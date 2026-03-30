త్వరలోనే అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు : పాక్

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరిపించేందుకు యత్నిస్తోన్న పాకిస్థాన్- సౌదీ, ఈజిప్ట్, తుర్కియే విదేశాంగ మంత్రులతో పాక్‌ విదేశాంగమంత్రి సమావేశం

Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty, Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al-Saud, Pakistan's Foreign Minister Ishaq Dar and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 7:13 AM IST

Pakistan On Iran US Talks : దాడులు, ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా అట్టుడుకుతున్న వేళ అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య చర్చలు జరిపించేందుకు పాకిస్థాన్ యత్నిస్తోంది. ఇస్లామాబాద్‌లో సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్ట్, తుర్కియే విదేశాంగ మంత్రులతో సమావేశం అనంతరం పాకిస్థాన్‌ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్‌ దర్‌ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు చర్చల కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న పాకిస్థాన్‌పై అమెరికా, ఇరాన్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

చర్చలకు సంకేతంగా ఇరాన్ ఇప్పటికే ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుందని ఇషాక్ దార్ తెలిపారు. ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి గుండా పాకిస్థాన్ జెండా కలిగిన మరో 20 నౌకల ప్రయాణానికి ఇరాన్ అనుమతినిచ్చిందని చెప్పారు. చర్చల కోసం చేస్తున్న తమ చొరవకు సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే, ఈజిప్ట్ దేశాలతో పాటు చైనా కూడా పూర్తి మద్దతు ప్రకటించిందన్నారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు పాకిస్థాన్, తుర్కియే, ఈజిప్ట్ దేశాలు గత కొంతకాలంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మార్చి 19న రియాద్‌లో మొదటి సమావేశం జరగ్గా, ఇప్పుడు ఇస్లామాబాద్‌లో రెండో దఫా చర్చలు జరిగాయి. వచ్చే వారంలో అమెరికా-ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

