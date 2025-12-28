'భారత్ క్షిపణులు మా నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్ను దెబ్బతీశాయి'- ఎట్టకేలకు నిజం ఒప్పుకున్న పాక్
ఎట్టకేలకు నిజాన్ని అంగీకరించిన పాకిస్థాన్- ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో భారత బలగాలు ప్రయోగించిన డ్రోన్లు తమ నూర్ఖాన్ ఎయిర్బేస్ను దెబ్బతీశాయని పాక్ మంత్రి ఇషాక్ దార్ అంగీకారం
Published : December 28, 2025 at 3:05 PM IST
Pak Confirms Nurkhan Airbase Attack : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'తో పాకిస్థాన్ విలవిల్లాడింది. భారత సైన్యం ఆ దేశ వైమానిక దళాన్ని చావుదెబ్బ తీసింది. దాయాది దేశం కీలక వైమానిక స్థావరాలను భారత క్షిపణులు ధ్వంసం చేశాయి. అయితే ఈ నష్టంపై ఇన్నాళ్లూ బుకాయిస్తూ వస్తోన్న పాక్ తాజాగా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించింది. రావల్పిండిలోని నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరంపై భారత్ జరిపిన దాడులను సంవత్సరాంతపు విలేకరుల సమావేశంలో పాకిస్థాన్ విదేశాంగ మంత్రి, ఉపప్రధాని మంత్రి ఇషాక్ దార్ అంగీకరించారు. దీంతో మరోసారి ప్రపంచ వేదికపై పాక్ భంగపడింది.
"రావల్పిండిలోని నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరాన్ని భారత్ లక్ష్యంగా చేసుకుంది. భారత్ 36 గంటల్లో 80 డ్రోన్లను పాకిస్థాన్ భూభాగంపైకి ప్రయోగించింది. మేము 79 డ్రోన్లను అడ్డుకోగలిగాం. ఒక డ్రోన్ మాత్రం నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరాన్ని దెబ్బతీసింది. అలాగే ఈ దాడిలో నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్ వద్ద ఉన్న సిబ్బంది గాయపడ్డారు" అని మీడియా సమావేశంలో ఇషాక్ దార్ వెల్లడించారు.
Pakistan's Deputy PM and FM Mohammad Ishaq Dar claimed that At around 2:30 am on May 10, General Syed Asim Munir called me on a secure line and informed me that India's ballistic missiles had hit Nur Khan Airbase and other areas, multiple personnel had been injured.#opsindoor pic.twitter.com/jlSd8WjCMK— SamBahadur (@im_gite) December 28, 2025
పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ నేతృత్వంలోని పాక్ సివిల్, సైనిక నాయకత్వం మే 9 రాత్రి ఒక సమావేశం నిర్వహించిందన్నారు విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్. మారుతున్న పరిస్థితికి ప్రతిస్పందనగా కొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకునే అధికారం పాక్ ప్రధానికి ఇచ్చిందని తెలిపారు. మే 10వ తేదీ తెల్లవారుజామున నూర్ ఖాన్ వైమానిక స్థావరంపై దాడి చేసి భారత్ తప్పు చేసిందని అన్నారు.
నన్ను బంకర్లో దాక్కోమన్నారు!
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్' తమ దేశ నాయకత్వంలో భయాన్ని రేకెత్తించిందన్నారు పాక్ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ. మే నెలలో న్యూదిల్లీ ప్రతిదాడుల సమయంలో తన సైనిక కార్యదర్శి భద్రత కోసం తనను అత్యవసరంగా బంకర్కు వెళ్లాలని సూచించారని అన్నారు. ఇస్లామాబాద్లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆసిఫ్ అలీ జర్దారీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"నా సైనిక కార్యదర్శి నా దగ్గరకు వచ్చి సర్ యుద్ధం ప్రారంభమైందని చెప్పారు. నిజానికి నేను నాలుగు రోజుల ముందే యుద్ధం జరుగుతుందని అతనికి చెప్పాను. కానీ ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి సర్ బంకర్లకు వెళ్దామన్నారు. 'నా ప్రాణాలు పోవాలంటే ఇక్కడే పోతాయి. నాయకులు బంకర్లలో దాక్కొని చనిపోరు. యుద్ధభూమిలో చనిపోతారు' అని నా సైనిక కార్యదర్శితో చెప్పాను" అని జర్దారీ తెలిపారు.
Pakistan's President Asif Ali Zardari aka Zarwari admitted in a public gathering that his military was hiding in the bunkers and advised him to hide inside the bunkers during Operation Sindoor pic.twitter.com/AnEVMh8meQ— Kungfu Pande 🇮🇳 (Parody) (@pb3060) December 28, 2025
గతంలో ప్రధాని సైతం ధ్రువీకరణ
నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్పై భారత్ దాడులకు పాకిస్థాన్ నాయకులు అంగీకరించడం ఇదే మొదటి సారి కాదు. గతంలో పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ స్వయంగా అంగీకరించారు. భారత క్షిపణుల దెబ్బ తమకు తగిలిందని ధ్రువీకరించారు. మే 10 తెల్లవారుజామున రావిల్పిండిలోని నూర్ ఖాన్ సహా ఇతర వైమానిక స్థావరాలపై భారత్ దాడి చేసినట్లు వెల్లడించారు.
"మే 10 తెల్లవారుజామున ప్రార్థనలు ముగించుకుని ఈత కొట్టేందుకు వెళ్లాను. అక్కడికి నా సెక్యూర్డ్ ఫోన్ మాత్రమే తీసుకెళ్లాను. ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఆసిమ్ మునీర్ నాకు ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ ఎత్తగానే భారత్ దాడులు చేస్తున్న విషయాన్ని మునీర్ నాతో చెప్పారు. భారతదేశ బాలిస్టిక్ క్షిపణులు నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్, ఇతర ప్రాంతాలను ఢీకొట్టాయని నాకు తెలియజేశారు. వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు పాక్ వైమానిక దళం స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు చైనా యుద్ధ విమానాలను కూడా వినియోగిస్తోందని వివరించారు" అని షెహబాజ్ షరీఫ్ వ్యాఖ్యానించారు. తాజాగా నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్పై దాడి విషయాన్ని పాక్ విదేశాంగ మంత్రి ఇషాక్ దార్ కూడా అంగీకరించారు.
పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్ సిందూర్
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో పహల్గాంలో అమాయక పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు పాల్పడ్డారు. ఈ కాల్పుల్లో 26 మంది టూరిస్టులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వందలాది మంది ముష్కరులు మరణించారు. దీంతో భారత్- పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడింది. భారత్ పై పాక్ వైమానిక దాడుల యత్నించగా, ఇండియా సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా అడ్డుకుంది. ఆ తర్వాత మే 10న ఇరు దేశాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ)ల మధ్య చర్చలు జరగ్గా, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత సైనిక స్థావరాలు, పౌర నివాసాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పాక్ దాడులకు యత్నించింది. ఆ దాడులను భారత్ సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. ప్రతిదాడులకు దిగింది. అత్యంత కచ్చితత్వంతో పాక్ లోని దాదాపు డజను సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది భారత్. ఇందులో ఆ దేశానికి అత్యంత కీలకమైన పాక్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉన్న చక్లాలలోని నూర్ ఖాన్ ఎయిర్బేస్తో పాటు సర్గొదా, భోలారీ వైమానిక స్థావరాలు ఉన్నాయి. దాడుల్లో ఇవి ధ్వంసమైన తీరు ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో బయటకు వచ్చింది.