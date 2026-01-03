ETV Bharat / international

చైనాకు వంత పాడిన పాక్​- ఆపరేషన్ సిందూర్​పై కామెంట్స్

ఆపరేషన్​ సిందూర్ సమయంలో భారత్​-పాక్ మధ్య ఘర్షణలను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషించామన్న చైనా- వంతపాడిన పాకిస్థాన్​ - శాంతి కోసం చైనా దౌత్యం చేసిందని వెల్లడి

China And Pak Flags
China And Pak Flags (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 3, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Pak Backs China Claim On Op Sindoor : ఆపరేషన్ సిందూర్​ సమయంలో భారత్​, పాక్​ల మధ్య చెలరేగిన ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో తాము కీలక పాత్ర పోషించామన్న చైనా వాదనను తాజాగా పాకిస్థాన్ సమర్థించింది. చైనా శాంతి కోసం దౌత్యం చేసిందని కితాబు ఇచ్చింది.

"భారత్​- పాక్ మధ్య ఘర్షణలు జరుగుతున్న సమయంలో చైనా నిరంతరం పాకిస్థాన్​తో సంప్రదింపులు జరిపింది. ముఖ్యంగా మే 6 నుంచి 10వ తేదీ వరకు మాతో టచ్​లో ఉంది. బహుశా ఈ ఘర్షణలకు ముందు, ఆ తరువాత కూడా భారత్​తో చైనా సంప్రదింపులు చేసింది. కనుక చాలా సానుకూల వాతావరణంలో ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడంలో చైనా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ విధంగా ఈ ప్రాంతంలో శాంతి, భద్రతను కాపాడడానికి చైనా దౌత్యం దోహదపడిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ విషయంలో చైనా చెప్పిన మాటలు పూర్తిగా సరైనవని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను" అని పాకిస్థాన్ విదేశాంగ కార్యాలయ ప్రతినిధి తాహిర్​ అండ్రాబి శనివారం చెప్పారు.

మంగళవారం బీజింగ్​లో జరిగిన ఒక సింపోజియంలో చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్​ యీ కీలక వాఖ్యలు చేశారు. 2025లో చైనా మధ్యవర్తిత్వం వహించిన అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రికత్తల జాబితాలో భారత్​, పాక్​ ఘర్షణ కూడా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇది నిజమేనా అని అడిగిన ప్రశ్నకు, తాహిర్ నిజమేనని తాజాగా వంతపాడారు. ​

మూడో పక్షం ప్రమేయం లేదు!
గతేడాది మే నెలలో పాకిస్థాన్​తో జరిగిన ఘర్షణను ఇరుదేశాల సైన్యాల మిలిటరీ ఆపరేషన్స్​ డైరెక్టర్స్ జనరల్స్ (డీజీఎంవో) మధ్య జరిగిన ప్రత్యక్ష చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకున్నామని భారత్ ఇది వరకే స్పష్టం చేసింది. ఇందులో మూడో పక్షం జోక్యానికి తావులేదని తేల్చిచెప్పింది.

పాక్​ ఉగ్రవాదులు మే 7 కశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా మారణహోమానికి పాల్పడ్డారు. దీనితో 26 మంది అమాయకులు ముష్కరుల చేతిలో బలి అయ్యారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూరర్​ను చేపట్టింది. పాక్​, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాను నాశనం చేసింది. ఈ దాడిలో సుమారు 100 మంది ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. దీనితో పాక్ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు దిగింది. అయితే భారత్​ దెబ్బకు తోకముడిచి కాళ్ల బేరానికి వచ్చింది. దీనితో మే 10న ఇరుదేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. అయితే ఘర్షణ సమయంలో పాకిస్థాన్​కు చైనా నేరుగా ఆయుధాలను, సాంకేతిక సాయాన్ని అందించింది. అయినప్పటికీ భారత్​ తన సొంత బలంతో పాకిస్థాన్​ను మట్టికరిపించింది.

మరి ట్రంప్ చేసిందేమిటి?
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే (20 కంటే ఎక్కువ సార్లు) తాను భారత్​-పాక్​ల మధ్య ఘర్షణలను ఆపేశానని చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే భారత్​ దీనిని ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తూనే ఉంది. స్పష్టంగా ఇండియా- పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణ క్రెడిట్​ను ట్రంప్​కు ఇవ్వడానికి భారత్​ నిరాకరించింది. కాల్పుల విరమణ విషయంలో మూడో వ్యక్తి మధ్యవర్తిత్వం లేదని స్పష్టం చేసింది. భారత్ వివరణ ఇచ్చినప్పటికీ, ఆయన మాత్రం ఈ విషయంలో తనకు తాను క్రెడిట్ ఇచ్చుకుంటునే ఉన్నారు. అయితే ఇంతకు ముందు పాకిస్థాన్ ట్రంప్ మాటలకు వంతపాడింది. తాజాగా చైనా కూడా ఘర్షణలను ఆపేందుకు సహకరించిందని చెప్పడం గమనార్హం.

మరోవైపు చైనా, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్‌లు దగ్గర అవుతుండడం పట్ల చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ ఇంతకు ముందు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ మూడు దేశాల కలయిక భారత్ సుస్థిరత, భద్రతకు తీవ్ర సవాళ్లను సృష్టించగలదని అన్నారు. హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలోని పలు దేశాల్లో ఏర్పడిన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని అదునుగా చేసుకొని, వాటిపై విదేశీ శక్తులు పట్టును పెంచుకునే ముప్పు ఉందన్నారు. దీనివల్ల కూడా భారత్‌‌కు సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జులైలో చెప్పారు.

