అమెరికాలో షట్డౌన్ ఎఫెక్ట్- 1,000కి పైగా విమాన సర్వీసులు రద్దు
షట్డౌన్ కారణంగా అమెరికాలో 1,000పైగా విమానాలు రద్దు- ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదని అంటున్న ప్రయాణీకులు
Published : November 8, 2025 at 12:43 PM IST
US Shutdown Flight Impact : అమెరికాలో షట్డౌన్ కారణంగా విమానయాన రంగంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం పడింది. 1,000కు పైగా విమానాల సర్వీసులు రద్దయ్యాయి. దీంతో ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదుని ప్రయాణికులు అంటున్నారు. ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్పై ఒత్తడి తగ్గించడానికి విమాన సేవల్లో కోత విధించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఈ ఇబ్బందులు తలెత్తాయి.
షట్డౌన్ కారణంగా విమాన సేవల్లో కోత విధించినున్నట్లు దేశ రవాణా శాఖ మంత్రి సీన్ డఫీ ప్రకటించారు. దీని ప్రకారం దేశంలోని రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే 40 ప్రాంతాల్లో 10 శాతం విమాన సర్వీసులను రద్దు చేయాలని ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆదేశించింది. దీనిని శుక్రవారం(నవంబర్ 7) నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. పరిమిత సంఖ్యలో ఉన్న ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్స్పై ఒత్తిడి తగ్గించడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రవాణా శాఖ మంత్రి సీన్ డఫీ తెలిపారు. పరిస్థితి మరింత అదుపుతప్పితే అదనపు ఆంక్షలు విధిస్తామని మంత్రి డఫీ వెల్లడించారు. ఇది ప్రజల భద్రత కోసం తీసుకున్న నిర్ణయమని తెలిపార. షట్డౌన్ ముగిస్తే పరిస్థితి మెరుగవుతుందని అన్నారు.
శుక్రవారం ఒక్కరోజే 1,000కు పైగా విమానాలు రద్దు అయ్యాయని ప్లైట్ అవేర్ వెబ్సైట్ వెల్లడించింది. ఇది గురువారం కంటే ఐదు రెట్లు ఎక్కువ అని తెలిపింది. రేగన్ జాతీయ విమానాశ్రయంపై దీని ప్రభావం ఎక్కువగా పడింది. 18శాతం అంటే 81 విమానాలు రద్దయ్యాయి. షికాగో ఓ హేర్, అట్లాంటా, డల్లాస్, డెన్వర్ వంటి కేంద్రాల్లో కూడా 3% వరకు విమానాలు రద్దయ్యాయి.
అయితే ఈ చర్యతో ప్రయాణికులు క్యూల్లో నిలబడి సెక్యూరిటీ చెక్కు గంటల తరబడి వేచిచూడాల్సి వస్తోంది. హ్యూస్టన్లోని జార్జ్ బుష్ ఇంటర్కాంటినెంటల్ ఎయిర్పోర్ట్, అట్లాంటా, డల్లాస్, డెన్వర్, చార్లెట్ వంటి ప్రధాన కేంద్రాల్లో పెద్ద ఎత్తున సెక్యూరిటీ లైన్లు కదల్లేకపోవడంతో ప్రయాణికులు నేలపై కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ చూడలేదని ప్రయాణీకులు అంటున్నారు. రీషెడ్యూల్ చేయడం వల్ల చివరికి ట్రక్ వెళ్తున్నట్లు ఓ సర్జన్ తెలిపారు.
సరుకు రవాణాపై కూడా ప్రభావం
ప్రభుత్వ షట్డౌన్ కారణంగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్లు, విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది సహా వేలాది మంది కీలక ఉద్యోగులకు జీతాలు అందడం లేదు. దీంతో సిబ్బంది కొరత ఏర్పడింది. చాలామంది అనారోగ్య కారణాలతో సెలవులు పెడుతుండటం వల్ల ఏటీసీ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. ఇక అమెరికాలో మొత్తం విమాన సరుకు రవాణాలో సగం వరకు ప్రయాణికుల విమానాల ద్వారానే జరుగుతుంది. అందువల్ల ఈ షట్డౌన్ ఇంకా కొనసాగితే సరుకు రవాణా ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
రీబుక్ చేసే ప్రయత్నం
యునైటెడ్, అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ చాలా మంది ప్రయాణికులను రీబుక్ చేయగలిగాయి. డెల్టా 170 విమానాలను, అమెరికన్ రోజుకు 220 విమానాలను, సౌత్వెస్ట్ 120 విమానాలను రద్దు చేసింది.
ప్రయాణికులకు సూచనలు
ఎయిర్లైన్స్ నిపుణులు ప్రయాణికులను శాంతంగా ఉండమని, ప్రత్యామ్నాయ విమానాల వివరాలు ముందుగానే తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. 'మీ ఫ్లైట్ రద్దయితే, రీఫండ్ హక్కు ఉంటుంది. కానీ భోజనం లేదా హోటల్ ఖర్చులు ఎయిర్లైన్ పరిధిలో ఉండవు' అని యుఎస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తెలిపింది.