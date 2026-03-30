ప్రధాన ఉగ్ర సంస్థలకు నిలయం పాక్- సైనిక చర్యలతోనూ వాటిని అంతం చేయలేకపోయారు : అమెరికా కాంగ్రెస్ నివేదిక
పాక్లోని ఉగ్ర గ్రూపులపై అమెరికా నివేదిక
Published : March 30, 2026 at 10:39 AM IST
US Report on Pak Terror Groups : పాకిస్థాన్పై అమెరికా కాంగ్రెస్ మార్చి 25న విడుదల చేసిన అధ్యయన నివేదికలో కీలక వివరాలను ప్రస్తావించారు. పెద్దసంఖ్యలో మిలిటెంట్ గ్రూపులు, ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిలయంగా పాక్ నిలుస్తోందని తాము గుర్తించామని ఈ నివేదికలో అమెరికా అధికారులు ప్రస్తావించారు. సైనిక చర్యలు, వైమానిక దాడులు, వేలాది ఇంటెలీజెన్స్ ఆధారిత ఆపరేషన్లతోనూ ఆయా ఉగ్ర సంస్థలను అంతం చేయలేకపోయారన్నారు. ఈ అరాచక శక్తులన్నీ 1980వ దశకం నుంచే పాక్ వేదికగా పనిచేస్తున్నాయని వెల్లడించారు.
పాక్లోని ఉగ్రవాద సంస్థల్లో కొన్ని యావత్ ప్రపంచాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుండగా, ఇంకొన్ని అఫ్గానిస్థాన్ను, మరికొన్ని భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నాయని నివేదికలో తెలిపారు. ఇక మిగితా ఉగ్రవాద సంస్థలు మతతత్వ వాదంతో పాక్లోనే కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్నాయని ఈ నివేదిక పేర్కొంది. పాక్లోని 12 ఉగ్రవాద గ్రూపులను అమెరికా, ఐక్యరాజ్యసమితి చట్టాల ప్రకారం ఇప్పటికే విదేశీ ఉగ్రవాద సంస్థలుగా గుర్తించారనే విషయాన్ని గుర్తుచేసింది. దాదాపుగా ఈ ఉగ్ర సంస్థలన్నీ అతివాద ఇస్లామిక్ భావజాలంతోనే పనిచేస్తుంటాయని స్పష్టం చేసింది.