే భారత్​తో ఘర్షణ సమయంలో తమ దేశ సాయుధ దళాలు అన్ని దాడులను అడ్డుకున్నాయి. అద్భుతమైన నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించి సంఖ్యాపరంగా ఉన్నతమైన ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించాయి" అని అసీం మునీర్ తన ప్రసంగంలో ప్రగల్భాలు పలికారు.

'పాక్ శాంతిని కోరుకునే దేశం'
పాకిస్థాన్ అస్థిరపరిచేందుకు భారత్ ఉగ్రవాదాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తోందని అసీం మునీర్ ఆరోపించారు. ఉగ్రవాదులతో పాక్​కు హాని కలిగించలేరని అన్నారు. అంతర్జాతీయ నిబంధనల ప్రకారం కాశ్మీర్ సమస్యను భారత్ పరిష్కరించుకోవాలని కోరారు. జమ్ముకశ్మీర్ ప్రజలకు నైతిక, దౌత్యపరమైన మద్దతును పాక్ అందిస్తుందని తెలిపారు. అలాగే పాక్​ను శాంతిని కోరుకునే దేశంగా మునీర్ అభివర్ణించారు. అమెరికా, చైనాతో సహా ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రధాన దేశాలతో తమకు బలమైన సంబంధాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. కాగా, ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్ చేతిలో పాక్ చావుదెబ్బ తిన్నా తమ దేశమే గొప్పదని అసీం మునీర్ ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారు. భారత్​పై పాక్ విజయం సాధించిందని గొప్పలు చెబుతున్నారు. భారత్​పై దాడులకు తాము సిద్ధమని మరోసారి రెచ్చగొడుతున్నారు.

'శాంతి కావాలి, గందరగోళమా'
మరోవైపు, పాక్​పై దాడులు చేయడానికి అఫ్గాన్ గడ్డను ఉపయోగించే ఉగ్రవాదులపై దృఢమైన, తక్షణ చర్య తీసుకోవాలని అఫ్గానిస్థాన్​ను కోరారు అసీం మునీర్. శాంతి కావాలో, గందరగోళం కావాలో ఎంచుకోవాలని అఫ్గాన్​పై బెదిరింపులకు దిగారు. కాగా, ఇరుదేశాల మధ్య కుదిగిన కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించి శుక్రవారం రాత్రి అఫ్గాన్​పై పాక్ వైమానిక దాడుల జరిపిన నేపథ్యంలో మునీర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

"పాకిస్థాన్​లో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కోసం అఫ్గాన్ నేల నుంచి పనిచేస్తున్న ముష్కరులపై తాలిబాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. పాక్​పై దాడి కోసం అఫ్గాన్ గడ్డను ఉపయోగించే అన్ని ప్రాక్సీలు మా ప్రతిస్పందనను ఎదుర్కొంటాయి. శాంతి కావాలో, గందరగోళం కావాలో అఫ్గాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకోవాలి" అని అసీం మునీర్ వ్యాఖ్యానించారు.

పాక్- అఫ్గాన్ మధ్య యుద్ధ వాతావరణం
పాకిస్థాన్‌– అఫ్గానిస్థాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. అఫ్గాన్​లోని ఉగ్ర స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాక్ శుక్రవారం దాడులు జరిపింది. ఈ దాడుల్లో 10 మంది మృతి చెందారు. మృతుల్లో ముగ్గురు క్రికెటర్లు కూడా ఉన్నారు. తాజా దాడులతో 48 గంటల కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం వీగిపోయినట్లైంది. ఇప్పుడు రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఏ స్థాయికి చేరతాయోననే ఆందోళన ప్రపంచదేశాల్లో నెలకొంది.

అయితే, అఫ్గాన్​కు ఇండియా సహకరిస్తోందంటూ పాక్ పదేపదే చేస్తోన్న ఆరోపణలను భారత విదేశాంగ శాఖ ఇప్పటికే ఖండించింది. తన అంతర్గత వైఫల్యాలకు పొరుగు వారిని నిందించటం ఆ దేశానికున్న అలవాటని ఎద్దేవా చేసింది. పాక్‌ ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఆతిథ్యమిచ్చి వారి కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తోందని మండిపడింది. అఫ్గానిస్థాన్‌ తన సొంత భూభాగాలపై సార్వభౌమత్వాన్ని చెలాయించడం పాక్​కు కోపం తెప్పిస్తోందని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయినప్పటికీ, పాక్ చీఫ్ అసీం మునీర్ తాజాగా భారత్​పై వింత ప్రేలాపనలు చేశారు. పాకిస్థాన్ అస్థిరపరిచేందుకు భారత్ ఉగ్రవాదాన్ని ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. తమకు సంబంధం లేని కశ్మీర్ గురించి కూడా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

పాక్​-అఫ్గాన్​ వివాదాన్ని పరిష్కరించడం నాకు చాలా ఈజీ: డొనాల్డ్​ ట్రంప్​
రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ తగ్గించింది- తక్కువే కొంటోంది: ట్రంప్

