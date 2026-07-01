పాక్లోని ISIS స్థావరాలపై అఫ్గాన్ వైమానిక దాడులు- ప్రతి ముప్పునూ అణిచివేస్తామని తాలిబన్ హెచ్చరిక
పాకిస్థాన్ భూభాగంలోని ISIS ఉగ్రవాద స్థావరాలపై అప్ఘాన్ వైమానిక దాడులు- అప్ఘాన్లో దాడులకు కుట్ర పన్నుతున్నారనే ఆరోపణలతో విరుచుకపడిన తాలిబన్ ప్రభుత్వం
Published : July 1, 2026 at 6:53 AM IST
Pakistan Afghanistan Conflict : పాకిస్థాన్, అఫ్గానిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అఫ్గానిస్థాన్లో దాడులకు కుట్ర పన్నుతున్నారనే ఆరోపణలతో, పాకిస్థాన్ భూభాగంలో ఉన్న ఇసిస్ ఉగ్రవాద స్థావరాలపై తాము వైమానిక దాడులు చేసినట్లు తాలిబన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రాంతాల్లో వైమానిక దాడులు చేసినట్లు అఫ్ఘాన్ వార్తా సంస్థ 'టోలో న్యూస్' అంతర్జాతీయ మీడియాకు వెల్లడించింది.
పాక్ భూభాగంలోకి చొచ్చుకెళ్లి
అప్ఘాన్ వైమానిక దళానికి చెందిన యుద్ధ విమానాలు పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దులను దాటి వెళ్లి మరీ ఈ దాడులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు తాలిబన్ ప్రభుత్వం రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఉగ్రవాదులు స్థావరాలుగా మార్చుకున్న ప్రధాన ప్రాంతాలను వ్యూహాత్మకంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు చెప్పింది. పిషిన్ జిల్లాలోని 'సరానన్' ప్రాంతంలో ఉన్న ఇసిస్ ఉమ్మడి కమాండ్ కేంద్రాన్ని అప్ఘాన్ వాయుసేన ప్రధానంగా టార్గెట్ చేసింది. అక్కడ ఉగ్రవాదులు, వారి అనుబంధ శక్తులు ఆశ్రయం పొందుతున్న ఒక పాఠశాల భవనాన్ని కూడా తాలిబన్ దళాలు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేశాయి. ఈ భవనాన్ని అఫ్ఘాన్లో అరాచకం సృష్టించేందుకు ఉగ్రవాదులు ఉపయోగిస్తున్నట్లు తాలిబన్లు గుర్తించారు. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రాంతంలోని చిత్రాల్కు చెందిన 'షా సలీమ్ వ్యాలీ', అలాగే 'కంబర్ ఖేల్' ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇసిస్ శిక్షణా శిబిరాలపై అప్ఘాన్ యుద్ధ విమానాలు విరుచుకుపడ్డాయి. అప్ఘనిస్థాన్లో సామాన్య పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆత్మాహుతి దాడులు, బాంబు పేలుళ్లు, ఇతర విధ్వంసక చర్యలు చేయడానికి ఉగ్రవాదులు ఈ పాకిస్థాన్ కేంద్రాల నుంచే ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారని తాలిబన్ రక్షణ శాఖ అనుమానిస్తోంది.
కచ్చితత్వంతో దాడులు- భారీగా ప్రాణనష్టం
ఈ వైమానిక దాడులు అత్యంత కచ్చితత్వంతో, నిర్దిష్ట సమాచారంతో జరిగాయని, దీనివల్ల ఇసిస్ ఉగ్రవాద నెట్వర్క్కు భారీ ప్రాణనష్టం, ఆస్తి నష్టం సంభవించిందనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడుల్లో పలువురు ఇసిస్ కమాండర్లు, కీలక ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని, ఇప్పటికీ అక్కడ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోందని రక్షణ వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, ఈ ఆపరేషన్లో సామాన్య పౌరులకు ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లలేదని తాలిబన్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడుల అనంతరం అప్ఘాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ పాకిస్థాన్ను తీవ్రమైన హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. తమ దేశ భద్రతకు, సార్వభౌమత్వానికి ముప్పు కలిగించే ఏ ప్రాంతాన్నానైనా మేము వదిలిపెట్టబోమని అప్ఘాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ చెప్పినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా రాసుకొచ్చింది.
కొద్దిరోజుల క్రితం పాకిస్థాన్ సైన్యం అప్ఘాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాలపై జరిపిన వైమానిక దాడులకు ప్రతీకారంగానే తాలిబన్లు ఈ దాడులు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అప్ఘాన్ భూభాగంపై పాక్ సైన్యం జరిపిన దాడుల్లో డజన్ల కొద్దీ మహిళలు, పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఐక్యరాజ్యసమితి అప్ఘాన్ సహాయ మిషన్ (UNAMA) నివేదిక ప్రకారం, అప్ఘాన్ భూభాగంపై పాక్ జరిపిన దాడుల్లో 28 మంది పౌరులు మరణించగా, 49 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఈ మరణాల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఐరాస పేర్కొంది. అయితే, తాలిబన్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఈ మరణాల సంఖ్యను 38 గా పేర్కొంది. మరోవైపు తాము సరిహద్దుల్లో దాక్కున్న 29 మంది ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టామని పాక్ సైన్యం ఈ దాడులను సమర్థించుకుంది.
అఫ్గాన్ సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీస్తూ పాకిస్థాన్ జరిపిన వైమానిక దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పాక్ చర్యను ఘోరమైన దురాక్రమణ చర్యగా భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అభివర్ణించింది. "అఫ్గాన్ భూభాగంపై పాక్ జరిపిన వైమానిక దాడులను భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. అమాయక పౌరులు, మహిళలు, పిల్లలు ఇందులో ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత విచారకరం. పాకిస్థాన్ చేసిన ఈ దుశ్చర్య అప్ఘాన్ స్వయంప్రతిపత్తిని దెబ్బతీయడమే కాకుండా, యావత్ ప్రాంతీయ శాంతి భద్రతలకు, స్థిరత్వానికి ముప్పుగా మారింది. పొరుగు దేశాలపై దాడులు చేయడం పాకిస్థాన్కు అలవాటుగా మారింది" అని మండిపడింది.
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