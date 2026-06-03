ETV Bharat / international

ఫీజు పెంచినా H-1Bకి తగ్గని డిమాండ్​- ఏడాదిలోనే 2 లక్షల దరఖాస్తులు

హెచ్‌-1బీ వీసాల కోసం 2 లక్షల మందికిపైగా లక్ష డాలర్ల చెల్లింపు - ఈ ఆర్థిక ఏడాది డేటా వెల్లడించిన డీహెచ్‌ఎస్‌ సెక్రటరీ ముల్లీన్‌

H1B Visa Applications
H1B Visa Applications (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 3, 2026 at 10:01 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

H1B Visa Applications : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ వలస దారుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహారిస్తున్నా హెచ్​1-బీ వీసాకు క్రేజ్‌ తగ్గట్లేదు. ప్రస్తుత ఆర్థిక ఏడాదిలో హెచ్​1-బీ వీసా కోసం ఏకంగా రెండు లక్షల మందికి పైగా ధరఖాస్తుదారులు ఒక్కొక్కరు లక్ష డాలర్లు చెల్లించినట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. అంటే భారత కరెన్సీలో సుమారు 83 లక్షల రూపాయలకు పైగా ప్రీమియం ఫీజుగా చెల్లించినట్లు US హోమ్‌ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్‌మెంట్ (డీహెచ్​ఎస్)​ సెక్రటరీ మార్క్‌వేన్ ముల్లిన్ పేర్కొన్నారు. సబ్‌కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడిన ముల్లిన్‌ ఈ ఆర్థిక ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 2.86 లక్షల హెచ్​1-బీ వీసా దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు చెప్పారు.

అందులో 2 లక్షల మందికి పైగా దరఖాస్తుదారులు లక్ష డాలర్ల అదనపు రుసుమును చెల్లించడానికి మొగ్గు చూపినట్లు తెలిపారు. ఇంత భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడం వల్ల వారి వీసా పత్రాల పరిశీలన కేవలం 15 రోజుల్లోనే పూర్తవుతుందన్నారు. అదే సాధారణ పద్ధతిలో దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి దాదాపు ఏడున్నర నెలల సమయం పడుతుందని ముల్లిన్‌ వివరించారు.

TAGGED:

H1B APPLICATIONS
H1B VISA NEWS
H1B VISA FEES
H1B VISA LATEST UPDATES
H1B VISA APPLICATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.