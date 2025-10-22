ETV Bharat / international

మహిళల కోసం 'జీహాదీ కోర్స్'- బరితెగించిన జైషే-మొహమ్మద్​ ఉగ్రసంస్థ

మహిళలను ఉగ్రవాదులుగా మార్చేందుకు ఆన్​లైన్ కోర్సు ప్రారంభించిన జైషే-మొహమ్మద్ టెర్రర్ గ్రూప్​​- దీని ఫీజు 500 పాకిస్థానీ రూపాయలుగా నిర్ణయం

Masood Azhar, Jaish-e-Mohammed Founder
Masood Azhar, Jaish-e-Mohammed Founder (ANI)
Published : October 22, 2025 at 3:37 PM IST

Jihadi Course For Women : పాకిస్థాన్​ పెంచి పోషిస్తున్న ఉగ్రసంస్థ జైషే-మొహమ్మద్ బరితెగించింది. మహిళను ఉగ్రవాదులుగా మార్చేందుకు కొత్తగా ఆన్​లైన్​ కోర్సును ప్రారంభించింది. దీనికి "తుఫత్-అల్​-ముమినాత్​" (జీహాదీ కోర్సు) అని పేరుపెట్టింది. అంతేకాదు దీని ఫీజును 500 పాకిస్థానీ రూపాయలుగా నిర్ణయించింది.

గత నెలలో బహవల్​పూర్​లోని మర్కజ్​ ఉస్మాన్ ఓ అలీలో జరిగిన బహిరంగ సమావేశంలో కనిపించిన మసూద్ అజార్​ ఇప్పుడు తన ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కోసం​ విరాళాలు సేకరించే పనిని ముమ్మరం చేశాడని సమాచారం. అందులో భాగంగానే మహిళల కోసం ఒక ఆన్​లైన్ కోర్సు పెట్టి ఒక్కొక్కరి నుంచి 500 పాకిస్థానీ రూపాయలు చొప్పున వసూలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పాకిస్థాన్​ పెంచిపోషిస్తున్న 'జైషే-మొహమ్మద్​' గ్రూప్​ను ఐక్యరాజ్యసమితి ఉగ్రవాద సంస్థగా ప్రకటించింది. అయితే ఈ ఉగ్రవాద సంస్థ ఇప్పుడు "జమాత్​ - ఉల్​-ముమినాత్" అనే మహిళా విభాగాన్ని సృష్టించింది.​ అంతేకాదు తమ టెర్రర్​ గ్రూప్​నకు అవసరమైన నిధులు సేకరించేందుకు, నియామకాలు చేపట్టేందుకు, ముఖ్యంగా మహిళలను తమలో చేర్చుకుని ఉగ్ర శిక్షణ ఇచ్చేందుకు "తుఫత్-అల్​-ముమినాత్​" అనే ఆన్​లైన్ శిక్షణా కోర్సును ప్రారంభించింది.

కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాదులే టీచర్స్​!
ఈ కోర్సులో చేరిన వారికి జైషే-మొహమ్మద్ గ్రూప్​నకు చెందిన కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాదాలు శిక్షణ ఇస్తారు. అందులో ప్రధానమైనవాళ్లు జైషే-మొహమ్మద్​ వ్యవస్థాపకుడైన మసూద్ అజార్​కు చెందిన బంధువులు, కమాండర్లు. వీరు మహిళలకు జీహాద్​ గురించి, ఇస్లాం గురించి బోధిస్తారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తరువాత ఆన్​లైన్​లో నియామకాలు చేపడతారు. ఈ నవంబర్​ 8 నుంచే ఈ కోర్సు ప్రారంభం కానుంది అని సమాచారం.

కోర్సు ఎలా ఉంటుందంటే?
ప్రతిరోజూ 40 నిమిషాల పాటు ఉగ్ర పాఠాలు బోధిస్తారు. వీటిని అజార్​ సిస్టర్స్​ అయిన సదియా అజార్​, సమైరా అజార్​ బోధిస్తారు. వారు మహిళలు కచ్చితంగా 'జమాత్​-ఉల్​-ముమినాత్​'లో చేరాలని ప్రోత్సహిస్తారని తెలుస్తోంది. మసూద్ అజార్​ చెల్లెలు సదియా అజార్​కు ఈ విషయంలో పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించినట్లు సమాచారం

ఇండియా అటాక్ తర్వాత
పాక్​కు చెందిన ఉగ్రవాదులు జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి చొరబడి హిందూ పర్యాటకులే లక్ష్యంగా మారణహోమం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. దీనితో భారత్ ఆపరేషన్ సిందర్ చేపట్టి పాక్​, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్​ బహవల్​పూర్​లోని జైషే-మొహమ్మద్ ప్రధాన కార్యాలయాన్ని వైమానిక దళం సర్వనాశనం చేసింది. ఈ దాడిలో మసూద్ అజార్​ కుటుంబ సభ్యులు చాలా మంది మరణించారు. అందులో సాదియా భర్త యూసుఫ్ అజార్ కూడా ఉన్నాడు. పహల్గాం దాడిలో పాల్గొన్న ఉమర్​ ఫరూఖ్​ భార్య అఫ్రీర్​ ఫరూఖ్​ కూడా ఇప్పుడు ఉగ్రకార్యకలాపాల్లో చురుకుగా ఉంటోంది.

బయటపడుతున్న పాక్​ కపటబుద్ధి!
పాకిస్థాన్​లో మహిళలు ఒంటరిగా వెళ్లడం మంచిది కాదని భావిస్తుంటారు. అలాంటిది ఓ ఉగ్రసంస్థ నేరుగా మహిళల కోసం ఆన్​లైన్ జిహాదీ కోర్సు పెడితే, ఏమీ తెలియనట్లు కళ్లు మూసుకుని ఉంది. ఇది పాక్​ వక్రబుద్ధిని బయటపెడుతోంది.

మసూద్ అజార్​ అక్టోబర్​ 8న జమాత్ అనే మహిళా విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. అక్టోబర్​ 19న పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్​కు చెందిన మహిళలను తమ ఉగ్ర విభాగంలోని తీసుకువచ్చేందుకు 'దుఖ్తరన్​-ఏ-ఇస్లాం' అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇదంతా చూస్తే మగ ఉగ్రవాదుల వల్ల కానిది, ఆడ ఉగ్రవాదులతో సాధించాలని మసూద్ అజార్ ఆలోచిస్తున్నట్లుగా ఉంది.

