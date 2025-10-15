'భారత్ చరిత్రను వక్రీకరిస్తుంది'- పాకిస్థాన్ ఆర్మీ ప్రేలాపనలు
అణ్వాయుధాలు కలిగిన ఓ దేశానికి ఆర్మీకి నాయకత్వం ఇలాంటి బాధ్యతరహిత వ్యాఖ్యలు చేయడం విచారకరమని వ్యాఖ్య
Published : October 15, 2025 at 3:17 PM IST
Pakistan Army on India : భారత్ చరిత్రను వక్రీకరిస్తుందంటూ పాకిస్థాన్ ఆర్మీ మరోసారి ప్రేలాపనలు చేసింది. విచిత్రమైన కథలు, బాలీవుడ్ స్క్రిప్ట్తో చరిత్రను మార్చేందుకు ప్రయత్నిస్తుందని బుధవారం ఆరోపించింది. భారత్ నిర్వహించిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో పాకిస్థాన్ తీవ్ర నష్టాలను చవిచూసిందని డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMO) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో పాక్ ఆర్మీ విమర్శలు చేసింది.
అణ్వాయుధాలు కలిగిన ఓ దేశానికి ఆర్మీకి నాయకత్వం ఇలాంటి బాధ్యతరహిత వ్యాఖ్యలు చేయడం విచారకరమని ప్రకటనలో పేర్కొంది. అనవసర ప్రకటనలు చేయడం వల్ల ఇరు దేశాల మధ్య తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపింది. ఫలితంగా దక్షిణ ఆసియాలో శాంతి, స్థిరత్వానికి విఘాతం కలిగిస్తుందని అభిప్రాయపడింది. దేశంలోని సరిహద్దులను కాపాడుకునే సామర్థ్యం పాకిస్థాన్ ప్రజలు, ఆర్మీ ఉందని భారత ఆర్మీ, రాజకీయ నేతలు గుర్తించాలని చెప్పింది. ప్రతీ దురాక్రమ చర్యకు గట్టిగా, వేగంగా బదులు ఇస్తామని, భవిష్యత్తు తరాలు గుర్తుండిపోయేలా ప్రతిస్పందిస్తామని వివరించింది.
అంతకుముందు ఆపరేషన్ సిందూర్లో పాకిస్థాన్ తీవ్ర నష్టాలను చవిచూసిందని భారత డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMO) లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్ తెలిపారు. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ (LoC) వెంబడి జరిగిన ఈ ఆపరేషన్లో పాకిస్థాన్కు చెందిన 100 మందికి పైగా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు. పాకిస్థాన్ ఆగస్టు 14న ప్రకటించిన వీరమరణ సైనికుల జాబితాలో ఉన్న సంఖ్య ఆధారంగా ఈ అంచనాలు వెల్లడి అయ్యాయని వివరించారు. అదే సమయంలో పాకిస్థాన్ వాయుసేనకు చెందిన 12 యుద్ధ విమానాలు కూడా ధ్వంసమయ్యాయని ఆయన చెప్పారు.
తీవ్రంగా ప్రతిస్పందించిన భారత్
మే 7న పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. పాకిస్థాన్తోపాటు పాక్ ఆక్రమిత భూభాగంలో ఉన్న 9 ఉగ్రవాద శిబిరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత వైమానిక దళం కచ్చితమైన దాడులు చేసింది. దీని అనంతరం పాకిస్థాన్ తక్షణమే సరిహద్దు కాల్పులు ప్రారంభించిందని రాజీవ్ ఘాయ్ చెప్పారు. పాకిస్థాన్ డ్రోన్లను ఉపయోగించి భారత సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నష్టం కలిగించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ, అవి పూర్తిగా విఫలమయ్యాయని లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ఘాయ్ వివరించారు. ఈ డ్రోన్ దాడులకు ప్రతిగా భారత వైమానిక దళం మే 9-10 రాత్రి పాక్ సైనిక స్థావరాలపై తీవ్ర వైమానిక దాడులు జరిపిందని పేర్కొన్నారు. తాము పాక్లోని 11 ఎయిర్బేస్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని, వాటిలో ఎనిమిది ఎయిర్బేస్లు, మూడు హ్యాంగర్లు, నాలుగు రాడార్ వ్యవస్థలు ధ్వంసం చేశామని తెలిపారు.
నాలుగు రోజుల ఘర్షణలు
ఫలితంగా మే 7 నుంచి 10 వరకు రెండు దేశాల మధ్య తీవ్ర సైనిక ఘర్షణలు జరిగాయి. చివరికి మే 10న కాల్పులు నిలిపివేయాలన్న అంగీకారానికి వచ్చాయి. ఆ సమయంలో పాక్ నావికాదళం, వైమానిక దళం పూర్తి సన్నద్ధతలో ఉన్నప్పటికీ, భారత సైన్యం చేసిన ప్రతిఘటనకు అది తట్టుకోలేకపోయింది.