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'జైలు నుంచి ఇమ్రాన్​ ఖాన్​ను వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించండి'- పాక్​ సుప్రీంకోర్టు

జైల్లో ఉన్న మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను ఆసుపత్రికి తరలించాలని పాకిస్థాన్‌ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం- కుటుంబ సభ్యులతో వారానికి ఒకసారి భేటీకి అవకాశం కల్పించాలని ఆదేశం- ప్రత్యేక మెడికల్‌ బోర్డు ఏర్పాటు

Pak Supreme Court on Imran Khan Health
పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 2:56 PM IST

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Pak Supreme Court on Imran Khan Health : జైల్లో ఉన్న పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్​ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ ఆ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఇమ్రాన్​కు జైలు నుంచి ఇస్లామాబాద్​లోని పిషా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్పత్రతికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించింది. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో వారానికోసారి సమావేశమయ్యే అవకాశం కల్పించాలని స్పష్టం చేసింది. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించాలంటూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టిన జస్టిస్‌ షాహిద్‌ వహీద్‌, జస్టిస్‌ నయీమ్‌ అక్తర్‌ అఫ్గాన్‌, జస్టిస్‌ ఇష్తియాక్‌ ఇబ్రహీంతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.

ఇమ్రాన్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమగ్రంగా పరిశీలించేందుకు వైద్య బోర్డును ఏర్పాటు చేయాలని ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుడు, సోదరి ఉజ్మా ఖాన్‌ కూడా ఈ మెడికల్‌ బోర్డుతో సమన్వయంగా ఉండాలని సూచించింది. జైల్లో రాజకీయ ఖైదీలపై తీవ్రమైన ఆంక్షలు, ఏకాంత నిర్బంధం కొనసాగుతున్నాయన్న అంశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ తన కుటుంబ సభ్యులను వారానికి ఒకసారి కలుసుకునేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించింది. ఇమ్రాన్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని బహిరంగంగా ప్రచారం చేయడంపైనా కొన్ని పరిమితులు విధించింది. ఆయన న్యాయవాదులు, కుటుంబ సభ్యులు వైద్య నివేదికలను మీడియాకు విడుదల చేయకూడదని, ఈ అంశాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించవద్దని సూచించింది.

జైలు నివేదిక తర్వాత విచారణ
ఇమ్రాన్ ఖాన్​ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై జైలు సూపరింటెండెంట్ సోమవారం సుప్రీంకోర్టుకు నివేదిక సమర్పించిన మరుసటి రోజే తాజా ఆదేశాలు వెలువడ్డాయి. పాకిస్థాన్‌ మాజీ అధ్యక్షుడు ఆరిఫ్‌ అల్వీ కూడా ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వైద్య నివేదికలు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇమ్రాన్‌ ఆందోళన, అధిక రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అల్వీ తెలిపారు. ఆయన గుండె స్పందన నిమిషానికి 54గా నమోదైందని పేర్కొంటూ, దీర్ఘకాలంగా ఏకాంతంలో ఉంచడం వల్ల ఆయన ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్వతంత్ర వైద్యుల బృందం పర్యవేక్షణలో వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు
ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ కుమారులు సులేమాన్‌ ఖాన్‌, ఖాసిమ్‌ ఖాన్‌ కూడా తమ తండ్రి ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తమకు ఎలాంటి తాజా సమాచారం అందడం లేదని వారు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. కుటుంబ సభ్యులు, న్యాయవాదులు, వైద్యులు ఇమ్రాన్‌ను కలిసేందుకు అనుమతించలేదని వారు ఆరోపించారు. దీంతో ఇమ్రాన్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై పారదర్శకత లోపించిందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రాథమిక హక్కులు, వైద్య సహాయం విషయంలో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ఆయన మద్దతుదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ నేతృత్వంలోని పాకిస్థాన్‌ తెహ్రీక్‌-ఇ-ఇన్సాఫ్‌ (పీటీఐ) కార్యకర్తలు దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌, ఆయన భార్య బుష్రా బీబీని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

2022లో పార్లమెంటరీ అవిశ్వాస తీర్మానం ద్వారా ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌ ప్రధాని పదవి నుంచి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఆయనపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. 2023 నుంచి అడియాలా జైల్లో ఉన్నారు. 2024 సాధారణ ఎన్నికల్లో ఇమ్రాన్‌ ఖాన్‌తో పాటు ఆయన పార్టీకి చెందిన పలువురు కీలక నేతలు పోటీ చేయకుండా అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు. సైనిక మద్దతుతో నడుస్తున్న ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాన్ని అణచివేస్తోందని పీటీఐ ఆరోపిస్తూ వస్తోంది.

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