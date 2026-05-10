'భారత్‌తో యుద్ధం రెండు సిద్ధాంతాల పోరు'- పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

గతేడాది భారత్, పాక్ ఘర్షణలో తమ వ్యూహమే పైచేయి సాధించిందని మునీర్ గొప్పలు- ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ప్రతిస్పందనగా 26లక్ష్యాలపై దాడులు చేశామన్న పాక్- అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో భారత్ కాల్పుల విరమణ కోరిందని మునీర్ ఆరోపణ

Published : May 10, 2026 at 2:51 PM IST

Asim Munir On India : భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య గతేడాది జరిగిన సైనిక ఘర్షణపై పాకిస్థాన్ సైన్యాధిపతి ఫీల్డ్ మార్షల్ ఆసిమ్‌ మునీర్‌ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌తో జరిగిన పోరాటం సాధారణ యుద్ధం కాదని, అది రెండు సిద్ధాంతాల మధ్య జరిగిన యుద్ధమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు మార్కా-ఎ-హక్ పేరుతో పాకిస్థాన్ పేర్కొంటున్న నాలుగు రోజుల ఘర్షణకు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో ఆయన పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రావల్పిండిలోని జనరల్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో సైనికాధికారులను ఉద్దేశించి మాట్లాడిన మునీర్, భారత్‌పై మరోసారి పలు ఆరోపణలు చేశారు.

గతేడాది జమ్ముకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు మృతి చెందిన ఘటన తర్వాత భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. మే 7న పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లోని తొమ్మిది ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత వాయుసేన వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ఈ దాడుల్లో కనీసం 100 మంది ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు భారత్ ప్రకటించింది. ఉగ్రవాదానికి అడ్డుకట్ట వేయడమే ఈ చర్యల ఉద్దేశమని భారత్ స్పష్టం చేసింది. భారత్ దాడుల తర్వాత పాకిస్థాన్ కూడా ప్రతిదాడులకు దిగిందని, అయితే భారత సైన్యం వాటిలో ఎక్కువ భాగాన్ని సమర్థంగా తిప్పికొట్టిందని అప్పట్లో రక్షణ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగాయి. అనంతరం మే 10న రెండు దేశాల సైనికాధికారుల మధ్య హాట్‌లైన్ చర్చలు జరగడంతో సైనిక చర్యలను నిలిపివేసే అంశంపై అవగాహన కుదిరింది. అయితే ఈ ఘటనలపై ఆసిమ్ మునీర్ భిన్న వాదన వినిపించారు. మే 6-7 రాత్రి నుంచి మే 10 వరకు భారత్ పాకిస్థాన్ భౌగోళిక సమగ్రతను ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించారు. దీనికి పాకిస్థాన్ జాతీయ ఐక్యతతో, పూర్తి సైనిక శక్తితో సమాధానం ఇచ్చిందన్నారు. మార్కా-ఎ-హక్ కేవలం రెండు దేశాల మధ్య జరిగిన సంప్రదాయ యుద్ధం కాదని, అది రెండు భిన్న సిద్ధాంతాల మధ్య జరిగిన నిర్ణాయక పోరాటమని వ్యాఖ్యానించారు.

ఘర్షణ సమయంలో పాకిస్థాన్ 26 లక్ష్యాలపై దాడులు నిర్వహించిందని మునీర్ తెలిపారు. అయితే ఆ దాడులకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆధారాలు మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు. అలాగే యుద్ధ విరమణ కోసం అమెరికా ద్వారా భారత్ ముందుకొచ్చిందని కూడా ఆరోపించారు. శాంతి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా పాకిస్థాన్ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించిందని అన్నారు. ఇక భారత్ మాత్రం ఆ వ్యాఖ్యలను పరోక్షంగా ఖండిస్తోంది. కాల్పుల విరమణపై ఎలాంటి మూడో దేశం జోక్యం లేదని, రెండు దేశాల సైనికాధికారుల మధ్య నేరుగా జరిగిన చర్చల ద్వారానే అవగాహన కుదిరిందని భారత ప్రభుత్వం గతంలోనే స్పష్టం చేసింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడంలో భారత్ తన హక్కును వినియోగించుకుందని, సరిహద్దు దాటి జరిగే ఉగ్రచర్యలను ఇక సహించబోమని కూడా భారత్ పునరుద్ఘాటిస్తోంది.

ఇదిలా ఉండగా, భవిష్యత్ యుద్ధాల స్వరూపం పూర్తిగా మారబోతుందని ఆసిమ్ మునీర్ పేర్కొన్నారు. భూమి, గగనం, సముద్రం, సైబర్, అంతరిక్ష రంగాలను కలుపుకుని మల్టీ డొమైన్ వార్‌ఫేర్ రూపంలో యుద్ధాలు సాగుతాయని చెప్పారు. అందుకే పాకిస్థాన్ సైన్యం సాంకేతికత, ఆధునిక ఆయుధాలు, శిక్షణ అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోందన్నారు. పాకిస్థాన్ రక్షణ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామని, హంగోర్ క్లాస్ జలాంతర్గాములు, కొత్త రాకెట్ ఫోర్స్, ఆధునిక యుద్ధవిమానాల కొనుగోళ్ల ద్వారా సైనిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్నామని మునీర్ తెలిపారు. "మాకు శాంతి కావాలి. కానీ విశ్వసనీయమైన నిరోధక శక్తి ద్వారానే శాంతిని కాపాడగలం" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు భారత్ కూడా ఆపరేషన్ సిందూర్​కు ఏడాది పూర్తయిన సందర్భంగా ఉగ్రవాదంపై తన వైఖరిని ఇటీవల మరోసారి స్పష్టం చేసింది. పాకిస్థాన్ మద్దతుతో జరుగుతున్న సరిహద్దు ఉగ్రచర్యలకు తగిన సమాధానం ఇస్తామని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక పోరాటాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తామని భారత్ పేర్కొంది. భారత్- పాక్ సంబంధాలు మరోసారి ఉద్రిక్తంగా మారే అవకాశాల మధ్య ఆసిమ్ మునీర్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.

