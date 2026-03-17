అఫ్గాన్ ఆస్పత్రిపై పాక్ వైమానిక దాడి- 400 మంది మృతి
అఫ్గానిస్థాన్ రాజధానిలో డ్రగ్ రిహాబిలిటేషన్ ఆస్పత్రిపై దాడి- సుమారు 400 మంది మృతి- 250 మందికి పైగా గాయాలు- ఘటనపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఐక్యరాజ్యసమితి
Published : March 17, 2026 at 7:11 AM IST
Pak Attack On Afghanistan : అప్గానిస్థాన్ రాజధాని కాబుల్లో భారీ విషాదం చోటుచేసుకుంది. మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలైన వారికి చికిత్స అందిస్తున్న ఓ పెద్ద ఆస్పత్రిపై జరిగిన వైమానిక దాడిలో భారీ ప్రాణనష్టం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య ఇప్పటికే 400కు చేరగా, 250 మందికి పైగా గాయపడినట్లు అక్కడి ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అప్గానిస్థాన్లోని ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్ డిప్యూటీ ప్రతినిధి హమ్దుల్లా ఫిత్రత్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కాబూల్లో ఉన్న 2వేల పడకల సామర్థ్యం గల ఒమిద్ అడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఆస్పత్రిపై రాత్రి సుమారు 9 గంటల సమయంలో వైమానిక దాడి జరిగినట్లు తెలిపారు. ఈ దాడి వల్ల ఆస్పత్రి భవనం పెద్ద భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైందని పేర్కొన్నారు. ఘటన తర్వాత ఆస్పత్రిలో భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో పరిస్థితి మరింత విషమంగా మారింది.
దాడి జరిగిన సమయంలో ఆస్పత్రిలో వందల సంఖ్యలో రోగులు చికిత్స పొందుతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలైన వారికి చికిత్స అందించే ప్రత్యేక కేంద్రంగా ఈ ఆస్పత్రి పనిచేస్తోంది. ఒకేసారి పెద్ద సంఖ్యలో రోగులు, వైద్య సిబ్బంది అక్కడ ఉండటం వల్లే ప్రాణనష్టం అధికంగా జరిగిందని అఫ్గాన్ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
దాడి తర్వాత వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, రక్షణ బృందాలు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నాయి. ఆస్పత్రి భవనంలో చెలరేగిన మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాల కింద ఇంకా పలువురు చిక్కుకుపోయి ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో రక్షణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.